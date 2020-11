5 Errores comunes en la escritura adolescente

En la actualidad los jóvenes entre 14 y 30 años no le dan atención necesaria a la escritura al momento de comunicarse por las redes sociales. Estudios demuestran que el 88,5% de los jóvenes asumen que no cuidan la elaboración de sus textos al escribir en dispositivos móviles como lo harían en otra plataforma, como pueden ser los trabajos escolares.

Aunado a esto, en base al 20% de los estudiantes de la ESO afirman que escriben tal y como hablan. Por esta razón, puede que constantemente escriban mal ciertas palabras, uno de los más comunes son con las palabras u oraciones con H, tales como: exasperar (error: exhasperar), reacio (error: rehacio), exornar (error: exhornar), entre otras. Otro aspecto son los ejemplos de oraciones subordinadas, ya que muchos desconocen siquiera el término referido.

“Muchos de ellos, consideran que están escribiendo bien, cuando escriben como hablan o escriben correctamente ya que no cometen faltas de ortografía. No saben que cometen errores con las reglas de puntuación y acentuación en los dispositivos móviles y eso como consecuencia puede generar muchos malentendidos en una conversación o que el orden del discurso no es correcto” esto lo señala la responsable del estudio y la directora del departamento de filología, comunicación y documentación en la UAH, Silvia Gumiel.

Razones que explican el aumento de la falta de ortografía

El sistema educativo que le permite a los jóvenes acceder a bachillerato o pasar de curso, sin necesidad de aprobar la asignatura de la lengua.

De acuerdo al modelo actual, un joven no puede repetir más de dos veces en la ESO por lo tanto, pasa de curso incluso con todas las asignaturas suspendidas. De igual forma tampoco tiene que aprobar todo para terminar la ESO y llegar a bachillerato, paso obligatorio para ingresar en la universidad: puede pasar con matemáticas, lenguas y otras asignaturas.

Los efectos de la crisis: esto es en referencia al aumento de estudiantes y el descenso de números de profesores. Si tienes 39 alumnos por aula y más clases, es imposible realizar tantos trabajos y prácticas como cuando tenías menos, ya que no dispones del mismo tiempo para corregir. Esto provoca que el aprendizaje disminuya.

La falta de valoración del español: los jóvenes (e incluso hasta las personas mayores) tienen la idea de que todas las palabras y expresiones inglesas suenan más interesantes que en nuestra propia lengua. Esto solo confirma que el anglicismo es una realidad.

Exceso de publicaciones en internet: el mundo de los adolescentes se ha tornado muy visual, esto hace que cueste mucho preferir la lectura de un libro, si tienen acceso a muchos videos con un solo click.

Otra cosa que es lamentable es que muchos de los jóvenes tienen como modelo a seguir todo aquello que publican sus blogueros favoritos en internet, estos son los primeros que escriben si tomar en cuenta las normas ortográficas y gramaticales.

Uso de las redes sociales: las redes sociales no ayudan a ser consciente acerca del uso de la lengua, los pro8gramas de edición de texto son correctores de ortografía ni las abreviaturas propias de las redes sociales tales como whatsapp. Incluso, varios calificadores de las últimas oposiciones reseñaban que los aspirantes habían utilizado abreviaturas y expresiones de este tipo.

Un estudio que se llevó a cabo en la universidad en la universidad de Henares acerca del tema evidencio que el 88,5% de los jóvenes entre 13 y 28 años no le prestan atención a la escritura al momento de comunicarse en las redes sociales ni al escribir en móviles.

La falta de base en la primaria: existen niños que llegan a 1° grado que saben expresarse muy bien y saben escribir, pero no todos son así, los docentes afirman que: “es en primaria donde hay que afincarse más en las reglas de ortografía y gramaticales, así como el estudio de palabras polisílabas, por ejemplo. Al momento de hacer dictados (que en la actualidad apenas se utilizan), esforzarse porque aprendan a leer y a escribir correctamente” y añadiendo que “en el instituto se podría reforzar, sin embargo tienen que llegar con una base que lamentablemente en algunos caso no tienen”

¿Cómo ayudar a los adolescente en con la escritura?

Penalizar las faltas, se considera que para aprobar una asignatura es esencial saber escribir y hablas correctamente.

Es importante animarlos a leer, con actividades constantes en la biblioteca y horas de lectura en la clase. Esto va a contribuir al correcto desarrollo y capacidad de análisis en el futuro, permitiendo que pueda tomar mejores decisiones y cuente con la capacidad de poder realizar aún mejor actividades tanto escolares como fuera de la escuela.

Hacer redacciones y escritos para ayudarles en la expresión. Esto va a permitir que los adolescentes mejores su forma de hablar y expresarse en público, de igual forma los ayuda a poder desenvolverse de una mejor forma dentro del entorno que lo rodea.