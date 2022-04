5 errores que debes evitar al montar tu propio huerto urbano

No hace falta una gran inversión para poder disfrutar de los beneficios de un huerto urbano. Tampoco se necesitan muchos conocimientos ni mucho espacio. No obstante, sí que necesitaremos algunas nociones para no caer en los errores más típicos a la hora de cultivar en nuestra propia casa.

Aunque no necesitamos mucha experiencia para tener nuestro propio huerto urbano, es importante tener algunas nociones básicas, así como usar semillas ecológicas de la mejor calidad. Si consigues llevar a cabo tu huerto urbano con éxito, podrás disfrutar de los muchos beneficios que conlleva cultivar en casa, como conseguir alimentos más sanos y más sabrosos.

Los errores que debes evitar para tener tu propio huerto urbano

Los novatos en esto de la agricultura urbana suelen cometer algunos errores que pueden determinar la viabilidad del huerto urbano. Aquellos que debes evitar son los siguientes.

No planificar el huerto urbano

Es fundamental que planifiques tu huerto urbano teniendo en cuenta el espacio del que se dispone. Así, deberás pensar qué tipo de hortalizas quieres y puedes cultivar, así como seleccionar el espacio que ocupará cada alimento para aprovechar el espacio lo mejor posible.

Además, con una buena planificación, podrás aprovechar estructuras como las paredes de los balcones y las terrazas para aprovecharlos al máximo y plantar en vertical.

Sembrar en el momento incorrecto

Es importante seguir un calendario de siembra para saber cuál es el momento idóneo para plantar cada hortaliza. Sin duda, es fundamental conocer el ciclo de vida de los vegetales para plantarlos en la época adecuada y conseguir que el cultivo sea un éxito.

No tener en cuenta las necesidades de las plantas

Cada planta tiene unas necesidades específicas que se han de tener en cuenta a la hora de cultivarlas. No todas las plantas son iguales y, por supuesto, no todas necesitan los mismos cuidados.

Es un error de principiante pensar que todas las plantas requieren los mismos cuidados. Nada más lejos de la realidad. Es por ello por lo que deberemos investigar qué tipos de sustrato, qué necesidades de riego y qué fertilizante, entre otras cosas, necesita cada tipo de cultivo.

Elegir cultivos complicados

Hay ciertas plantas que son más difíciles de cultivar que otras. Es indispensable tener en cuenta nuestro nivel de conocimientos y de experiencia. Así, debes decantarte, al menos al principio, por cultivos sencillos como calabacines, rábanos o pimientos. De esta forma, te asegurarás de que la cosecha sea un éxito y querrás seguir aprendiendo.

No utilizar productos ecológicos

Apuesta por productos y semillas ecológicas para tu huerto urbano. De esta forma, conseguirás alimentos de la mejor calidad posible sin químicos innecesarios o tóxicos ambientales que no solo los harán menos saludables, sino que, también, los harán menos sabrosos.

Sin duda, montar un huerto urbano es toda una experiencia que mejorará sustancialmente no solo la vida de tu balcón y terraza, sino también la calidad de tu cocina. No obstante, es preciso tener en cuenta algunos consejos para conseguir el éxito del huerto urbano, para lo cual lo mejor es usar semillas ecológicas.