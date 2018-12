7 ideas de regalos originales para estas Navidades

La Navidad ya está aquí y no solo es una época en la que vas a tener mil comidas, reuniones familiares, fiestas con amigos… No, como ya sabes son unas fechas de comprar y de hacer regalos para toda la familia y amigos. O, ¿en cuántos sorteos de amigo invisible has participado este año?

A estas alturas ya te has preguntado: ¿Qué puedo regalar? ¿Cómo hacer un regalo original y diferente? ¿Cómo sé que le va a gustar mi regalo? Calma no te preocupes, es normal que tengas estas dudas teniendo en cuenta que el reloj va en tu contra y que casi todo está inventando. Pero no te preocupes, aquí te dejamos 7 ideas de regalos originales de Navidad. Este año: ¡sé diferente al resto, sé original!

Regalos originales y únicos de Navidad

Calcetines creativos y originales

¿Existe una prenda que se utilice más que los calcetines? Comprar calcetines es una apuesta segura pero si encima son originales y diferentes todavía mucho más. Apuesta por la compra de unos calcetines que llamen la atención con estampados llamativos que destaquen por encima de las zapatillas y que pongan color a la vida.

Si al final te decides por unos calcetines de diseño y únicos, elige unos de calidad como los calcetines Raw Sox.

Sin duda, este regalo no pasará por desapercibido y será único. ¡Ya verás como le gusta!

Vinilo decorativo mapamundi

¿Algún viaje que te gustaría hacer con familiares, pareja o amigos? Siempre hay algún viaje frustrado que siempre dices: “de este año no pasa” pero que, al final pasa el tiempo y nunca lo realizas. Un buen regalo para no que vuelva a pasar esto es obsequiar a aquella persona con la que te quieres ir de viaje un vinilo decorativo mapamundi. En este podréis señalar el punto del mundo que os gustaría visitar y marcarlo. Es una forma de poneros un objetivo y así cuando ya visitéis distintos lugares del mundo tendréis una perspectiva más clara de todo lo que os queda por ver. ¡A viajar se ha dicho!

Crea tu propia taza personalizada

Puedes ir a comprar una taza a una tienda que tienen millones de personas y no ser creativo, u optar por crear tu propia taza personalizada. Si eliges esta opción no solo serás original si no que tu regalo será único.

Para realizar tu taza personalizada tan solo necesitas:

Una taza blanca.

Rotuladores de porcelana.

Una frase sorprendente.

Con este regalo conseguirás emocionar y sacar esa sonrisa que todos esperamos al entregar nuestra sorpresa. ¡Serás el rey si eliges esta opción!

Mandalas para colorear

La rutina, el trabajo, los niños… Es momento de relajarse y respirar profundo. ¿Qué mejor forma que pintar mandalas? Es una de las múltiples técnicas de relajación orientales y además, existen una gran variedad de dibujos de mandalas entre ellos los de ciudades. Quizá estos dibujos sean los más originales debido a que así podrá poner color a su propia ciudad. ¡Acierta seguro eligiendo este regalo!

Calendario de Retos

Año nuevo, vida nueva. Pues bien, quizá un buen regalo para un familiar o amigo es escribir todas las cosas que se ha ido proponiendo y plasmarlo en un calendario personalizado mes a mes.

Así todo quedará por escrito y ya no podrá decir, “al año que viene lo intento”. Como por ejemplo, en el caso de enero y la idea de apuntarse al gimnasio o dejar de fumar. Además, estos retos puedes completarlos con frases motivadoras para que sus propósitos sean conseguidos más rápidamente.

¡Un regalo original, único e irrepetible!

Albúm de fotos realizado con la técnica Scrapbooking

Millones de recuerdos, momentos y fotos inolvidables pero en cambio, dejamos que las fotos se queden olvidadas y almacenadas en un dispositivo con muchas posibilidades de que se acabe estropeando. Un regalo original y que emocionará es recopilar todas las fotografías que tengas con esa persona especial.

La técnica del Scrapbooking es un modo de reunir tus fotos y recuerdos de una forma creativa. Existen packs con numerosas decoraciones en las que tan solo tienes que pegar las distintas instantáneas dándole un toque personal. ¡Es un regalo muy sentimental!

Kit de cultivo

¿Es amante de las plantas y la naturaleza? ¿Has pensado que quizá lo que más ilusión le puede hacer es tener su propio cultivo?

No solo es es un regalo original también es muy especial especial ya que, verá como un ser vivo gracias a su cuidado irá creciendo y obteniendo sus frutos. El kit puedes comprarlo en numerosos sitios e incluso prepararlo tú mismo acudiendo a cualquier tienda especializada. ¡Regala vida!

¿Te han gustado las ideas de regalos originales de navidad? Esperemos que sí y que al final optes por una de las 7 ideas de regalo original de Navidad que te hemos propuesto. ¡Acertarás seguro!