Adelántate a la navidad y compra tu cesta en este momento

La cesta de navidad: un clásico para felicitar las fiestas

Qué duda cabe de que, cuando se acercan las fiestas de fin de año, los lotes de Navidad son los mejores obsequios que podemos hacer a nuestros amigos, empleados o familiares sin tener absolutamente ningún miedo de equivocarnos, precisamente porque están compuestos por una serie de productos premium que, a buen seguro, son capaces de contentar a todos los tipos de paladar.

No en vano, es bien sabido que sus selecciones de dulces, embutidos, conservas y licores son especialmente adecuados para complementar esas cenas de gala con las que solemos festejar en familia las nochebuenas o los cambios de año, por lo que aunque se trate de un auténtico clásico estamos hablando de un tipo de obsequio que no sólo no pasa de moda, sino que es especialmente aclamado por el que lo recibe y constituye una auténtica inversión para cualquier empresa que busque mantener contentos a sus trabajadores o para cualquier persona que quiera agradar a otra con un regalo que puede estar seguro de que va a disfrutar.

Los motivos para adquirirlas en este momento

Asegurarnos las existencias

Ahora bien, dado que las cestas de Navidad constituyen uno de los regalos preferidos que las empresas hacen a sus empleados cuando se acercan las fiestas y es muy frecuente que las empresas que se dedican a su distribución sirvan los pedidos por el orden en el que han sido hechos, es mucho más que procedente proceder a su encargo lo antes posible y, de esta forma, poder estar seguros de que cuando llegue el momento no vamos a tener ningún problema para poder ofrecer a nuestros trabajadores, familiares o amigos todos y cada uno de los productos que estas suelen contener.

De hecho, hay que tener en cuenta que la búsqueda de este tipo de productos suele comenzar a hacerse en septiembre, y que es en la primera semana de diciembre cuando se produce su boom de ventas, motivo por el que comenzar ya a preocuparnos por este asunto no es ninguna excentricidad y tiene todo el sentido del mundo si lo que queremos es obsequiar lo mejor.

Evitar las prisas de última hora

En este mismo sentido, cabe decir que comenzar justo ahora a preocuparnos por buscar qué detalles de Navidad es sinónimo de evitar prisas de última hora, de poder comparar precios con mucha más tranquilidad y, sobre todo, de poder obtener el mejor servicio, pues a medida que las fiestas se vayan acercando los servicios de atención al cliente tendrán mucho más trabajo y, por ende, su calidad irá en descenso.

Al respecto, hay que considerar que tanto las empresas que se dedican a la confección y venta de cestas de navidad como las que fabrican muchos de los productos que contienen comienzan la campaña en los meses de verano (en agosto en el caso de los polvorones o el turrón), por lo que puede decirse que la navidad comienza realmente en esta época del año y que no tiene absolutamente ningún sentido demorar más de lo necesario su preparación.

Comprarlas ahora no implica que las tengamos que tener ya en nuestra posesión

Además, es de tener en cuenta que adquirir nuestras cestas gourmet en este momento no significa que nos las vayan a mandar de inmediato ni, por supuesto, que vayamos a tener que preocuparnos por dónde almacenarlas o sobre cómo conseguir que sus productos se mantengan intactos hasta que llegue el momento de entregárselas a sus destinatarios finales.

Muy al contrario, lo cierto es que la mayoría de las empresas que confeccionan y distribuyen cestas de navidad son plenamente conscientes de que no tiene ningún sentido hacer llegar tales productos a sus clientes, simplemente porque saben que no es el momento de consumir la mayoría de alimentos que contienen y porque hay algunos que ni siquiera están todavía en sus almacenes, por lo que lo que hacen es una lista de entrega en la que tienen preferencia quienes antes han procedido a hacer el encargo.

Por consiguiente, adquirir ya los lotes de navidad que regalaremos en septiembre no supone más que estar prevenidos ante posibles faltas de existencia de alguno de los artículos que nuestras cestas de navidad contendrán y evitar las mencionadas prisas de última hora.

Es una forma de ahorrar

Indudablemente, los precios de los productos que más se consumen en navidad aumentan a medida que tales fechas se van acercando, dado que su demanda por parte de los consumidores va aumentando con el tiempo y ello supone una disminución de la oferta que se traduce en los costes que tendremos que asumir.

Por tanto, adquirir ya nuestras cestas de navidad es equivalente a poder tener cierto ahorro en algunos de los productos que contienen aunque no en todos, pues habrá algunos de los que no es posible disponer al menos hasta octubre-noviembre y cuyos precios están menos sometidos a la ley de la oferta y la demanda, como el turrón u otros dulces típicos de esas fechas.

Aún así, es indudable que comprar en este momento los obsequios navideños con los que obsequiaremos a nuestros empleados es una forma de ahorrarnos unos euros que pueden llegar a ser una cantidad considerable en el caso de que nuestra empresa tenga un cierto volumen.

Por tanto, no podemos concluir de otra forma que no sea afirmando que justo este momento es el mejor para adelantarnos a las navidades y comenzar a pensar en la adquisición de esas tan tradicionales cestas con las que solemos sorprender a nuestros amigos, familiares o empleados, dado que si lo hacemos ahora nos ahorraremos un buen número de contratiempos y, posiblemente, algún dinero que podríamos dedicar a otros menesteres. Así que, ¿por qué no hacerlo?