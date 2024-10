Adrià Solà Pastor, el comunicador más cotizado de habla hispana que quiere revolucionar la formación digital

Adrià Solà Pastor (Barcelona, 1999) ha logrado algo extraordinario a una edad en la que muchos jóvenes apenas están definiendo sus trayectorias profesionales. A sus 25 años, ha reunido a más de 2,6 millones de personas en su canal de YouTube, donde comparte contenido educativo y motivacional centrado en el poder de la comunicación. No solo ha creado una comunidad global, sino que ha asesorado a grandes empresas con todo lo que ha aprendido en años de esfuerzo, graduándose en las mejores universidades del mundo y posicionándose así como una de las voces más influyentes en la comunicación de habla hispana.

Su objetivo, desde el principio, ha sido claro: ayudar a las personas a descubrir y aprovechar la habilidad más importante del siglo XXI. Para Solà, la comunicación es mucho más que hablar bien o hacer presentaciones efectivas; es la clave para conectar con los demás, construir relaciones, ganar confianza, y en última instancia, triunfar en cualquier área de la vida. "Nos estamos perdiendo la habilidad más importante de esta época", afirma con convicción.

"La comunicación es lo que nos hace humanos y lo que nos permitirá prosperar en un mundo donde la inteligencia artificial está comenzando a reemplazar muchas de nuestras funciones”. En ese sentido, el Banco Mundial reafirma esta creencia, pues cifra en 85 millones de puestos de trabajo perdidos para 2025, es decir, menos de un año.

El poder transformador de la comunicación

La historia de Adrià Solà no ha sido fácil. Durante su infancia, fue víctima de acoso escolar, una experiencia que lo marcó profundamente y que, de alguna manera, moldeó su interés por la comunicación. "Sufrí bullying durante tres años, una etapa realmente dura de mi vida. No fue solo un par de insultos, sino una humillación diaria", recuerda.

A lo largo de este tiempo, Solà no solo se enfrentó al dolor emocional, sino que comenzó a desarrollar habilidades para protegerse. "Descubrí que la comunicación podía ser mi mejor herramienta. Empecé a leer el lenguaje corporal de quienes me acosaban, a anticipar sus reacciones, a persuadir, hablar con convicción y poco a poco, eso me dio una ventaja. Comprendí que la comunicación no era solo una forma de expresarse, sino una herramienta para hacerse respetar."

Ese aprendizaje temprano fue fundamental para su posterior éxito. Al terminar el colegio, en lugar de seguir un camino convencional, decidió embarcarse en un viaje de autodescubrimiento. A los 18 años, comenzó a viajar por el mundo, intercambiando lecciones de español y tareas domésticas por alojamiento en casas de desconocidos.

Durante ese tiempo, perfeccionó su capacidad para relacionarse y comunicarse en diferentes idiomas y culturas, una habilidad que considera clave para su éxito actual. "Viajar me permitió entender que la comunicación no es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. Las palabras son importantes, pero la empatía, el lenguaje corporal y la capacidad de escuchar son igual de esenciales", explica.

Sobre todo, considera que las generaciones actuales, pese a estar más conectadas que nunca, están perdiendo habilidades sociales que les podría perjudicar en su futuro. La Revista de Estudios Psicológicos hizo un experimento con adolescentes y descubrió, efectivamente, que 3 de cada 10 adolescentes tienen una categoría baja en habilidades sociales y asegura que esa tendencia irá en ascenso.

La pedagogía por encima de todo

A pesar de su enfoque en el contenido digital, Adrià Solà nunca dejó de lado su formación académica. Se graduó en Ciencias Políticas y Filosofía por la Panthéon-Sorbonne de París y la Columbia University de Nueva York, la universidad americana donde estudió el ex-presidente estadounidense Barack Obama o el famoso inversor Warren Buffet. Sin embargo, su interés por la educación no se limitó a las aulas universitarias.

Desde muy joven, Solà mostró una inclinación por la enseñanza. Inspirado por el valor que sus padres le inculcaron sobre la importancia de la educación, decidió compartir sus aprendizajes con una audiencia más amplia. En el inicio de su etapa universitaria comenzó subiendo vídeos a YouTube, explicando cómo desarrollar habilidades de comunicación y productividad, y su canal fue creciendo luego de estar dos años de esfuerzo continuo. "Siempre me ha gustado enseñar. Mi objetivo era ayudar a las personas a mejorar sus vidas, no solo en el trabajo, sino en sus relaciones personales. Creo que la comunicación es una habilidad que tiene el poder de transformar todo a su alrededor, como me ha pasado a mí", explica.

Con más de 400 vídeos, su canal abarca desde el desarrollo personal y el emprendimiento hasta la comunicación y la educación financiera. A través de su contenido, Adrià ha logrado impactar la vida de millones de personas en todo el mundo, enseñándoles que el éxito no es algo reservado a unos pocos, sino algo que todos podemos alcanzar si desarrollamos las habilidades adecuadas.

El Instituto de Comunicación: democratizar la habilidad más preciada

El éxito en YouTube y su creciente reputación como experto en comunicación llevaron a Solà a lanzar su proyecto más ambicioso: el Instituto de Comunicación. Aun así, antes ya había desarrollado Fidelio, una empresa de comunicación en la que escalaba los resultados de grandes empresas con una estrategia de medios innovadora. Luego de eso, pensó que ese conocimiento podía trasladarlo para democratizar una habilidad asumida, pero no explotada.

Según ha contado, esta plataforma educativa tiene como objetivo enseñar a las personas a comunicarse de manera efectiva, tanto en su vida personal como en el ámbito profesional. Para Adrià, la comunicación es la habilidad clave que define el éxito tu vida, y su misión es democratizar el acceso a esta habilidad para que cualquier persona, sin importar su contexto o nivel económico, pueda mejorar sus oportunidades.

De hecho, un estudio del IESE Business School ha sentenciado que 7 de cada 10 personas se sienten inseguras al hablar en público. Lo más preocupante es que eso se traduce en una menor inserción laboral, porque la escuela de negocios también señala que es algo muy necesario que las empresas lo demandan cada vez más. Tanto es así, que a 3 de cada 4 les cuesta encontrar trabajadores que sepan comunicarse.

"El Instituto de Comunicación es el resultado de años de trabajo y reflexión. Me di cuenta de que muchas personas no tienen acceso a una educación de calidad en comunicación, y quise cambiar eso", explica. El programa está diseñado en tres fases que abarcan la mejora de la vida personal, la carrera profesional y las oportunidades financieras. "Lo que enseñamos va más allá de cómo hablar en público o escribir un buen correo. Se trata de cómo comunicarte mejor en tu día a día, ya sea con tu familia, tu pareja o en el trabajo. La comunicación está en todo lo que hacemos", añade.

Uno de los elementos más destacados del Instituto es su enfoque en la transformación completa del alumno. A través de mentorías personalizadas, dinámicas en grupo y acceso exclusivo a expertos en diferentes áreas, los estudiantes aprenden no solo a comunicar de manera efectiva, sino también a desarrollar una confianza y seguridad en sí mismos que les permitirá sobresalir en cualquier situación.

Un comunicador auténtico en un mundo lleno de "vendehumos"

La autenticidad es una de las cualidades que más valora Adrià Solà Pastor en su trabajo. En un mundo digital lleno de promesas vacías y contenido superficial, él se esfuerza por ofrecer información basada en su propia experiencia y en resultados tangibles. "Hay muchas personas que hablan sin realmente tener un conocimiento profundo sobre el tema. Mi objetivo siempre ha sido ser transparente con mi audiencia y compartir solo aquello que yo he puesto en práctica", afirma.

Para él, la comunicación no es algo que se pueda aprender de la noche a la mañana, ni es una habilidad reservada para unos pocos privilegiados. "He trabajado duro para llegar donde estoy, y sé que cualquiera puede hacerlo si está dispuesto a aprender y a poner en práctica lo que enseño. Pero no hay atajos, no hay fórmulas mágicas. Todo requiere tiempo, esfuerzo y dedicación", asegura.

Además de su éxito en YouTube, Adrià ha dado conferencias en instituciones de renombre como el Panthéon de Paris, el Parlamento de Cataluña y el Ministerio de Defensa Francés, y se ha convertido en un referente en el ámbito del desarrollo personal y profesional. Su enfoque en la educación alternativa y la formación continua lo ha llevado a llenar teatros y auditorios con miles de personas, y su capacidad para conectar con su audiencia lo distingue de otros creadores de contenido.

La importancia de la comunicación en la era digital

En un mundo donde la inteligencia artificial está comenzando a reemplazar muchas funciones humanas, Solà considera que la comunicación será una de las pocas habilidades que seguirán siendo irreemplazables. "La IA puede hacer muchas cosas, pero no puede replicar la empatía, la conexión humana y la capacidad de entender a los demás. Eso es lo que hace que la comunicación sea tan importante", afirma.

Para Adrià, el futuro pertenece a aquellos que sepan cómo comunicarse. Ya sea en el ámbito profesional, en las relaciones personales o en el desarrollo de una marca personal, la comunicación es la clave para destacar en un mundo cada vez más competitivo. "Si no sabes cómo comunicar lo que haces, lo que vales, o lo que ofreces, estarás perdiendo oportunidades. Y eso es lo que enseño a mis alumnos: cómo hacerse notar y cómo construir relaciones que les ayuden a alcanzar sus objetivos", comenta.

Formar a la nueva generación de comunicadores

Con el éxito de su canal de YouTube y el lanzamiento del Instituto de Comunicación, Adrià Solà tiene un objetivo aún más ambicioso: formar a las nuevas generaciones en habilidades de comunicación. "Quiero que las personas entiendan que la comunicación es una herramienta que puede abrirles puertas que nunca pensaron posibles. Si aprenden a comunicarse bien, podrán acceder a mejores trabajos y construir relaciones más sólida", explica. Para Adrià, la educación es la clave para empoderar a las nuevas generaciones, y está comprometido en llevar sus enseñanzas a aquellos que más lo necesitan.

"Expresarnos bien nos permite conectar con los demás, ganar más dinero, tener mejores relaciones y alcanzar nuestros objetivos. Si no cultivas esta habilidad, te quedarás atrás", afirma. Con una comunidad que no para de crecer y proyectos educativos en marcha, Adrià Solà Pastor sigue siendo un referente en el mundo del desarrollo personal, con un mensaje claro: el futuro pertenece a quienes sepan comunicar.