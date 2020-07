Algunas interesantes curiosidades sobre la ruleta

La ruleta es uno de los juegos de casino más exitosos y que más hemos visto en el cine o en la literatura por el cierto glamour que se asocia a ella. Los orígenes de esta rueda que consta de 36 números están en Francia, y a lo largo del tiempo son muchas las anécdotas y curiosidades que han surgido en torno a ella. Hemos seleccionado algunas para saciar tu curiosidad. ¿Quieres conocer algunas curiosidades acerca de la ruleta?

Hay una ruleta europea… y otra americana

Seguramente esto ya lo sepas, o tal vez no. En cualquier caso, antes de jugar te conviene saber que existen dos tipos que a menudo están disponibles al jugar a la ruleta online. La europea cuenta con un 0 y la americana, además del 0, tiene una casilla 00. Estas casillas son las que dan el margen de la casa y, como puedes comprobar, la probabilidad de ganar en la ruleta americana es ligeramente inferior a la Europa, puesto que tiene una casilla más (37 y 38 casillas respectivamente). Eso sí, en ambas se puede apostar del 1 al 36, aunque también cambia el orden en el que están dispuestos.

¿Cuál es el mayor premio que se ha ganado?

En abril de 2004, Ashley Renell, un estadounidense de 32 años, se fue al Plaza Hotel & Casino de Las Vegas con los ahorros de su vida y los apostó íntegramente en la ruleta a doble o nada. Ese día, el rojo fue su color de la suerte cuando la bolita se paró en el 7 de este color, duplicando los 135.300 dólares que había apostado. Su récord ese día fue el de la mayor ganancia obtenida en una sola apuesta, con 270.600 dólares de los que tuvo la cortesía de dar el pico al crupier como propina. En cambio, la noche más beneficiosa fue para Philip Green en el casino de Londres, donde llegó a embolsarse dos millones de libras. Nada mal, ¿verdad?

El número del diablo

La ruleta, tal y como la conocemos actualmente, se atribuye al filósofo y matemático francés Blaise Pascal. Pascal, que, entre otras cosas, es conocido por ser el autor de la teoría de las probabilidades, no dejó en la ruleta que nada fuera productor del azar, e hizo que la suma de todos los números que integran la rueda fuera 666, número conocido como el del diablo. El término ruleta procede del francés “roulette” (rueda pequeña) y, aunque su nombre no es muy original, todo en ella está en equilibrio: rojos y negros, pares e impares, las tres docenas que componen los números, etc.

Un juego ligado a la pantalla

James Bond es uno de los personajes a los que la ruleta y su público deben más. De hecho, el número más apostado es el preferido del agente 007, el 17, no sabemos si por influencia del cine o por ostentar la posición central de la rueda. Estadísticamente, las posibilidades de que gane son las mismas que las de cualquier otro número, aunque tiene la peculiaridad de ser un número primo.

Además de James Bond, la ruleta es el juego de casino que seguramente más veces hemos visto en el cine o en series de televisión. Por ejemplo, en Casablanca, donde le personaje de Rick apuesta al número 22, o en Misión Imposible, Habana, Danger Man o en series como Friends.