Las altas temperaturas incrementan el riesgo de incendio en domicilios, según Donate Electricistas Madrid

Hay dos momentos en el año que suponen un punto de inflexión en la

afluencia de llamadas a los teléfonos de las empresas que prestan

servicio como electricistas 24 horas en Madrid: la llegada del frío

y la llegada de las altas temperaturas como las que se están

registrando en toda la península Ibérica.



La razón es evidente, las temperaturas extremas obligan a los usuarios

a encender sus aparatos eléctricos, ya sean de calefacción o de aire

acondicionado, lo que repercute en picos de consumo eléctrico en el

hogar, algo que además de un consumo económico mayor, tiene un impacto

directo en las sobrecargas que tienen que soportar las instalaciones

eléctricas.



Donate Electricistas Madrid es un negocio familiar de electricistas

en Madrid, que cada año por estas fechas ve incrementado su volumen de

llamadas de urgencia y los servicios que deben de realizar. Llegado el

calor las instalaciones eléctricas antiguas o mal realizadas son

incapaces de soportar la tensión eléctrica a la que son sometidas por

equipos de elevado consumo. Esos picos de tensión generan

calentamientos del cableado, que derivan en incendios.



'Una mala instalación donde se haya colocado cables de menor sección

de la que deberían tener es algo que redunda en una instalación más

económica a priori, pero que a la larga puede ocasionar serios

problemas al propietario, dado que no soportará la intensidad

requerida, se calentará y en el mejor de los casos saltará el

automático, si no llega a derivar en un incendio. Es fundamental contar

siempre con profesionales. Son los únicos que podrán llevar a cabo

instalaciones seguras y duraderas. Los mismo sucede con los boletines

eléctricos en Madrid, que deben realizarse por profesionales

habilitados para tal efecto. La seguridad de nuestros hogares no

debería ser una opción, sino la norma. Si se reside en una vivienda

antigua, conviene no jugársela y revisar la instalación eléctrica, no

vaya a ser que no esté preparada para los consumos y tensiones de los

aparatos modernos.' según DONATE ELECTRICISTAS MADRID.



Los aparatos de aire acondicionado no sólo originan problemas en los

domicilios. Por estas fechas es normal conocer por la prensa, o por los

apagones que se producen, incendios en instalaciones eléctricas

transformadoras, puesto que, en ocasiones, tampoco son capaces de hacer

frente a los picos de consumo que originan los barrios a los que prestan

servicio.



Donate Electricistas Madrid recomienda la revisión de la instalación

eléctrica para poder tener la certeza de que la instalación está

preparada para los electrodomésticos que se vayan a emplear, y para

detectar posibles defectos en la instalación que a la larga puedan

producir algo más que un susto.



'Una buena revisión garantizará que tanto el cableado, como las cajas

y enchufes instalados, como el cuadro eléctrico están preparados para

el consumo eléctrico del hogar, lo que redundará en la seguridad del

mismo y de las personas que allí vivan.'