Altavoces portátiles profesionales: conoce sus ventajas

Los altavoces portátiles profesionales son una alternativa muy práctica, perfecta para trasladarse y para usar en lugares en los que los enchufes escasean. Además, gracias a los avances tecnológicos son cada vez más ligeros, y por lo tanto ocupan menos espacio y son más sencillos de transportar a cualquier lugar.

Evidentemente, los altavoces portátiles también pueden usarse para una mayor comodidad en el ocio, pero en el caso de profesionales que necesitan de un buen sistema de sonido en lugares como playas, jardines o piscinas es algo que se hace prácticamente imprescindible.

Ventajas de usar altavoces portátiles

Hay quien todavía desconfía de este tipo de altavoces portátiles pensando que no tendrán la misma calidad que los que no lo son, pero lo cierto es que no hay ninguna razón para ello, pues su avanzada tecnología logra que el sonido suene exactamente con la misma fidelidad y potencia que los modelos más voluminosos.

Llévalos a cualquier lugar

Gracias a lo compactos que son, y su ligerísimo peso, resultan ideales para transportarlos a cualquier sitio sin que eso signifique cargar con pesados aparatos que a fin de cuentas no harían más que la misma función pero con más inconvenientes.

Grandes posibilidades a la hora de escoger

Los altavoces portátiles tienen además la ventaja de ofrecer una gran variedad de modelos para escoger, resultando así más modernos y llamativos, aunque por supuesto eso va en gustos y también está la posibilidad de decantarse por los diseños clásicos.

Todavía más resistentes

Quienes diseñan los altavoces inalámbricos y portables son conscientes de que pueden llegar a ser utilizados en lugares en los que puede llegar a haber riesgo de que entren en contacto con el agua, y por ello también ponen a tu disposición modelos a prueba de agua.

El tiempo que tengan que estar activos no será ningún problema, pues pueden funcionar durante una gran cantidad de horas. Su tamaño tampoco les resta ni un ápice de potencia.

Cosas en las que fijarse a la hora de escoger

Si estás pensando en buscar los altavoces inalámbricos ideales para lo que necesites, te encontrarás con diferentes características entre las que elegir:

Tipo

Hay varios, siendo los principales los cilíndricos, los de conexión Bluetooth, los que tienen forma de barra, los redondos, los compactos, los que incorporan luces y los que resisten sin problemas el agua.

Calidad del audio

Evidentemente, la calidad del audio es fundamental en este tipo de aparatos. Tendrás que fijarte en la potencia de los medios, la profundidad de los bajos y la calidad de los agudos.

Potencia

La potencia de los altavoces se mide en vatios y es también algo muy importante, pues cuanto mayor sea esta, más volumen tendrá. Eso sí, también es fundamental que el aparato sea de calidad, ya que de nada servirá que suene fuerte si lo hace mal.

¿Uso interior o exterior?

El entorno y la frecuencia con la que vayas a usar los altavoces también son determinantes a la hora de escoger:

Si vas a utilizar el altavoz solo ocasionalmente y en espacios interiores, puedes permitirte un modelo de los más sencillos y livianos (por supuesto, siempre sin renunciar a la calidad).

En el caso de que el uso que le vayas a dar sea intensivo y en exteriores, lo ideal sería que elijas uno de los modelos con mayor robustez.

Como habrás visto, un altavoz inalámbrico no tiene absolutamente nada que envidiar en cuanto a potencia, calidad de sonido y prestaciones a uno que no lo es. La principal diferencia radica en que estos resultan mucho más fáciles y cómodos de transportar, son más accesibles y encajan en cualquier lugar que lo necesites.