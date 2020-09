Alternativas reales para una iluminación segura y sostenible

El mundo sigue evolucionando hacia una iluminación más sostenible y segura. Actualmente hay diferentes fuentes de iluminación, por lo que siempre buscamos la innovación para conseguir ahorrar en el consumo energético. Pero cuando ahorramos en la factura de la luz, no solo ahorramos dinero, sino que ahorramos energía y se puede decir que estamos disfrutando de una fuente de iluminación más sostenible.

Gracias a las evoluciones tecnológicas ya se puede disfrutar de una buena iluminación sin riesgos para nuestra salud y con una gran sostenibilidad. Las nuevas fuentes de iluminación consumen cada vez menos, lo que hace que las empresas y los domicilios se puedan beneficiar de esos beneficios.

Tipos de iluminación sostenible

Actualmente hay tres tipos de fuentes de luz que nos permiten ahorrar en la factura de la luz. Todas son eficientes, pero como puedes imaginar, hay unas más sostenibles que otras. Las fuentes de luz más recomendadas son las de bajo consumo, las halógenas y las LED.

Iluminación LED

Desde la web experta en iluminación LamparaDirecta nos han comentado que la iluminación LED es la fuente de iluminación más sostenible y segura que podemos disfrutar en estos momentos. Esto quiere decir que están pensadas para sustituir los otros dos tipos de iluminación que te mostraremos más tarde.

La iluminación LED destaca por tener una gran efectividad, eficiencia y sostenibilidad, lo que quiere decir que los expertos nos comentan que es el sistema de iluminación del futuro. Es verdad que no se sabe si en el futuro habrá mejores fuentes de iluminación, pero de momento se espera que sea el futuro.

La iluminación LED destaca por su vida útil. Se estima que una bombilla LED puede durar unos 20 años. Para hacernos a la idea podemos decir que su vida útil es de unas 20000 horas aproximadamente.

Otro de los puntos fuertes de este tipo de iluminación es que su consumo es muy bajo. Es verdad que el precio es más alto, pero se amortiza rápidamente con la reducción del coste en la factura de la luz. Eso hace que las tiendas de iluminación expertas siempre recomienden la iluminación LED a sus clientes.

También destaca por ser un sistema de iluminación seguro. En primer lugar porque las bombillas no se fabrican con químicos que puedan poner en riesgo nuestra salud en caso de rotura. A esto hay que añadir que son muy seguras porque no tienen mercurio y sobre todo no se calientan. De aquí el ahorro de energía. Toda la energía se destina a la luz y no a dar calor.

Otro punto positivo de la iluminación LED es que nos permite disfrutar de dos tipos de luz. Se puede adquirir iluminación con luz blanca o fría y luz cálida. Dependiendo de dónde se vaya a poner la iluminación, se recomienda una opción u otra. Por ejemplo, en el cuarto de baño y la cocina se recomienda poner iluminación blanca o fría, mientras que se recomienda iluminación cálida para el resto de las estancias, es decir, salón, entrada, habitaciones… Incluso la iluminación LED se puede integrar en muebles gracias a que ocupa muy poco espacio. Esto hace que los muebles sean más modernos.

Iluminación de bajo consumo

Es otro sistema de iluminación interesante, incluso sostenible. Aunque es verdad que desde que se ha impuesto la iluminación LED, la iluminación de bajo consumo poco a poco está perdiendo cuota de mercado.

Destaca por consumir hasta un 70% menos que la iluminación tradicional y emitir hasta cinco veces más luz que una bombilla de toda la vida, es decir, son mucho más efectivas que las bombillas incandescentes. Este tipo de iluminación tuvo algunos años de esplendor, pero gracias a la eficacia de la iluminación LED, han perdido mucha fuerza. Su vida útil son unas 10000 horas más o menos. Otro de los puntos fuertes de este tipo de iluminación es que apenas se calientan las bombillas, incluso cuando llevan horas, de aquí que se consideren bombillas muy seguras. Además, se fabrican para durar, de aquí que las marcas ofrezcan más de dos años de garantía. Por este motivo, aunque son más caras que las incandescentes tradicionales, a medio y largo plazo salen mucho más económicas. Eso sí, se recomienda que cuando las bombillas se funden, se lleven a un centro de reciclado, ya que en su interior sí que cuentan con algunos componentes que pueden llegar a ser peligrosos para el medio ambiente. Todo dependerá del fabricante de la bombilla.

Iluminación halógena

Es verdad que ayuda a ahorrar un poco de energía, pero en este caso el ahorro solo se sitúa en el 30%, de aquí que cada vez se use menos este tipo de iluminación. A pesar de que hace algunos años se consideraba un tipo de iluminación eficiente, la verdad es que con los nuevos tipos de iluminación esa eficiencia ya no es tanta.

La principal ventaja de esta iluminación es que era dos veces superior en intensidad respecto a las bombillas incandescentes, pero tenían un gran problema, se calentaban bastante, lo que hace que no fueran tan seguras, sobre todo cuando llevaban mucho tiempo encendidas. Como puedes imaginar, el ahorro no es tan grande como otras opciones porque parte de la energía consumida se trasforma en calor, de aquí que no sean tan eficientes.

Además, no se recomiendan usar cerca de niños porque se podrían llevar una quemadura si las tocaran y tampoco se recomienda usarlas cerca de materiales inflamables como papel o tejidos.

¿Qué tipo de iluminación es más eficiente?

Tras ver los tres sistemas de iluminación, seguro que no te cabe ninguna duda de que el mejor sistema de iluminación en estos momentos es la iluminación LED. Para muchos expertos es la iluminación del futuro, tanto por ahorro de energía como por seguridad. Aunque como la tecnología avanza tan rápido en las últimas décadas, no sería complicado que se inventara un sistema de iluminación todavía más eficaz que hiciese que la iluminación LED se quedase atrás. Pero mientras tanto, se recomienda dar el salto a esta tecnología para ahorrar en la factura de la luz y ayudar al medio ambiente.