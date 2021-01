Arduino vs Raspberry Pi, ¿en qué se diferencian y cuáles necesitas para tu proyecto?

Son las dos placas de programación más utilizadas en los últimos años y resultan indispensables para labores de programación sencillas, así como para llevar a cabo labores de prototipado y proyectos de programación más complejos. Son una herramienta indispensable entre los iniciados en el mundo de la programación y, aunque muchos entienden cuáles son sus funciones y qué posibilidades ofrecen, es común no saber diferenciar realmente una placa Arduino de una Raspberry Pi dadas sus enormes semejanzas.

Pese a ser dos placas de programación ideales para dar los primeros pasos en proyectos de programación y electrónica, y aunque ambas cuentan con un tamaño parecido y su precio de venta no suele distar demasiado entre sí, lo cierto es que no son lo mismo ni ofrecen las mismas posibilidades a la hora de programar.

Mientras que Arduino es un microcontrolador que puede ser utilizado para programar pequeñas aplicaciones para usos muy específicos, Raspberry Pi es un miniordenador con un sistema operativo completo. La diferencia de base es sustancial, porque define los usos más habituales de una placa y otra en cada proyecto de programación planteado. No obstante, algunos incluso hacen uso de ambas placas para destinar los recursos de Arduino a las tareas más sencillas y emplear Raspberry Pi para ejecutar las más avanzadas, puesto que cuenta con distintas conexiones a Internet, puede utilizarse con ratón y teclado y dispone de un procesador de mayor potencia.

¿Qué es Arduino y para qué se emplea exactamente?

Arduino es un microcontrolador empleado en tareas de programación sencillas. Es una placa muy utilizada para ejecutar las aplicaciones con funciones más elementales, aunque esto no significa que no requiera de dedicación. “La gente quiere aprender a programar con poco esfuerzo, y esto hace que sea muy difícil aprender esta disciplina”, afirma Luis del Valle, que imparte cursos de programación de Arduino a distancia a través del portal de formación y del campus virtual de ProgramarFacil. “Las dos disciplinas que debes dominar en un curso de Arduino son la programación y la electrónica. No queda otra, debes pasar por esto”.

Y es que, tal y como explica en su propio blog, Luis del Valle recalca que “Arduino no es un hardware que se conecte y listo: debes aprender todas las nociones para poder configurar y programar el microcontrolador de Arduino”. Una de las claves para saber programar con Arduino y uno de los puntos en los que incide Luis de Valle en su curso es el de evitar el denominado síndrome de parálisis por análisis, muy común en mentes poco deductivas donde no se mueve ficha hasta haber adquirido todos los conocimientos. “A lo único que te lleva esto es a no obtener resultados. Cuando ves que no avanzas, te entra un profundo sentimiento de frustración y terminas abandonando”, sentencia.

Arduino incluye un firmware sencillo que permite conectarse a ella mediante un simple puerto USB, lo que facilita las labores de acceso a la placa para cargar el código necesario. Y, aunque a partir de este punto la plaza realizará su función con solo enchufarla sin necesidad de utilizar un ratón o un teclado, Luis del Valle insiste en la necesidad de empezar por los fundamentos de la programación con Arduino: “Tú, como yo, has copiado y has pegado código sin saber muy bien qué hacías. No está mal del todo, ya que nos ha servido para obtener resultados, pero si queremos avanzar y aprender Arduino, no nos queda otra que empezar por el principio con la electrónica y la programación”.

Este es el motivo que impulsó a Luis del Valle a poner en marcha su proyecto de divulgación en 2015, junto con el podcast La Tecnología Para Todos, por el que han pasado personalidades del movimiento maker como Juan González, Juan Manuel Amuedo y hasta el propio cofundador de Arduino, David Cuartielles.

¿Qué es Raspberry Pi y para qué se utiliza?

La alternativa a Arduino es Raspberry Pi, un microordenador creado por la fundación sin ánimo de lucro Raspberry Pi Foundation con el objetivo de lanzar un ordenador de bajo coste para expandir el acceso a los conocimientos de informática por las escuelas de todo el mundo. Este ordenador monoplaca se compone tanto del hardware básico como de puertos de conexión, aunando la presencia de los elementos presentes en un ordenador cualquiera (procesador, unidad de memoria, unidad de almacenamiento…) con las habituales conexiones USB, HDMI, vídeo y sonido. También dispone de una ranura microSD y cuyo papel fundamental es el de otorgar un soporte de memoria similar al de un disco duro. Pero esta premisa inicial quedó relegada a un segundo plano al descubrirse el potencial real de este microordenador, que ha acabado siendo utilizado en la creación de dispositivos para la domótica y la robótica.

En la actualidad, existe casi una decena de versiones de esta placa de programación y todas ellas están teniendo un papel protagonista en el desarrollo de nuevos dispositivos electrónicos, además de haber gozado de una gran acogida en el ámbito académico. El software libre que se está generando a su alrededor, su bajo coste y la gran comunidad de desarrolladores que se ha volcado en explorar y descubrir las múltiples posibilidades que ofrece la han convertido en una opción muy utilizada tanto para ejecutar proyectos de programación profesionales como para ampliar conocimientos de programación más allá de Arduino.

Algunos de los proyectos en los que Raspberry Pi se ha visto implicada han sido en la creación de servidores web, la elaboración de un sistema de bombeo automático de agua para máquinas de café o como sistema central de una casa inteligente, coordinando las funciones de cada dispositivo de manera autónoma y optimizando el consumo de energía y de los recursos de habitabilidad.

