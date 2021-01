Así debes afeitarte para no dañar tu piel

¿Necesitas saber qué hacer para no tener la piel irritada tras el afeitado? ¿Quieres conocer cuáles son los productos imprescindibles pre y post afeitado? ¿Deseas afeitar tu barba sin sufrir picores y malestar? Seguro que en más de una ocasión te has planteado estas preguntas, y a pesar de que afeitarse pueda parecer muy sencillo, muchos hombres reconocen que no saben hacerlo correctamente.

Empieza a ser un verdadero profesional del afeitado

Afeitarse la barba es todo un arte y, a pesar de que hoy en día está de moda la barba, todavía quedan muchos hombres que prefieren llevar la cara afeitada y suave. Álex Moreno, editor de la revista Mr. Shave, apunta a la importancia de utilizar un buen instrumental en primer lugar, puesto que "es más efectivo para prevenir cortes y tirones", indicando además que es la mala calidad de las cuchillas lo que más daño hace a la piel

Hoy te traemos los mejores consejos para afeitarte entero o repasar tu barba paso a paso sin dañar tu piel. Recuerda que no es lo mismo afeitarse con prisas que hacerlo a modo de rutina diaria de autocuidado. Logra un afeitado perfecto con las siguientes recomendaciones.

Conoce la gran importancia del pre afeitado y post afeitado para tu piel

Antes de empezar una rutina de cuidado facial debemos tener en cuenta el tipo de piel. Toma los siguientes pasos esenciales para afeitar tu barba sin dañar tu piel:

Hidrata tu cara con gel, espuma o crema para el afeitado

El pre afeitado es uno de los pasos clave para cuidar nuestra piel. Asegúrate de que tu barba está húmeda antes de aplicar la crema. Se recomienda aplicar agua caliente para abrir los poros y facilitar el proceso. Con la piel correctamente hidratada crearás una capa protectora en tu piel y ablandarás el pelo. De esta forma ayudarás a la cuchilla a deslizarse sobre tu rostro suavemente. Evita la irritación de la piel y micro lesiones contando con productos de calidad.

Revisa tu tipo de maquinilla de afeitar

Después de hidratar tu rostro con gel, espuma o crema de afeitar adecuados, debes elegir bien el tipo de maquinilla. Puedes consultar esta guía sobre máquinas de afeitar para saber cuál elegir porque, ¡no cualquiera vale! Para ello, te recomendamos conocer muy bien de antemano la dureza de tu pelo para así conseguir un afeitado exitoso y bien apurado.

Realiza pasadas cortas y suaves, adaptándote a cada zona de tu cara

El proceso de afeitado debe considerarse como un cuidado más de la piel. Por ello, te recomendamos elegir un momento del día en el que no tengas responsabilidades ni prisas, ya que una pasada rápida puede resultar fatal para tu rostro. Realiza pasadas cortas y suaves, adaptándote a cada zona de tu cara. Puedes afeitar tu barba a contrapelo, aunque tampoco debes abusar. Combina la pasada en ambas direcciones y evita irritaciones.

Limpia las cuchillas con frecuencia

Aclarar las hojas de las cuchillas es vital durante el afeitado. De esta forma conseguirás un afeitado mucho más efectivo y homogéneo. Muchos hombres tienen la mala costumbre de golpear la cuchilla contra el lavabo, ¡evítalo! Usa maquinillas con cuchillas de calidad y alarga su vida útil con un correcto uso y mantenimiento.

Utiliza un aftershave

El aftershave es igual de importante en el afeitado que la hidratación previa. La función del aftershave es, al contrario del agua caliente que aplicamos al principio, cerrar el poro y calmar tu piel, la cual estará mucho más sensible. Rehidrata tu cara, cicatriza y aportar frescor. Una vez aplicado, no te pases la toalla de una forma brusca, hazlo dando pequeños toques a tu piel.

Afeítate la cara como un verdadero profesional, ¡ya no hay excusas!

Errores muy comunes durante el afeitado de la barba

Aunque ya hemos mencionado algunos anteriormente, te dejamos la lista de los errores más comunes durante el afeitado para que no los vuelvas a cometer:

Afeitarse la barba a diario

Excederse con los movimientos a contrapelo

Pasar la maquinilla muchas veces durante la misma zona

No cambiar las cuchillas con regularidad

Golpear la maquinilla contra el lavabo para quitar los pelos

Frotarse la cara con la toalla después del aftershave

Adquiere una buena maquinilla de afeitar confiando en las valoraciones de otros usuarios como tú

Ya conoces las recomendaciones esenciales para afeitar tu barba como un verdadero profesional y de una forma totalmente respetuosa con tu piel. Convierte el momento del afeitado en un momento de desconexión y relax. Te aconsejamos adquirir maquinillas de afeitar con una excelente relación calidad precio y confiar en las valoraciones y reseñas de otros usuarios como tú para acertar con tu compra.