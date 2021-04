El aumento de las páginas de citas y sus peligros asociados

Inmersos en la era digital, cada vez más se prescinde del contacto físico en post de una comunicación virtual que asegure expectativas, que no lleve a engaños, que no defraude… Las páginas de citas aumentan en número para cumplir con estas expectativas, ya sea para mantener una relación sólida y duradera o para un encuentro casual exclusivamente para la diversión. El número de estas plataformas es amplio y no todas son confiables al 100%

El auge de las plataformas y aplicaciones digitales dedicadas a la consecución de citas no ha dejado de crecer en los últimos años. Existen decenas de aplicaciones de citas en activo, algunas operando a nivel mundial. Algunas son ampliamente reconocidas por el gran público, como Meetic, Tinder o eDarling, y otras no son tan populares, pero sí que son tan eficaces, seguras y responsables como las mencionadas. Se estima que solo una de estas webs puede recibir más de 50 millones de usuarios diarios.

Para reconocer cuál es confiable, cuál es la más recomendable para las necesidades a cubrir o cuál se ha especializado en las búsquedas que el usuario requiere, existen páginas como, por ejemplo, Lovino. Esta web dedicada a evaluar y a recomendar sitios y aplicaciones de citas online en España está llamada a convertirse en la herramienta imprescindible para todos los usuarios que usen estas webs para sus relaciones y quieran sentirse seguros.

El vídeo del día Una campaña europea homenajea el esfuerzo de productores de frutas y verduras durante la pandemia

Tendencias de las relaciones en línea para el 2021

Para llevar a cabo la elección más acertada de una página de citas, es aconsejable recurrir a las páginas de comparativas, como las mencionadas, así como conocer las tendencias que aparecen en el mercado. Conociendo por donde irá el sector, cómo se mueve para dar respuesta a sus muchos usuarios y clientes, y reconociendo a aquellas páginas que mejor se adaptan, se localizará con mayor facilidad cuáles son las más eficientes.

Y es que las páginas webs de este espectro no se limitan a buscar y encontrar las mejores relaciones posibles en la población más joven. También deben llevar a cabo buenos trabajos con personas de mayor edad, así como con grupos sociales concretos, con necesidades más específicas, como son las personas divorciadas, con hijos, con poco tiempo libre, o para viudos y viudas.

Una de las claves para elegir la página de citas, y que se ha convertido en algo más que una tendencia, se trata de una obligación, es confirmar que la privacidad y la seguridad de los datos está completamente a salvo. No son pocos los peligros que ofrece una página de citas, riesgos que comienzan con la propia página, antes incluso que con la cita en sí.

Riesgos y peligros de las citas online

Existe un miedo generalizado que sobrevuela a las citas que se consiguen a través de los medios digitales. Este temor no es gratuito, existe toda una mafia organizada especializada en cometer delitos a través de este sistema, y no son pocos los individuos que actúan en solitario, pero que son igualmente peligrosos.

La habilidad de estas personas que entrañan cierto riesgo es asombrosa, con una psicología abrumadora, capaces de mantener una relación digital durante años antes de una cita real, física. Estos individuos trabajan con un número indeterminado de posibles víctimas,, tratando de ofrecerles lo que buscan sin llamar excesivamente la atención. Finalmente consiguen atrapar a su víctima, manipularla, robarle, extorsionarla… en una gran mayoría de casos.

El trabajo que llevan a cabo estos criminales es concienzudo y muy especializado. La mayoría de los engaños y estafas se llevan a cabo después de un estudio profundo de los perfiles de las víctimas, recopilando información personal e íntima que pueden recoger de las distintas redes sociales.

Como norma general, con toda esta información recopilada, el estafador tiene muy fácil engañar y manipular emocionalmente a la persona que va buscando una relación o conocer gente nueva en estos espacios.

Prevenir las estafas en las páginas de citas online

El negocio de las estafas a través de las citas online se está multiplicando, pueden ser timos económicos, robo de datos, fraudes en algunos casos o violencia y extorsión en los más extremos. Con la intención de que los usuarios sepan localizar estas situaciones, Lovino.es ofrece una serie de consejos.

Asegurarse de que la persona es auténtica

Efectivamente, la mayoría de los estafadores tienen sus procesos bastante automatizados, con selecciones de cartas amorosas descargadas en forma de paquetes. Afortunadamente, existen páginas webs que luchan contra este tipo de actuaciones, solo hay que enviar los datos o alguna foto junto a la palabra clave estafa de citas o fraude romántico y, si está dentro de estos bancos, enviará un aviso en respuesta.

Desconfía de quien pide dinero o datos bancarios

Puede parecer que es bastante difícil dejarse engañar de este modo, pero no hay que subestimar a los estafadores. En ocasiones se presentan como detectives que prometen descubrir la verdadera naturaleza de terceros o recuperar un dinero invertido en estas páginas.

Nada de datos personales al principio

Hasta que no se esté plenamente convencido de que la otra persona es real, de que los datos que ofrece sobre sí mismos no son mentira y sus intenciones son honestas, no habrá que salir de la plataforma para comunicarse con ella. Los datos como número de teléfonos, mail o correos postales no se deben dar a la ligera.

Comparte con amigos y familiares la relación que se está comenzando

Se debe mantener informado de cada movimiento que se hace, y con quién se hace, a alguien de plena confianza. Las primeras citas siempre hay que llevarlas a cabo en público, si es posible llegar acompañado, presentar a esa persona al acompañante, aunque después se queden a solas.