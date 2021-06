El aumento de las peticiones de presupuesto de reformas en Madrid ha aumentado un 25 % desde el fin del estado de alarma

El coronavirus ha supuesto un enorme impacto en nuestra forma de vida e incluso un cambio en la manera en la que gastamos el dinero, dando ahora importancia a algunas cosas que antes nos daban un poco igual.

Todos hemos estado meses encerrados en casa, primero sin poder salir apenas y luego saliendo con restricciones, momento en el que nos hemos dado cuenta de todas las carencias que tenían nuestras viviendas.

Muchas personas se han lanzado a hacer reformas para mejorar su vivienda

Fruto de estos meses de encierro es el aumento de las reformas en Madrid, algo que ha pasado en toda España, puesto que los problemas de las viviendas son los mismos.

Al terminar el estado de alarma, cuando ya todo el mundo se ha podido mover sin restricciones muchos propietarios se han lanzado a las reformas y las reparaciones que llevaban años postergando, recordando lo mal que lo pasaron en casas que no estaban preparadas para tener a varias personas encerradas 24 horas.

Las cocinas centran una buena parte de las reformas

Antes de la pandemia y del encierro había personas, en especial las que viven en grandes ciudades como Madrid, que apenas cocinaban por falta de tiempo.

Encerrados en casa, con mucho tiempo para llenar, descubrieron la cocina y gracias a los vídeos de YouTube no había persona que no cocinase y que no se animase a hacer postres como los bizcochos, algo que hizo que fuese casi imposible conseguir harina durante semanas.

Las reformas de cocinas han aumentado una barbaridad y no por casualidad, ya que de repente la gente se dio cuenta de que en su cocina era imposible ponerse a “cocinar en serio”, por falta de espacio, armarios que no servían, malas distribuciones, etc.

Se han hecho encuestas y el gasto que los dueños de las casas consideran razonable, alrededor de 5000 euros, cuadra con las reformas parciales de las cocinas.

Los exteriores también han sido objeto de cambios

En pleno confinamiento duro, quien tenía un espacio exterior de cualquier tipo tenía un tesoro. Ese espacio, aunque fuese una terraza, suponía la posibilidad de tomar el aire y el sol, por lo que ahora también se están haciendo obras para mejorarlos.

Apreciamos más lo importante que es tener un buen sitio para tomar el aire, por lo que estos espacios también están siendo objeto de mejoras.

El sector terciario está parado y no gasta en adecuar locales

Los presupuestos para reformas del sector servicios se han parado, tanto que se calcula que a finales del año pasado habían bajado alrededor de un 40 %, lo que ha sido un problema grave para el sector de la construcción, cuyos ingresos provienen en gran parte de las obras en tiendas, bares, restaurantes, etc.

Podemos decir que el aumento de las reformas en las viviendas, que en el sector de la construcción no esperaban (las cifras de 2021 en el mercado doméstico son mejores que las de 2019), les ha venido como caído del cielo, equilibrando así sus cuentas que amenazaban con ser desastrosas en este 2021.