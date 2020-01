¿Quien ganara las finales masculinas y femeninas del Australia Open ?

El Australia Open es el primer abierto de tenis del año. Este abierto se viste con los mejores tenistas del mundo, por eso podemos ver jugadores como Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, entre otros, los cuales le dan vida a este torneo y hacen que los fanáticos pasen horas en espera de verlos jugar, muchas veces hasta el punto de dejar la casa llena.

Novak Djokovic comenzará su intento de ganar títulos consecutivos en el Abierto de Australia el lunes contra el alemán Jan-Lennard Struff. Rafael Nadal fue nombrado máximo sembrado para el primer Grand Slam de 2020 y viaja a Australia con 19 trofeos importantes a su nombre, uno menos que su rival Roger Federer.

Naomi Osaka ganó la más reciente de sus dos carreras en el Rod Laver Arena en Melbourne hace un año, pero la favorita de su casa, Ashleigh Barty, se ha acelerado como una contendiente líder en suelo familiar. Serena Williams ha ganado siete coronas del Abierto de Australia, un récord en la era del Abierto, pero espera hacer las paces después de caer ante Karolina Pliskova en los cuartos de final del año pasado.

Djokovic y Melbourne, una vez más, parecen ser el uno para el otro, sobre todo el año pasado cuando logró ganar su séptimo Abierto de Australia, lo cual le hizo tener el record de más abiertos de Australia, es por ello que muchos fanáticos activan sus bonus en cada uno de sus juegos.

Como pronóstico para este abierto, Daniil Medvedev parece el más propenso a entrar en disputas por el título fuera de los "Tres Grandes" habituales en el tenis masculino, aunque perdió 6-1, 5-7, 6-4 ante Djokovic en las semifinales de la Copa ATP.La estrella rusa tiene un difícil empate inicial en Frances Tiafoe, pero Tumaini Carayol de The Guardian lo respaldó para vencer al estadounidense y avanzar al menos a los últimos ocho.

Medvedev, que puede ser obligado a vencer a Stanislas Wawrinka, Alexander Zverev y lograr una primera victoria en su carrera sobre Nadal para llegar a la final, aún le exige pruebas más duras.La lesión parece ser la causa más probable que podría evitar que Djokovic agregue a su recorrido en el Abierto de Australia, y un Medvedev motivado está en la carrera por una segunda aparición final consecutiva. Dentro de las predicciones finales, se dice que Novak Djokovic vencerá a Daniil Medvedev en la final.

En el caso del tenis femenino, se predice que Pliskova derrocará a Barty, aunque es poco probable que las favoritas tengan un reinado tan libre en el grupo femenino, aunque el dúo mejor sembrado de Barty y Pliskova se ve bien ubicado para llegar al decisivo.

No es la primera vez en los últimos 18 meses que el No. 1 del mundo, Barty, recibe propina para agregar a su recorrido de Grand Slam, y es difícil creer que su único viaje después de un gran cuarto de final fue cuando ganó el Abierto de Francia de 2019.La durabilidad de la joven de 23 años puede estar en duda dado ese historial en las mayores, aunque Barty dijo que no está descansando.

Por otra parte, Osaka, de 22 años, parece ser una amenaza en la búsqueda del primer premio, y su única pérdida de 2020 hasta el momento llegó a manos de Pliskova en las semifinales del Brisbane International.Pliskova, de 27 años, ha mostrado una forma particularmente fuerte en Australia en los últimos años, y el hambre de ganar un Grand Slam inaugural no debe subestimarse.

Aunque ella perdió ante la eventual campeona Osaka en las semifinales del Abierto de Australia del año pasado, y una sólida actuación en 2019 vio a la desafiante checa progresar prometedora en el ranking de la WTA (terminó en segundo lugar). La predicción para la final femenina de tenis está en que Karolina Pliskova vencerá a Ashleigh Barty en la final, así que activa tu código promocional.

Cada una de estas predicciones pueden cumplirse, pro como todo deporte, puede que consigamos más de una sorpresa dentro del abierto, ya que en el caso de los jugadores masculinos, estamos viendo a un Roger Federer que vino al abierto con mucha fuerza y que nos está sorprendiendo en este abierto, cuando sabemos que él también por un tiempo era el rey del abierto de Australia. Nos queda esperar que veremos en la final.