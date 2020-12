Axel Capriles Hernández: «Los pagos móviles van a llegar a los comercios de barrio muy pronto»

Totam Technologies Inc, encabezada por el empresario Axel Capriles Hernández, apunta hacia España para establecer su servicio de método de pago móvil en las gasolineras, como paso previo a los coches eléctricos y puntos de recarga.

Los pagos móviles cuentan cada día con menos resistencia. Según una nueva investigación llevada a cabo por Totam, el 79% de los españoles considera que pagar con su ‘smartphone’ o reloj inteligente es mejor que usar efectivo o tarjeta de crédito. Además, el 41% de los consumidores prefieren comprar en lugares que aceptan pagos ‘contactless’.

Sin duda, las circunstancias especiales de la situación sanitaria que atraviesa España y las medidas de seguridad tomadas por el covid-19 están siendo determinantes los hábitos de vida. Entre ellos se incluyen la utilización de los nuevos medios de pago en perjuicio del pago en efectivo. Los pagos desde el móvil, ‘smartwatch’ o también desde el vehículo, aumentan su cuota de mercado, a la misma vez que el uso de monedas y billetes disminuye, incluso en comercio tradicional.

Axel Capriles: “El pago con efectivo será cosa del pasado”

Está claro que los consumidores quieren más opciones de pago y esta necesidad se extiende también a las estaciones de servicio. Pero para que los comerciantes ofrezcan a sus clientes nuevas formas de pago, hay una serie de desafíos que deben superar.

En un informe técnico reciente, TotamGas analizó los principales problemas que enfrentan los operadores de estaciones de servicio cuando implementan métodos de pago alternativos en el surtidor. Este nuevo sistema es más cómodo y más seguro para el consumidor. El proceso evita todo el contacto directo con el personal de la estación, la espera para los pagos en caja y también permite librarse del uso de dinero en efectivo, tres de las principales fuentes de contagio del COVID-19.

“Dentro de unos años, el pago con efectivo va a parecer algo del pasado”, afirma Axel Capriles Hernández, director de la aplicación móvil TotamGas. “Una vez que comencemos a ver que los consumidores usan los celulares móviles todos los días en áreas de tránsito o, por ejemplo, en los comercios de barrio, creo que será muy fácil para los clientes adoptarlos. Realmente les gustará la velocidad y apreciarán el valor agregado de pagar de manera inmediata con solo introducir el pin".

“Un momento de vida o muerte”

El año pasado, Totam Technologies Inc calculó que más del 40% de los operadores de estaciones de servicio deberán actualizar sus terminales de pago para fines de 2020. Pero esta cifra solo contabiliza las ubicaciones en las tiendas.

Como era de esperar, el mayor obstáculo es el coste. Con una inversión aproximada de 25.000 euros por estación de servicio, el precio de una actualización puede exceder lo que algunos operadores ganan en un año. Además, la infraestructura heredada también puede resultar problemática.

La actualización es más difícil si una bomba no puede aceptar un kit estándar, por ejemplo, ya que el cableado no es adecuado para su propósito. En este caso, también se requerirá mano de obra y equipo adicional, por lo que se dispararían los gastos de actualización. Por supuesto, no hace falta decir que las actualizaciones tienen que ser llevadas a cabo por especialistas.

Los operadores de gasolineras se enfrentan a un momento de vida o muerte. Los clientes esperan cada vez más pagar con su método de pago preferido. Y esto se extiende al pago en surtidor.

Los desafíos de costos, infraestructura y técnicos son obstáculos para las grandes cadenas, y mucho más para las independientes. Dicho esto, ofrecer más opciones de pago indudablemente dará sus frutos a largo plazo.

La aceptación de pagos alternativos hará que la experiencia de abastecerse combustible sea más agradable, segura y conveniente, además de reducir los riesgos de contagio. En definitiva, eso es un valor añadido para los consumidores. Y mejor también para los operadores de gasolineras.