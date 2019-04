Este año, el Ballet Nacional de España ha querido celebrar el Día Internacional de la Danza de una manera especial con los más jóvenes. La institución lleva mas de 8 años trabajando en un proyecto pedagogico bajo la dirección de Antonio Najarro, destinado a difundir la danza española en todos los estilos y en el que han participado mas de 1300 alumnos de colegios públicos, privados y concertados.

Para Antonio Najarro, Director del BNE: ”El trabajo desarrollado durante estos últimos 8 años ha supuesto un gran avance para aumentar la visibilidad del BNE entre los más jóvenes y, en consecuencia, dar a conocer la Danza Española en todos sus estilos. El futuro de la Danza española pasa por la formación, ilusionar y hacer que se sienta de forma cercana”.

EL Ballet Nacional de España ha desarrollado una importante labor educativa y formativa en danza. Para ello, ha desarrollado a lo largo de todos estos años diferentes actividades entre las que están: ensayos abiertos, funciones familiares, la edición de un libro y un videojuego, así como programas específicos con personas con discapacidad. Toda esta labor se verá reflejada en un estudio que recogerá datos concretos sobre la percepción de los alumnos de la danza española el cual será afirma Najarro: “un importante punto inicial para continuar trabajando en el mas ambicioso proyecto educativo que se haya realizado hasta entonces, con el que espero sigamos trabajando con los más jóvenes, para que la Danza Española siga siendo algo tan único y cercano a todos y se continúen las inversiones para conseguir incorporar grandes valores al mundo de la Danza Española”.

Y así, en el Día Internacional de la Danza, el Ballet Nacional de España ha querido presentar este gran trabajo pedagógico al público y para eso, se ha organizado un acto que contará con la presencia de alumnos del Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma y bailarines del Ballet Nacional de España los cuales interpretarán obras de: Escuela Bolera, Folclore y Danza Estilizada.

Sobre el Proyecto Pedagógico del Ballet Nacional de España

2011 Ensayos abiertos

Desde los inicios de la dirección de Antonio Najarro al frente del Ballet Nacional de España, las puertas del Ballet se han abierto a ensayos para grupos escolares de los centros de enseñanza de España (públicos, privados, concertados, centros de educación especial, etc…), así como a asociaciones vinculadas con la enseñanza y escuelas de danza.

Los ensayos abiertos se han realizado en los días previos a las representaciones en gira de la compañía y siempre han tenido el mismo formato: son ensayos pre-generales, es decir, se ensaya el programa a representar sin interrupciones y han tenido una duración aproximada de 2 horas.

Estos ensayos abiertos se han realizado igualmente en teatros de ciudades o países de todo el mundo en muchas de las giras que se han realizado durante todos estos años.

2016 Funciones Familiares

En 2016 dimos inicio a las representaciones de las primeras funciones familiares de Danza Española dentro de nuestras temporadas en el Teatro de la Zarzuela y en los Teatros del Canal de Madrid.

El primero de los programas diseñados para estas funciones fue El Sombrero de tres picos, una de las obras más emblemáticas de nuestra Danza Española. Una divertida historia en la que las familias disfrutaron de un gran ballet con todos los bailarines del Ballet Nacional de España bailando sobre la música de Manuel de Falla y con unos vestidos y pinturas de telones diseñados por Pablo Picasso.

El segundo de los programas estrenados en esta modalidad de funciones familiares fue: Ritmos, Zapateado, un extracto de Fuenteovejuna y El Baile de Sorolla. Igualmente fue un programa del repertorio de la Danza Española, creado por algunos de los coreógrafos más emblemáticos de nuestra historia de la Danza: Antonio Gades, Antonio Ruiz Soler, Alberto Lorca, así como de la nueva coreografía El Baile, de creación de Manuel Liñan y del director del Ballet Nacional de España, Antonio Najarro.

En total, han asistido más de 3300 niños y sus familias a las seis representaciones familiares realizadas durante estos tres últimos años. Las dos últimas funciones en diciembre de 2018 en el Teatro de la Zarzuela se colgó el cartel de localidades agotadas.

2016 Bailando un Tesoro. El libro

El Ballet Nacional de España publicó en 2016, por primera vez en su historia, el libro Bailando un tesoro del cual ya se han vendido más de 3.000 ejemplares en su edición en papel y en su edición electrónica bilingüe.

Con éste libro se ha buscado siempre un objetivo claro: acercar a los más pequeños a la Danza Española de una manera atractiva, dando una gran importancia a las ilustraciones, así como con un texto sencillo, pero muy cuidado.

Una herramienta única, con la que ofrecer a las nuevas generaciones la oportunidad de descubrir qué es la Danza Española y sus valores además de descubrir al Ballet Nacional de España como “guardián” de nuestro riquísimo patrimonio dancístico.

Gracias a la edición de este libro, se ha podido realizar una gran labor de difusión de la Danza Española, ya que desde el Ballet Nacional de España se han enviado ejemplares a todas las bibliotecas de los Conservatorios de Danza en España, así como a todas las bibliotecas de los Institutos Cervantes de todo el Mundo, para que, a través de esta obra, podamos difundir el rico patrimonio coreográfico español, recogiendo su pluralidad estilística y sus tradiciones, representadas en sus distintas formas: folclore, escuela bolera, danza estilizada y flamenco.

Este libro fue posible gracias a la aportación de nuestra mecenas Ann Kreiss y fruto de la labor del departamento de patrocinio y mecenazgo del Ballet Nacional de España, creado en el año 2012, durante la dirección de Antonio Najarro.

2015 Inclusión Social y Danza Española

El Ballet Nacional de España celebró en abril del 2015 el Día Internacional de la Danza impartiendo una Master Class de la mano de dos de sus bailarines, María Fernández y Pablo Egea, a jóvenes con y sin discapacidad intelectual miembros de FEAPS Madrid y del IES Rayuela de Móstoles.

Esta actividad se desarrolló dentro del programa "Mas Cultura=Más Inclusión" apoyado por la Fundación Repsol, defendiendo el acceso de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a la cultura, como espectadores, artistas o profesionales del sector, desde el convencimiento de que la participación en la cultura es una de las mejores maneras de avanzar hacia la inclusión social.

En esta Master Class participaron 25 alumnos en escena y otras 200 personas más pudieron seguir la clase desde el público.

2017 El Ballet Nacional de España y la Danza Españ ola ¡al cole!”

El programa, iniciado en mayo de 2017, contemplaba dos actividades. La primera era un taller pedagógico en el colegio donde se presenta al BNE, su historia y su singularidad, utilizando como guía el libro “Bailando un Tesoro”, editado por la compañía. La segunda incluía la visita de los alumnos a un ensayo de la compañía en su propia sede.

Este taller ha llegado a más de 1300 alumnos de diferentes colegios de la Comunidad de Madrid.

Además de dar a conocer y difundir la actividad del BNE, el proyecto quería medir la eficacia de estas acciones para motivar el interés de los niños por descubrir la Danza Española. Para ello, antes y después de las actividades se realizó un test con tres preguntas muy sencillas:

¿cuánto te gustaría bailar danza española?

¿cuánto te gustaría asistir a una función de danza española?

¿cuánto te gustaría saber más sobre danza española?

A lo largo de 2018 el programa se amplió con la inclusión del videojuego “Bailando un tesoro”, gracias al cual se ha podido medir el impacto y eficacia a la hora de motivar a los niños con la utilización de las nuevas tecnologías.

Los colegios participantes en el estudio han sido un total de nueve, entre públicos (56%), privados (22%) y concertados (22%) y en él han participado un total de 875 alumnos.

Los resultados estadísticos de este taller se procesaran en un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid, cuyos conclusiones saldrán a la luz en junio de 2019.

2018. Bailando un tesoro. El videojuego

En 2018 y coincidiendo con el 40 aniversario del Ballet Nacional de España se presentó nuestro videojuego “Bailando un tesoro”.

Un proyecto tecnológico novedoso que ha contado con la colaboración de: La Facultad de Informática de la UCM, la Berklee School of Music Valencia, expertos del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y de la New York University, Acción Cultural Española (AC/E) y nuestra mecenas Ann Kreiss.

El primer videojuego sobre la Danza Española que se ha diseñado en España “Bailando un Tesoro, el videojuego”, se pensó para ser descargado de forma gratuita para iPhone y Android. Su objetivo era claro: acercar este Ballet único en el mundo a los niños, fomentar su desarrollo e impulsar este importante patrimonio que sintetiza lo mejor de los bailes populares, las danzas tradicionales, el baile flamenco, la danza estilizada y la escuela bolera, así como los valores tan importantes para el desarrollo del niño: constancia, sacrificio, respeto, compañerismo, etc.

Desde su presentación, “Bailando un tesoro, el videojuego” ya ha tenido 2.770 descargas en la tienda de IOS y 4.290 descargas en la tienda Android, con un total de más de 7000 descargas.

PROGRAMA INTERPRETADO:

Escuela Bolera: "Panaderos de la Tertulia" (extracto); Música: Popular; Coreografía: Popular; Intérpretes: alumnas y alumnos de 3º de Enseñanzas Profesionales.

Folclore: "Ataque de jota" (extracto); Música: Berrogüetto; Coreografía: Arantxa Carmona; Intérpretes: alumnas y alumnos de 1º de Enseñanzas Profesionales.

Danza Estilizada: "Andalucía" de Lecuona. Adaptación de Paco Pozo de la pieza creada por Betty; Intérpretes: Alumnos de 3º de Enseñanzas Profesionales.

"Triana" de Álbeniz. Trabajo coreográfico de Malena Mexia; Intérpretes: Alumnas de 3º de Enseñanzas Profesionales.

"Salinas" de Enrique Campuzano; Intérpretes: Alumnas y alumnos de 3º de Enseñanzas Profesionales.

RCPD (1830)

REAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA“MARIEMMA”

Centro de prestigio en la enseñanza de la Danza que pertenece a la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid. Gracias al legado de nuestros mejores maestros y a la continua regeneración de su espíritu, nos hemos convertido en vanguardia de las enseñanzas de Danza en España. Desde septiembre de 2016 habitamos uno de los edificios históricos de la Finca de Vista Alegre en Carabanchel.

Más del 90% de nuestros antiguos alumnos se integran en Compañías de Danza: Ballet Nacional de España, Compañía Nacional de Danza, The Royal Ballet, English National Ballet, Scottish Ballet, American Ballet Theatre, New York City Ballet, Boston Ballet, San Francisco Ballet, Pennsylvania Ballet, Ballet de L´Opéra de Paris, Ballet de L´Opéra de Bordeux, Ballet de Montecarlo, Nederlands Dance Theatre, Das Stuttgartern Ballett, Introdans, Ballet Nacional de Chile, Ballet Nacional de Sodre.

A continuación hablamos con los dos primeros bailarines del Ballet Nacional, Aloña Alonso y Eduardo Martinez.

EDUARDO MARTÍNEZ

Primer Bailarín del Ballet Nacional de España

¿Qué es para ti la danza?

Para mí la danza es el movimiento que muestra lo más íntimo de la persona, es tu pareja, es la verdad absoluta, la pasión, el amor y la libertad, el vehículo para evadirse de todo, desnudando tu alma. La danza es arte, historia, cultura y patrimonio, llena de luz y de vida... Siempre.

¿Crees que es necesario la celebración del Día Internacional de la Danza?

Es necesaria la celebración del Día Internacional de la Danza porque es el único arte inmaterial de la humanidad, por ende tiene aún más valor, puesto que nace y muere al momento y nunca será igual, expresándose a través de la belleza del cuerpo, que celebra que seguimos bailando y reivindicando los derechos de los artistas que profesan este arte día a día.

ALOÑA ALONSO

Primera Bailarín del Ballet Nacional de España

¿Qué es para ti la danza?

La Danza para mí fue un sueño cuando tan solo era una niña de cuatro años Fue la ilusión qué hizo me esforzara al máximo toda mi adolescencia, la danza me enseñó que para conseguir tus metas hay que trabajar duro, cultivo en mí los valores que han guiado mi vida, respeto, humildad y disciplina.

La danza es responsable de conocer países y culturas muy diferentes a la nuestra, responsable de una búsqueda continua e insaciable por mejorar cada día, por dar siempre lo mejor de mí. La danza me ha dado muchos momentos maravillosos e inolvidables imposibles de describir, pero también me ha arrancado muchas lágrimas, muchos momentos de soledad, pero aún esos momentos te hacen crecer y madurar.

La Danza fue, es y será la mejor forma de expresarme y donde Aloña Alonso es.

Mi vida, lo que soy es por la danza.

¿Crees que es necesario la celebración del Día Internacional de la Danza?

La danza lo que necesita es que se la dé el sitio que se merece, que se la respete, mime y difunda cómo lo que es, embajadora mundial de la cultura.