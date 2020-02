Barcelona contra Napoli: El Barça no supera las expectativas y cae en la mediocridad

Hace poco habría finalizado el partido por los octavos de finales de la Champions League 2019-20. De esta manera, el FC Barcelona o Barça estaría compitiendo contra los Napoli para determinar quiénes pasarían a la siguiente clasificación.

Como era de esperarse, todos los focos se fueron directamente al Barça conociendo su gran excelencia como equipo jugador a nivel mundial. Aun así, parece ser que las expectativas que tenía el público en este equipo no han sido satisfechas, tras darse los resultados finales de dicho partido.

El Barça empató 1 a 1 contra Nápoles, lo cual reflejaría claramente que habría dificultades de concentración y excelencia por parte del equipo de Barcelona. Los mismos no lograron destacar en todo el juego y fueron tachados de no alcanzar las exigencias de toda su fanaticada.

El equipo de Barça no ha logrado destacar desde el año 2015, contando con partidos considerados mediocres y con resultados en todo tipo de eventos que no les han hecho generar gran reputación. Estos octavos de finales no han sido la excepción, ya que el público ha dado su veredicto y ha señalado que les ha faltado mucho trabajo en equipo y profesionalismo.

Los jugadores de Napoli no contaban con toda la energía, debido a que llevaban un recorrido sumamente exhausto y trabajoso. Aun así, Barcelona no pudo superarles dando todo el esfuerzo de sí en el partido.

El Nápoles estuvo evaluando cada uno de los movimientos del Barcelona para comprobar cuáles eran las fallas que cometían. Esto les ayudó a comprender que sus contrincantes defendían la portería muy lejos de la zona límite, por lo cual decidieron ir a por ello durante todo el partido.

Dichas estrategias les ayudaron a mantener un empate y a salir airosos de todo este partido que supondría mucho riesgo para su continuidad en la Champions League. De todas formas, lograron de mostrar su excelencia en todo momento, cosa que no se percibió con el Barcelona.

Gran parte del partido correspondió a Napoli atacando al Barça para hacerse con un espacio y marcar un gol. Aun así, el Barcelona se defendió hasta el final, aunque agotando todas sus energías. Lo más decepcionante de todo es que estos últimos no lograron confrontar a sus contrincantes y anotar una gran cantidad de puntos como era de esperarse.

Dries Mertens logró destacar en los primeros 45 minutos, anotando el primer puntaje para Napoli. De esta manera, logró de mostrar su audacia en el campo y batalló con sus contrincantes hasta hacerse paso hasta la portería.

Luego de esto, el Barcelona logró recuperarse y comenzar a tener marcha contra el Nápoles. Por ello, lograron conquistar la cancha y hacerse con un gol espectacular que les ayudaría a empatar con el equipo contrincante.

Quique Setién estaría debutando con el Barcelona, y lo demostró con el reciente partido. De esta manera, habría tenido una táctica implacable que habría puesto en riesgo todo tipo de jugadas de Napoli.

Aun así, los espectadores no estuvieron contentos con el trabajo del Barcelona, demostrándose en la propia cancha donde el público les abucheaba y les gritaba a los jugadores para que mejoraran todas sus jugadas.

Esto se percibió a última instancia, aunque de manera fugaz, viendo cómo el Barça se hacía nuevamente con el balón y contraatacaba luego de defender la portería por una variedad de tiempo. Así, lograrían meter un gol que les empataría el partido.

Antoine Griezmann fue el encargado de empatar el partido tras un Napoli con las defensas bajas luego del segundo tiempo. De esta manera, aprovecho dicho momento para hacerse con la portería contrincante y marcar el primer gol del Barcelona.

Al final, ambos equipos dieron todo de sí siendo sumamente implacables, aunque demostrando la gran falta de estabilidad que presentarían. Por ello, los comentaristas y expertos no se encontraron sumamente satisfechos ante dicho encuentro. Esto es algo que los espectadores también han comentado, teniendo redes sociales repletas de estos comentarios.

