BePatriot, la mascarilla preferida entre los cayetanos

La empresa BeMask-Pro acaba de introducir en el mercado su nuevo modelo de mascarilla Be-Patriot para aquellos ciudadanos que quieran lucir la bandera nacional sin tapujos. Con un diseño único, esta mascarilla se ha consolidado como la opción preferida para aquellos que se sienten un poco “cayetanos”.

Al igual que el resto de modelos de BeMask-Pro, la mascarilla BePatriot ha sido diseñada con tecnología a base de iones de plata de eficacia probada. Es antivírica y antibacteriana, cumpliendo con todos los requisitos sanitarios avalados por el AITEX (Institute of the International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology).

Además, es reutilizable y aguanta más de sesenta lavados sin perder ninguna de sus propiedades. Está disponible en varias tallas y colores, y es hidrófuga, antifúngica y antialérgica, para que su uso continuado no cause estragos en la piel.

Una mascarilla que mira con esperanza hacia el futuro

A pesar de todas las desgracias derivadas de la pandemia, y con España sumida en una crisis sanitaria y económica sin precedentes, la esencia de la mascarilla #BePatriot consiste en mirar al futuro con esperanza y no rendirse jamás.

Esta mascarilla muestra la bandera nacional de manera discreta y proporcionada y pertenece a aquellos que piensan que, a pesar de las dificultades que está pasando España, la situación se acabará superando con el esfuerzo de toda la sociedad. Es una manera más para expresar el orgulloso de pertenecer al mejor país del mundo, y de confiar en que, con trabajo, altura de miras y dedicación, el futuro puede llegar a ser prometedor.

El boom de los cayetanos

Gracias al famoso hit del grupo indie Carolina Durante, este término ha ido cogiendo cada vez más fuerza. De hecho, aunque una parte de la sociedad lo usa de forma peyorativa, los autodenominados cayetanos están orgullosos de su nuevo alias y no se achantan a la hora de proclamarlo al mundo.

Un cayetano o cayetana es esa persona a la que le gusta vestir bien y que siente orgullo de su país, sus colores y sus tradiciones. Por eso, la nueva mascarilla de BeMask-Pro ha sido tan bien acogida entre la corriente cayetana. No sólo por su diseño y su variedad en la gama de colores, sino también por su comodidad y sus diferentes cualidades.