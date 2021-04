La Biblia de la Universidad de Navarra ya en audiolibro

La Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos, con más de cinco mil millones de copias vendidas y distribuidas. Pero para los cristianos es mucho más que un libro. La Biblia es la palabra de Dios hecha texto. El Papa Francisco no deja de insistir en que, a través de su lectura, sentimos la voz de Dios y que, por ello, debemos tenerla siempre disponible, también aprovechando las nuevas tecnologías. Sin embargo, al margen de su condición de libro religioso, en un gran porcentaje, la Biblia es historia. Nos habla de la historia de un pueblo, el de Israel, así como del contexto cultural y social de una época que nos precede. Tengas o no la costumbre de leer la Biblia, sin duda ocupa un lugar importantísimo en la historia de la literatura y de la cultura en general.

¿Y por qué no tenerla al alcance de la mano o, mejor dicho, del oído? Ya es posible escucharla cuando quieras y donde quieras gracias a la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra y a Ediciones Universidad de Navarra (EUNSA), que han lanzado la Biblia en formato audiolibro con el objetivo de secundar el deseo del Papa Francisco de poder acceder a las Sagradas Escrituras en los diferentes formatos existentes. «Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para quedarse atrapadas en el papiro, en el pergamino o en el papel, sino para ser acogidas por una persona que reza, haciéndolas brotar en su corazón», explica el Pontífice en la Audiencia general del pasado 27 de enero.

La Biblia de la Universidad de Navarra recoge, por primera vez en audiolibro, la traducción actualizada de la Sagrada Biblia realizada por la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. El objetivo de este proyecto, en el que han colaborado una docena de profesores de la Facultad de Teología, es acercarte la Biblia en un formato más accesible.

En este sentido, el director del Departamento de Estudios Bíblicos e Historia de la Iglesia de la Universidad, Juan Chapa, destaca la importancia de adaptar la Biblia al formato digital cuando «según las encuestas, ocho de cada diez jóvenes utilizan su smartphone para leer». De esta manera, puedes escuchar los pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento mientras paseas, practicas deporte, cocinas o realizas cualquier otra actividad en casa, mientras te desplazas en transporte público, etc. Este nuevo formato en audio supone también favorecer el conocimiento de la Biblia a aquellas personas que presentan alguna discapacidad visual o dificultad para la lectura.

En la edición digital, a la venta por 29.99 €, descubrirás los textos sagrados al completo en casi 100 horas de grabación, siendo uno de los audiolibros más largos de la historia. Incluye, además, introducciones a los diferentes libros que componen la Biblia. Podrás encontrarla disponible en streaming a través de la Biblioteca Virtual EUNSA, una nueva e innovadora plataforma de lectura en línea de la editorial. Tan solo tendrás que registrarte en la plataforma mediante cualquier navegador con conexión a internet.

Accede a la Biblia completa o a cualquiera de sus Libros de forma rápida y sencilla. Si no te interesa el conjunto completo, también puedes escuchar agrupaciones o libros individuales: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Santos Evangelios, o incluso cualquier lectura del Pentateuco, Libros Históricos, Libros Poéticos y Sapienciales, Libros Proféticos… Y todos ellos, más accesibles y dinámicos para la escucha. las ventajas de usar audiolibros son muchísimas; sobre todo en temas relacionados al tiempo, vista o medioambiente.

Como no podía ser de otra manera, las Sagradas Escrituras también se hacen hueco en el mercado editorial del audiolibro, llegando hasta los lectores habituales y haciendo accesible la Palabra de Dios en cualquier lugar y circunstancia. El formato en escucha te facilitará la comprensión del mensaje central de cada pasaje y el propósito de los autores sagrados. «Por eso, hoy en día, cuando el audiolibro pone a disposición de las personas tantas obras de la literatura universal, cuando podemos escuchar el Quijote, o unas obras de Dickens o de Borges, tener la Biblia en este formato es un gran acierto», explica Juan Chapa.

¿No tienes tiempo para leer la Biblia? ¿No sabes cuál es la versión que mejor se adapta a tus necesidades? ¿Su lectura te parece complicada? El 27% de los usuarios de audiolibros confiesan utilizarlos en el transporte público o en el coche, camino al trabajo, y el 25% los utilizan mientras hacen deporte o pasean. ¡Ya no hay excusas! Incluso si nunca la has leído y no sabes por dónde empezar, no es demasiado tarde para intentarlo. Descubre ya el nuevo audiolibro del ejemplar más vendido del mundo: la Biblia Universidad de Navarra.

Datos sobre el libro:

Título: Biblia Universidad de Navarra en Audiolibro

Autor: Facultad De Teología, Universidad de Navarra

Editorial: Ediciones Universidad de Navarra (EUNSA)

Año: 2021

Audiolibro: https://bit.ly/2QaeQs4