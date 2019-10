Bisutería que no te vas a querer quitar

Pendientes XXL, collares con iniciales, broches para el pelo... la bisutería de diseño esta temporada es tendencia y en este artículo se ofrece una muestra de esos accesorios que se van a convertir en imprescindibles para el final de este año 2019 y todo el 2020.

Este año los accesorios se han convertido en los auténticos protagonistas de los looks más actuales. La marca de bisutería de diseño Ras ofrece un catálogo con una gran variedad de piezas para conseguir realzar el estilo de cada mujer. En los últimos meses, han alcanzado mucha popularidad los pendientes XXL, los colgantes largos o cortos según a ocasión, los broches y pasadores para el pelo…

Para el 2020, se espera que las tendencias en bisutería de diseño sigan este camino y sigan siendo el centro de las miradas de cualquier vestimenta de mujer. Y es que hay pocos accesorios que puedan aportar la feminidad, elegancia y estilo que otorga este tipo de joyas.

Para facilitar las compras, en este artículo se van a ver algunos de los must have para el 2020 que se pueden encontrar en Ras, no sin antes señalar los motivos para acudir a esta tienda de confianza en una año especialmente atractivo para los complementos, que llegan a ser tan importantes como el modelo que se vista.

¿Por qué comprar el Ras?

Ras es una tienda que comenzó su andadura en el mundo de la bisutería fina en 1947. Cuenta con joyas de autor exclusivas para mujer y con precios muy competitivos. Sus diseños marcan las tendencias cada temporada.

Sus piezas se fabrican en España y cuentan con un documento que certifica su edición exclusiva, limitada y numerada, además de garantía.

En su colección especial inspirada en Leonardo Da Vinci, se localizan piezas únicas que reflejan el virtuosismo de este polifacético artista florentino. Un homenaje en forma joyas a este artista completo del renacimiento, Leonardo Da Vinci, visionario y profeta que dedicó su vida al arte (pintura, escultura, arquitectura) y a la ciencia, destacando en todas ellas.

Este tipo de complementos hacen ver al que visita la tienda online de Ras que no está en una web de bisutería cualquiera, sino que ha subido de nivel al llegar a un site donde calidad, diseño, originalidad y amor por un trabajo bien hecho van de la mano. Ya son tres las generaciones al frente de esta tienda y siguen manteniendo el mismo compromiso con sus clientes desde el primer día.

Bisutería imprescindible para el 2020

Las tendencias de bisutería para el próximo año satisfacen todos los gustos y estilos, desde diseños extravagantes a otros minimalistas. Cada personalidad se ve reflejada en los complementos que elije para salir cada día. Por este motivo, se debe prestar especial atención a cada pieza que se seleccione.

Estas son algunas de las apuestas que se aprecian en Ras como más reseñables.

Pendientes XXL

Las principales fuentes de inspiración de los diseños de Ras son la arquitectura, el arte y la naturaleza, consiguiendo diseños muy originales. En la sección de colgantes XXL, estan las joyas en oro y plata que han sido realizadas de forma artesanal en España y que marcarán la diferencia.

Son el complemento ideal para un look minimalista, que hará que todas las miradas se posen en este complemento.

Colgantes largos

Los colgantes largos de bisutería de calidad son los complementos perfectos pues ofrecen múltiples posibilidades a la hora de ser combinados. Son uno de esos accesorios que nunca pasan de moda gracias a su versatilidad y belleza, quedan bien tanto con una camiseta como con un jersey de cuello alto.

Pasador para el pelo

La vuelta de la tendencia del pasador para el pelo comenzó tímidamente en 2018, se ha asentado durante el 2019 y triunfará en 2020.

Con los pasadores y las horquillas para el pelo exclusivas que se pueden encontrar en Ras se puede completar cualquier look, volviéndolo mucho más glamuroso, exclusivo y original.

Brazaletes

Para aquellos que no lo sepan, el brazalete se diferencia de la pulsera en que suele ser más ornamentado que la pulsera común, normalmente con piedras preciosas incrustadas. Otro rasgo diferenciador es que suele usarse más arriba de la muñeca y en algunos casos en el codo o por encima de este.

Se trata de un complemento para la mujer moderna, habitualmente usado con looks informales y atrevidos, pero en Ras hay modelos en plata y oro sofisticados que puede llevar cualquier mujer que quiera un toque de distinción y originalidad.

Broches

Hace ya unos años que el broche ha vuelto a tomar el protagonismo que tuvo en épocas pasadas. Esta joya en forma de pin se pude usar en distintas prendas de ropa o accesorios, como pañuelos, bolsos o zapatos. Se puede usar como simple adorno o también para cerrar prendas de ropa, chaquetas, abrigos o faldas.

Es perfecto por su facilidad para combinar con todo tipo de prendas de vestir, siendo su gran versatilidad uno de sus puntos fuertes para otorgar un aire distintivo a cualquier look. Además, como las joyas de la tienda Ras son artesanales y de edición limitada, esa distinción está mas que asegurada.