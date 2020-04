Los casinos en tiempos de cuarentena

En estos días, toda la atención de la prensa mundial parece estar acaparada por un solo tema: coronavirus en el país, coronavirus en el mundo; más casos, más fallecidos. La verdad, el tema da para preocuparse; pero, mientras tanto, os quedáis en casa, qué remedio, cuidando de los vuestros, pensando y buscando qué hacer con todo este tiempo muerto.

Y ya que no hay ni un juego de fútbol serio en la tele (a menos que sean esas reposiciones de clásicos de la época de Maradona, cuando se montaban el pantaloncillo casi donde terminan los muslos), hacemos lo de siempre: tomamos el móvil, saludamos a los amigos de la barra por el grupo de whatsapp, checamos el mail (solo correo basura) y las redes sociales (más publicaciones sobre el coronavirus), miramos por la ventana y suspiramos.

Sin embargo, entre las diversas alternativas de entretenimiento que tenéis para estos duros momentos de cuarentena, no debemos dejar de mencionaros el tema de las apuestas en línea. Así es, pese a que los casinos físicos se encuentran cerrados por las restricciones que prohíben a las personas reunirse en un espacio cerrado (y también abierto), todavía podéis jugar online.

Como entendemos que esto, para el desconocedor, puede suscitar una serie de preguntas: ¿En qué juegos podemos apostar? ¿Cómo se hace para apostar en línea? ¿Cuáles son los mejores sitios? ¿Es confiable el asunto? Ya iremos respondiendo algunas de estas cuestiones a lo largo de las siguientes líneas.

El casino anterior a la era digital

La idea del casino ha ido cambiado un poco, desde que comenzaron a surgir los primeros establecimientos para apuestas, hasta el florecimiento de los casinos online en la era digital. El Diccionario etimológico de la lengua Castellana de Joan Corominas registra la aparición de la palabra casino en el año 1651, derivada del italiano, lengua en la cual tenía un significado equivalente a pequeña casa elegante.

Si bien los primeros establecimientos de apuestas distaban un poco de esto, o bastante, pues muchas veces solo eran una mesa donde se hacía la puesta y se arrojaban los dados o las cartas, ya durante los siglos XVIII y sobre todo XIX, los juegos y apuestas se hacían en un sitio más elegante, o por lo menos decente: los mismos eran una parte importante de las actividades de esparcimiento dentro de los llamados clubes de caballeros

De esta época también data la mayoría de los juegos que todavía hoy existen, como por ejemplo, la ruleta. Aunque es necesario aclarar que las cartas de la baraja, francesa o española, son un poco más antiguas, así como los dados. En ese momento el casino todavía no se había independizado del club, como lo haría luego, y el acceso a los mismos era aún más restringido que ahora: solo caballeros, miembros del club, nada de mujeres (las mujeres ya estaban dentro, esperando).

Luego llegaría, con el siglo XX, la era de los grandes y rutilantes casinos, donde todo es un lujo de luces y un derroche de decoración, para atraer a los apostadores como abejas a la miel. Esa es la idea que tenemos de los casinos y que se ha popularizado con las películas, ambientadas en sitios en los que el apostar es la vida misma: Atlantic City o Las Vegas (en los Estados Unidos), Montecarlo, Baden-Baden, donde el célebre escritor ruso Fiodor Dostoiewski se arruinó y lo perdió todo jugando, para escribir luego una de las obras más inmortales sobre el tema de las apuestas: El jugador.

El casino online

El mundo de los casinos en línea puede ser un poco intimidante y hasta complicado, para aquel que no está familiarizado con el asunto. ¿Qué se necesita para convertirse en un apostador de casinos en línea? En realidad casi nada, poca cosa: solo unos euros; es la mar de sencillo. Es decir, el juego en sí no es difícil. Si tomáis, por ejemplo, las máquinas tragamonedas, llamadas por nosotros tragaperras, debéis ser capaces de distinguir entre los símbolos de Wild y Scatter y entender lo que es un jackpot progresivo. Cada categoría en el mundo de los casinos incluye su propia terminología específica y para comprender el juego es menester entender el lenguaje utilizado.

Uno de los juegos más populares en los casinos en línea son definitivamente estas máquinas tragamonedas (aunque ahora ya no introducimos monedas, no en el sentido físico). La ventaja de las máquinas tragaperras es que son muy fáciles de usar, ya que solo tenéis que esperar que, entre tanta vuelta, aparezcan las figuritas iguales o, bien un comodín, lo que os daría la oportunidad de ganar grandes cantidades de dinero.

Algunos tipos de máquinas tragaperras pueden ser muy complejas, a veces con cuadrículas de 3-4-5-4-3, otros pueden venir con carretes que se expanden cuando se activa el juego de bonificación; pero, como punto de partida, es recomendable una máquina tragaperras que tenga una cuadrícula de 5x3 carretes, a menudo considerada la cuadrícula clásica, perfecta para que deis los primeros pasos en el mundo de los casinos online.

Otra buena opción es jugar al blackjack en línea. El blackjack es uno de los juegos más populares y apreciados por la mayoría de los jugadores, tanto en los casinos físicos como en línea. Por cierto, se piensa que este puede ser una variante del juego español conocido como 21, bastante antiguo (mencionado incluso por Cervantes en una de sus novelas). El blackjack consiste en obtener en una mano la suma del valor de las cartas que se acerque lo más posible a 21, más cerca que la mano del banco; pero sin sobrepasar la referida cifra, porque habréis perdido.

Otro juego bastante popular y atractivo es el póker; no solo se lo juega en casinos online, de hecho hay muchos sitios donde se puede jugar póker, incluso sin tener que apostar. Claro, a estos sitios no se les puede llamar casinos propiamente; y si bien no perderéis nada entrando en ellos, tampoco podréis ganar más que unas partidas y aumentar con ello vuestro ego personal. Nada más.

Reseñas de casinos

En líneas generales, en este mundo de los casinos online, podréis moveros con tanta facilidad como si estuvierais en un casino físico. Solo hay que ajustar las apuestas, el audio de los juegos, elegir el de preferencia: el que os perezca divertido u os prometa ganar más dinero. En fin, podéis personalizar según el gusto (como si fuera vuestro propio móvil), del mismo modo elegir el casino online, sin moveros de casa. Hablando de este tema, es hora de hablar de reseñas de casinos online, un tema muy importante por diversa razones.

Las reseñas de casino constituyen informaciones objetivas y precisas, proporcionadas por diversos sitios de Internet, con el propósito de darle al usuario una idea de lo que puede esperar y encontrar en un casino online. ¿Por qué es importante o necesario esto? Porque antes de tener que entrar a un sitio como un casino online, e incluso ver lo que tiene que para ofrecer, debéis registraros; y al registraros estáis dejando muchas veces vuestra información personal, con todos los riesgos que ello conlleva.

Otra razón, más allá de este tema de la seguridad de vuestros datos, está también la necesidad de los usuarios de encontrar, de manera rápida y, sobre todo, precisa, lo que requieren de un sitio. Dicho de otro modo, si os atrae la ruleta y no las tragaperras, no vais a querer enteraros, después de que os hayáis registrado, que en ese sitio precisamente no tiene ruletas. Máxime cuando en muchos sitios hay que hacer un depósito o pago para dicho registro.

El tercer punto importante en esto de las reseñas de casinos tiene que ver con las posibles estafas a las que nos podemos ver sometidos, si ingresamos en sitios dudosos; las reseñas de casinos previenen que los apostadores caigáis en operaciones deshonestas. Siguiendo con el tema de las ventajas de las reseñas de casinos, también están las informaciones que proporcionan con respecto a:

variedad y tipo de juegos, si son de multiplataforma, de dispositivos

los métodos y sistemas de pagos

cómo es el retorno al usuario

qué bonificaciones ofrecen

ofertas especiales y promociones

las restricciones y limitaciones

opiniones que tienen los usuarios acerca del sitio

legalidad, es decir, si el sitio en cuestión cuenta con la aprobación de la autoridad del país (si no fuera un sitio aprobado, no vale la pena invertir en él, ya que si lo cierran, perderíais lo que hayáis ganado o invertido)

Esto y más te pueden ofrecer las reseñas de casinos, que están disponibles en distintos sites.

Qué deben esperar los apostadores en línea

Desde hace varios años, los sitios de apuestas en línea han ido ganando cada vez más adeptos, tanto para los juegos de casino como para las apuestas deportivas: es un gran mercado que ha explotado y seguirá explotando. Y en este tiempo. en el que la pandemia ha ocasionado prácticamente una parálisis de la economía en muchos países, obligando a una modificación drástica de las costumbres y los comportamientos en la vida cotidiana, pocos sectores se mantienen activos, siendo los casinos uno de estos, proporcionando una excelente alternativa de entretenimiento y, por qué no, una oportunidad de ganar algunos euros.

Muy importante es, por supuesto, evitar sitios extraños, fraudulentos, como ya señalamos. El tema de la seguridad es vital en el juego online; de allí la necesidad de las mencionadas reseñas de casinos, que siempre constituyen una guía para el apostador en línea. No sea cosa que, aparte de quedar en cuarentena, os quedéis pelados: encerrados y sin pasta.

Para concluir, los casinos online deben dar no solo un excelente trato a sus usuarios, sino ser sitios seguros, que cumplan con las medidas legales establecidas por las autoridades correspondientes e inducir a jugar responsablemente. Así, pues, os invitamos a apostar, a divertiros; pero sin comprometer vuestro futuro y el de vuestros hijos. En este sentido, queremos terminar con uno de los principales mandamientos del apostador: jamás apostéis algo que vayáis a necesitar. Suerte.