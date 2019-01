Las cerraduras antibumping son una necesidad

Las cifras de aumentos de robo con violencia son alarmantes, como también lo son las escasas medidas de seguridad con la que cuentan las viviendas hoy día. Es difícil de creer que un mundo como el que vivimos, en el que cada avance tecnológico que sale al mercado es todo un éxito en ventas, los ciudadanos presten tan poca atención a las cerraduras de sus viviendas, teniendo en la mayoría de los hogares españoles instalaciones vulnerables y fácilmente violables por el clásico sistema bumping, un método que permite forzar la cerradura en escasos segundos por los ladrones más inexpertos.

Con esta técnica los cacos consiguen la apertura de los cilindros de las cerraduras de forma completamente limpia, sin rotura alguna, con la percusión de sus pitones con unas llaves conocidas como bump, de ahí su nombre. Mediante el golpeo de una de estas llaves se consigue desplazar todos los pitones de manera simultánea liberando el giro de la llave.

Por si fuera poco, con esta técnica, al no dañar el dispositivo de cierre, no queda rastro de haber forzado la puerta, por lo que las batalla con los seguros por hacerse cargo del robo será toda una odisea. Llegados a este punto, es más que probable que te estés preguntando si tu cerradura es segura, pues fuentes oficiales nos dicen que más del 90 % de las cerraduras de nuestro país son vulnerables a este sistema.

Cómo saber si tengo una cerradura segura

La única manera de saber si tienes una cerradura segura es dejarte asesorar por los profesionales que conforman el equipo profesional de los Cerrajeros Madrid, si vives en la capital, para saber si tu cerradura es fiable y protege nuestra vivienda ante el sistema de asalto mencionado, es decir, si son antibumping.

Un experto cerrajero te podrá decir con tan solo echar un vistazo qué tipo de cerradura tienes instalada, si es segura o si por el contrario debes cambiarla para ganar en seguridad y tranquilidad, para poder descansar tranquilo sabiendo que tus pertenencias y tu familia están a salvo.

Una vez que hayas contactado con Cerrajeros Madrid, ellos te asesorarán sobre las mejores cerraduras de seguridad que hay en la actualidad en el mercado, entre las que ellos mismos destacan las Cerraduras Cisa, las Cerraduras Arcu y las Cerraduras Cidese.

Cerraduras Cisa

Cisa es un fabricante de cerraduras de alta reputación en el mercado. Las Cerraduras Cisa son muy robustas y seguras, altamente fiables. Para garantizar la seguridad de tu familia, tu hogar o tu negocio, cisa antibumping es una de las mejores opciones, pues de nada sirve tener una puerta de gran resistencia y calidad si la cerradura no está a la altura de las circunstancias.

La mayoría de los delincuentes acceden a las propiedades ajenas a través de las puertas de acceso, así que se deben tomas las medidas oportunas para que solo los propietarios puedan acceder a ellas. Consulte con los expertos acerca de los diferentes sistemas de cierre que pone a su alcance Cerraduras Cisa y no deje que su casa expuesta a los miles de robos que se producen cada día en nuestro país.

Cerraduras Arcu

Elegir cerraduras puede ser un problema cuando no tenemos el asesoramiento adecuado ni tenemos referencias de las mejores marcas, como es el caso de Cerraduras Arcu, que llevan desde 1958 brindando protección a los hogares. Las Cerraduras Arcu son 100 % fiables, y para el tema que nos ocupa en este artículo debemos contar con la gama de arcu antibumping, por ser como decimos el método más utilizado por los ladrones para asaltar las viviendas hoy día.

Lamentablemente, en el mercado actual encontramos muchas cerraduras que no cumplen las mínimas medidas de seguridad y no desarrollan óptimamente la función de la que son objeto; impedir que los extraños invadan propiedades que les son ajenas. Afortunadamente, nos encontramos con profesionales en la fabricación de cerraduras realmente preocupados por brindar una seguridad efectiva, creando elementos fiables, como es el caso de Cerraduras Cisa, Cerraduras Arcu y Cerraduras Sidese que estamos mencionando en este artículo.

Cerraduras Sidese

Actualmente, desde que llegara la crisis a nuestro país, es muy difícil sentirse a salvo debido al aumento de la delincuencia en las calles y en los hogares. Pero lo que realmente resulta inexplicable, como hemos mencionado, es la cantidad de hogares que aún no cuentan con las mínimas medidas de seguridad, como son la instalación de las Cerraduras Sidese de seguridad en nuestras puertas, las sidese antibumping, son elementos de referencia en este sector que hace que aumente considerablemente el nivel de protección de nuestros hogares y negocios.

Esta empresa lleva fabricando sus cerraduras de seguridad más de 27 años para ofrecer protección en el mercado español, siendo en claro referente junto con las otras dos mencionadas en este artículo.

Debemos considerar que frente a las altas tasas de hurtos con fuerza en viviendas y comercios que se registran en nuestro país, los cilindros antibumping de las marcas que hemos relacionado son la alternativa más eficaz para protegernos según los expertos Cerrajeros Madrid.

Estas cerraduras, por sí solas, son capaces de neutralizar la mayoría de los intentos de asalto, y si además se complementan con otros sistemas, como puertas de seguridad, cámaras, alarmas, pestillos, barras… entonces los asaltantes seguro que desestimarán nuestra propiedad y se decidirán por otras más vulnerables.

Con una larga trayectoria en el oficio de la cerrajería, Cerrajeros Madrid recomiendan extremar las precauciones en materia de seguridad para salvaguardar nuestras pertenencias y a nuestra familia. La importancia de las cerraduras antibumping es que su sistema evita la modificación del estado de los pistones, estando protegidos a través de cilindros y cerraduras específicos.

Es igualmente importante esconder la marca y modelo de la cerradura. La explicación es muy sencilla, los ladrones especializados en forzar cerraduras golpean una llave con un martillo, pero no lo hacen de cualquier manera. Aquí influye la marca de la cerradura y, por eso, es importante instalar escudos que no dejen ver la marca, pues no solo debemos protegernos de aquellos ladrones sin experiencia, sino de aquellos que utilizan métodos técnicos y sofisticados, aquellos que no dejan rastro alguno de sus fechorías.

Estos además suelen realizar sus actos delictivos en lugares aislados, donde no hay muchos vecinos, o aprovechar horas donde no serán sorprendidos por nadie, como las épocas estivales donde una gran cantidad de viviendas de las ciudades quedan deshabitadas temporalmente.