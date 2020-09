Cerrajeros Servihogar advierte sobre el fraude de los cerrajeros no certificados

Los fraudes y los falsos profesionales han existido toda la vida, consiguiendo engañar a personas que confían en sus supuestos servicios de confianza para dar un zarpazo a los bolsillos de dichas personas o incluso a comunidades de vecinos, consiguiendo llevarse un botín bastante cuantioso y de una manera fraudulenta, puesto que dicha factura que se ha emitido no cuenta con ningunas garantías ni mucho menos, se puede reclamar una vez que se ha cobrado, puesto que son profesionales que trabajan en negro o simplemente de una manera que desaparecen al completo para que nadie pueda rendirles cuentas. En este artículo informativo te queremos dar todos los detalles sobre el fraude de los cerrajeros no certificados, su manera de actuar y cómo evitar que puedan estafarte.

El fraude de los cerrajeros que concierne a todos

En la actualidad, para encontrar un cerrajero 24 horas o que cuente con un servicio urgente, lo único que necesitamos es entrar en internet y teclearlo en el buscador de Google. En la mayoría de los casos nos encontramos con cientos de páginas de personas que ofertan sus servicios en tu ciudad o en los alrededores y que prometen un servicio eficaz y con garantías. Sin embargo, esto puede ser uno de los mayores anzuelos para la captación de clientes que buscan realmente a profesionales, siendo la mayoría de los usuarios los que pican y se tragan el señuelo para que, cuando se les hace el recibo ficticio vean que el coste del arreglo es muy alto, mucho más de lo que se esperaba en un primer lugar.

Hemos entrevistado a la empresa de cerrajería profesional CerrajerosServihogar para que nos hablen un poco de sus impresiones respecto a este problema que está haciendo que los verdaderos expertos y especialistas de la cerrajería se vean en muchas ocasiones entre las cuerdas, puesto que los cerrajeros no certificados están copando bastante el negocio, amenazando a los que realmente están realizando su trabajo de manera legal y honesta, prestando a los ciudadanos sus servicios con todas las de la ley, a diferencia de lo que ocurre con estas otras personas que, a pesar de contar con ciertas habilidades para la realización de estos trabajos, lo que buscan en la manera de lo posible es sacar la máxima tajada mientras puedan.

¿Cómo actúan los cerrajeros no certificados?

La manera de actuar de estos supuestos profesionales del sector es rápida, sencilla y que les da bastante juego puesto que consiguen una gran cantidad de dinero en poco tiempo para más tarde desaparecer del mapa o incluso cambiar sus credenciales para que de esta manera no sean descubiertos por la policía ni tampoco rastreados. Lo que hacen principalmente es aprovecharse de la urgencia de la comunidad de vecinos o del cliente que los llama, puesto que en la mayoría de los casos estas personas solicitan el servicio de 24 horas o de urgencia porque tienen un problema bastante grande entre manos, ya bien se trate de que no tienen en su poder unas llaves para abrir la puerta de sus casas o incluso la cancela o puerta exterior de su comunidad de vecinos está averiada y no hay manera de abrirla.

Las personas engañadas buscan y dan con posibles profesionales, los llaman pero se olvidan de pedir un presupuesto, o incluso cuando se los piden, estos cerrajeros no certificados les dan varias evasivas para que de esta manera, cuando se realiza el trabajo, se tenga que soltar el dinero rápidamente y si no se hace, quedar amenazados los clientes, exponiendo que están incumpliendo la ley, entre otros motivos, como por ejemplo que van a llamar a la policía. Frente a este problema y esta manera de actuar el cliente lo único que hace es soltar el dinero y el estafador sale de rositas del problema.

¿Cómo evitar el fraude de los cerrajeros no certificados?

Lo que los profesionales del sector nos recomiendan es que en todo trabajo, tanto si se trata de uno de urgencia como si no, se cuente con un presupuesto y una factura. Si cuando se llama por teléfono, el profesional no es capaz de dar un presupuesto fiable a lo que se va a dar, es mejor colgar y realizar otra llamada buscando verdaderos profesionales que sí te van a aportar un presupuesto fijo, que se va a centrar en el trabajo que realizan y que verás desglosado para que puedas comprenderlo mejor.

Por otro lado, si ves que el cerrajero que te está tratando por teléfono lo hace de mala gana o con palabras no demasiado serias, es importante que tengas esto presente, puesto que será un espejo del trabajo que van a realizar contigo, es decir, una buena empresa de cerrajería, que tiene años de experiencia trabajando en el sector va a cuidar a sus clientes y los va a tratar de la mejor manera posible.

Por otro lado, cuando te den una factura o un presupuesto, revisa que esté su número que lo identifica como empresa registrada y por lo tanto, si tienes dicho dato, siempre podrás reclamar un trabajo efectuado. Si pides que te haga una labor un primo de un cuñado que es amigo tuyo, que no tiene el título pero que va a hacerlo muy barato, el arreglo puede salirte muy caro, principalmente porque, si no cuentas con un documento de garantía, no podrás pedirle cuentas, ya que estarás realizando una operación en negro y como tal, no tendrás garantías y si a los dos días se estropea de nuevo la puerta, por mucho que reclames no podrás hacer nada.

Recuerda siempre que, por lo general, las empresas de cerrajería certificadas y profesionales llevan trabajando en tu ciudad muchos años y seguro que las tienes reconocidas. No vendría mal poder apuntar sus números de teléfono o incluso pedirle a alguien su opinión respecto a uno u otro profesional. Es de esta manera como podrás descubrir qué profesionales merecen la pena y están cualificados para la labor que les has pedido y si compruebas que algunos de ellos no tienen reseñas positivas o las opiniones que lees no son buenas, será mejor optar por otros.