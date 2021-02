Ciberdelincuencia en tiempos de pandemia, un fenómeno en alza

La crisis del coronavirus ha llevado a una situación inédita en la historia reciente, la del aumento del teletrabajo y uso de herramientas informáticas para desarrollar cualquier tarea. Y esta nueva realidad no ha hecho más que poner de relieve la cantidad de carencias que tanto trabajadores, empresas poseen a la hora de realizar sus tareas de manera telemática. Ya sea por falta de formación o de adoptar las más mínimas precauciones de seguridad, el aumento de la ciberdelincuencia es un hecho relevante. Así lo ha puesto de manifiesto un informe de Interpol en el que se hace referencia al aumento de casos durante el año 2020, una tendencia que parece tomar el mismo camino durante este 2021.

Cuando un empleado comienza a teletrabajar, quizás no ha sido instruido de la manera oportuna y provoca, siempre sin pretenderlo, que haya enormes vulnerabilidades en su entorno de trabajo. Asuntos como no tener la conexión debidamente cifrada, el empleo de contraseñas muy débiles o la falta de programas como una VPN, que poseen las características esenciales para poder trabajar aumentando la seguridad. Un informe del CNI de septiembre del pasado año pone de manifiesto que estas vulnerabilidades causa graves perjuicios económicos a las empresas y que la tendencia está en ascenso. Los ataques por parte de piratas informáticos están a la orden del día, llegando a secuestrarse información por la que se exige un rescate que ha de abonarse en criptomonedas. Y si hay algo que puede ser peor que un intento de extorsión, es el robo de bases de datos contenidos en los ficheros informáticos. Cabe hacer enfásis que los datos personales tienen tanto valor como el dinero y dejarlos al descubierto y accesibles a los ciberdelincuentes, puede suponer además un serio inconveniente ante la Agencia Española de Protección de Datos.

El uso de una VPN como elemento diferenciador

Tal y como hemos comentado, una herramienta que muchas empresas y particulares ya están utilizando es una VPN, un programa informático que puede usarse tanto en equipos fijos, portátiles o móviles. Poseen unas características muy amplias, pero una de ellas es la de proporcionar una capa extra de seguridad, cifrar de mejor manera la información y otro aspecto muy interesante, deslocalizar en la conexión de tal forma que puedas hacer creer a tu servidor que te estás conectando desde otra ubicación diferente. Deslocalizar la colnexión permite que los trabajadores realicen su tarea de manera segura desde su propio hogar.

El vídeo del día Feijóo apuesta por unir “lo que estaba unido” sobre PP y Cs

Dentro del ámbito empresarial y del teletrabajo, una conexión VPN permite a los empleados conectarse a los servidores de su ámbito laboral como si estuviesen en la oficina, pero pudiendo hacerlo desde su propio domicilio. Con ello no se provoca esa brecha de seguridad tan preocupante y que tanto daño puede hacer a la empresa. Hablar de teletrabajo seguro implica evitar a toda costa una conexión sin las medidas de seguridad pertinentes como las que hacemos desde casa. En caso de inconvenientes, el perjuicio será notable.

En el mercado existen una gran cantidad de programas VPN, y todos hacen lo mismo pero no todos con igual eficacia y madera. Para descubrir cuál es el programa que mejor se adaptar a nuestras características, siempre podemos utilizar un comparador como VPNoverview, en el que se detalla las características esenciales de las VPN más seguras. Cualquier empresa que quiera adoptar las medidas de seguridad más extremas de hacer un detallado análisis de cuál es el programa que le conviene, y este pastel se reparte entre algunos nombres muy conocidos tales como Cyber Ghost, NordVPN, Surfsharck o ExpressVPN.

Elegir la VPN que más nos conviene puede no ser una tarea sencilla. Todas estas herramientas tiene un coste económico que suele ser bastante asequible, y no es cuestión de quedarse corto en la elección, por lo que en caso de duda siempre podemos leer los comentarios previos que podemos encontrar por Internet o bien dejar esta tarea para el responsable informático de la empresa. Y es que a fin de cuentas, nos estamos jugando mucho más de lo que pensamos si no tenemos la conexión debidamente cifrada y protegida. Confiar en una VPN no es más que ir poniendo trabas y levantando barreras contra los ataques de los ciberdelincuentes. Y no pienses que esto es algo que le ocurre a los demás, desgraciadamente es algo que está a la orden del día.

En el ámbito laboral, el uso o no de una VPN es la diferencia entre estar debidamente protegido o estar prácticamente desnudo ante los piratas informáticos, que cada vez ponen más empeño a la hora de demostrar sus habilidades y realizar acciones delictivas. Lo mejor en estos casos es elegir una VPN que nos proporcione todo lo que necesitamos y haga de nuestro entorno de trabajo un lugar extremadamente seguro y en el que se minimizan las posibilidades de ataque.