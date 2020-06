¿Cómo canjear promo codes en Roblox?

Roblox es una plataforma de juegos online en la que los usuarios pueden crear sus propios juegos y disfrutarlos; es una de las tendencias del momento, junto con Fortnite. Una vez nos hayamos registrado, tendremos acceso al juego en sus diferentes modalidades, pudiendo hacer desafíos muy variados que se agrupan en distintas categorías. Tienes desde juegos de deporte, intriga, de batalla, entre otros.

Para hacer el juego más divertido, es posible utilizar algunos códigos promocionales. En este enlace puedes encontrar todos los Promo Codes para que empieces a utilizarlos desde ya mismo.

Y si no sabes como los tienes que canjear, aquí te hemos preparado una pequeña guía que te dará la información que necesitas:

Descubre cómo canjear los Roblox Promo Codes: paso a paso

Lo primero que debes hacer es asegurarte de que estás en la página web oficial de Roblox para canjearlos, ya que será el único lugar en el que funcionarán. En el caso de que no sea así, es posible que termines perdiendo el código, sobre todo si es exclusivo.

Ahora busca en la página un lugar que te permita introducir el código (aparecerá un recuadro de texto precedido de un color verde, con el texto de Redeem). Para evitar equivocarte mientras lo introduces, lo más recomendable es que copies y pegues directamente; eso sí, asegúrate de que no has copiado un espacio, o el código no funcionará.

Si todo ha ido bien, podemos buscar en el inventario el objeto que se ha añadido, o comprobar la funcionalidad de otra manera.

Puedes encontrar más información de Roblox en la página que te indicamos, o directamente accediendo a su plataforma oficial.

Algunos motivos por los que podría no funcionar los Roblox Promo Codes

Si has seguido los pasos anteriores al dedillo, y aun así no has conseguido que el código funcione, puede tener estas explicaciones:

El código ha expirado: La gran mayoría de códigos tan solo están disponibles sobre un tiempo determinado. Una vez concluye, no se podrá utilizar. Muchas páginas recopilan una larga serie de códigos, y no siempre los eliminan en el momento en el que expiran. Quizá ese sea el motivo por el que no te funciona.

Límite de usuarios superado: Los códigos no siempre están limitados a un tiempo determinado, sino también a un cierto número de usos. Por ejemplo, puede que ese Roblox Code tan solo lo pudieran utilizar una cantidad máxima de 1000 personas. Si, a partir de ese número, lo utilizas tú, el sistema no te lo aplicará.

Carácter incorrecto: Puede que hayas introducido algún carácter incorrecto, o que el código sea sensible a mayúsculas/minúsculas. Borra el código y vuelvelo a escribir, o copia y pega para asegurarte de que todas las letras son las adecuadas.

Espacios: Es posible que se te haya colado un espacio delante o detrás del código, y esto es lo que está evitando la validación. Ten cuidado con esto, ya que es la causa más habitual de errores.

Ahora ya sabes cómo introducir estos códigos y aprovechar todas sus ventajas.