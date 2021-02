Cómo el coronavirus está afectando a la industria deportiva australiana

Los fanáticos del deporte en Australia han disfrutado de más acción en vivo desde el interior de los estadios que en cualquier otro lugar del mundo, y existen planes para noticias aún más positivas antes de las temporadas de fútbol en 2021.

Habiendo navegado por el brote de coronavirus con fronteras internas cerradas de un estado a otro y trasladado las competiciones a lugares donde se permitía la multitud, algunas de las fechas deportivas más importantes de Australia en 2020 fueron presenciadas de primera mano.

En la Gran Final de la AFL en octubre del año pasado, un total de 30.000 pudieron presenciar la obra maestra de la temporada de las Reglas de Australia. Sin embargo, tuvo que tener lugar en el Gabba en Brisbane en lugar del hogar espiritual del deporte en el MCG en Melbourne.

La Gran Final de la NRL, que también tuvo lugar en octubre, atrajo a una multitud de 37.303 personas al ANZ Stadium de Sydney.

El partido de rugby de la Copa Bledisloe entre Nueva Zelanda y Australia en Eden Park en Auckland atrajo a 46.049 fanáticos, mientras que 52.500 asistieron al choque de la liga de rugby State of Origin entre Queensland y sus rivales de Nueva Gales del Sur celebrado en Suncorp Stadium en Brisbane.

El Sydney Cricket Ground recibió a 48,000 personas para el tercer y último T20 internacional entre Australia e India, mientras que la serie de pruebas vio el regreso de multitudes de capacidad parcial en Adelaide Oval, MCG, SCG y Gabba.

Con COVID-19 controlado en gran medida, salvo algún brote, el cricket de la Big Bash League ha tenido multitudes para presenciar la acción, sobre todo en Melbourne, la ciudad loca por los deportes más afectada por los cierres.

Toda la temporada 2020 de la AFL se llevó a cabo fuera de Victoria, el estado donde el juego es más popular. Pero los organizadores ya están planeando realizar tantos juegos como sea posible dentro del MCG este año para compensar la falta de espectadores la temporada pasada.

Si bien los límites de capacidad todavía están vigentes, un máximo del 50% del MCG significaría que más de 50,000 pueden asistir a los partidos. Y es probable que eso resulte en una cantidad significativa de partidos de Melbourne jugados en el lugar durante la temporada 2021 de la AFL.

"Es diferente según el estado y cambiará entre ahora y el comienzo de la temporada, probablemente si los últimos 12 meses son algo por lo que pasar", dijo el jefe de partidos de la AFL, Travis Auld, a SEN.

“Si se basa en porcentajes, entonces sí, eso es algo que debemos tener en cuenta. El cincuenta por ciento del MCG es obviamente más grande que el cincuenta por ciento de los otros lugares.

"Eso es algo en lo que tendremos que trabajar a medida que avanza la temporada, pero hay acuerdos comerciales y acuerdos con cada uno de los lugares, por lo que no es tan fácil como la flexibilidad total que tuvimos en 2020".

Mientras tanto, es posible que los equipos de NRL no se vean obligados a permanecer en las burbujas de bioseguridad esta temporada, algo que fue el caso en 2020.

El NRL ha anunciado que, en cambio, mantendrá a los equipos en Apollo Standby, su protocolo para estar preparados para entrar en burbujas si algo se desarrolla en el frente del coronavirus.

También esperan tener multitudes en los estadios, que fue el caso hacia el final de la temporada 2020, incluida la Gran Final.

"No hay diferencia en términos fundamentales en lo que está sucediendo ahora, en comparación con la gran final", dijo el experto en bioseguridad de NRL, el profesor asociado David Heslop, al Sydney Morning Herald. "Entonces, no, no veo ninguna barrera para tener multitudes".