¿Cómo desbloquear el iPhone sin contraseña?

Hay ocasiones en las que necesitarás acceder a tu iPhone sin introducir la contraseña, quizá porque la cambiaste hace poco y ya no recuerdas cuál es la nueva, o quizá porque tus amigos o tus hijos se pusieron a jugar con tu patrón de desbloqueo y ahora el iPhone está bloqueado y no puedes acceder a ninguna de tus apps ni a tus datos personales. Se trata de una situación frustrante que puede desesperar a cualquiera, ¡pero no te preocupes! Tiene solución. Vamos a mostrarte cómo desbloquear iPhone sin contraseña, paso a paso.

La mejor forma de desbloquear el iPhone sin la clave

Hay diversas formas de desbloquear tu iPhone sin introducir la contraseña, pero la mayoría de ellas son muy complejas y están solo al alcance de los técnicos especialistas. Al fin y al cabo, si fuera tan sencillo saltarse la contraseña del iPhone, cualquier persona podría robar tus datos en cuanto lo perdieras de vista, ¿no es cierto? Por esto, y sobre todo si no tienes grandes conocimientos técnicos, la mejor forma de desbloquar el iPhone sin contraseña es utilizar Dr.Fone gratis español.

Se trata de una aplicación diseñada para reparar smartphones y para transferir datos entre ellos de forma sencilla, así como para realizar copias de seguridad de tu celular en tu PC o Mac. Es una herramienta realmente útil para cualquiera que tenga un celular, así que solo tendrás que instalarla en tu equipo para poder comenzar el proceso de desbloqueo.

Ejecuta Dr.Fone en tu PC o Mac

Lo primero que deberás hacer es ejecutar el programa Dr.Fone en tu PC o Mac en cuanto lo hayas instalado correctamente.

Conecta tu iPhone al equipo mediante USB

A continuación, conecta tu iPhone al equipo utilizando su cable USB habitual. Asegúrate de que está bien conectado y de que cuenta con bastante batería.

Elige la opción ‘Desbloqueo de pantalla’ en la pantalla principal

En la pantalla principal de Wondershare Dr.Fone, elige la opción ‘Desbloqueo de pantalla’ en la parte inferior izquierda.

Haz clic en ‘Iniciar’

En la pantalla siguiente, Dr.Fone te pedirá que confirmes si efectivamente quieres desbloquear la pantalla de la contraseña del iPhone. Pulsa en ‘Iniciar’ para comenzar el proceso.

Entra en el modo DFU

Para que el proceso funcione adecuadamente vas a tener que hacer que tu iPhone entre en modo DFU. Para eso, pulsa nuevamente en el botón ‘Iniciar’ y sigue las instrucciones que te aparecerán en pantalla. Estas instrucciones variarán dependiendo del modelo.

Descarga el firmware

Cuando todo esté listo, será el momento de descargar el firmware para reparar el problema del bloqueo de la contraseña. Dr.Fone te mostrará los datos de tu iPhone. Comprueba que sean los correctos y, en caso de que así sea, pulsa el botón ‘Descargar’.

Desbloquea el iPhone

Cuando el firmware se haya descargado, Dr.Fone va a encargarse de reemplazar tu antiguo firmware por una versión nueva y libre de bloqueos. Pulsa entonces en ‘Desbloquear Ahora’ para proceder a la sustitución.

Espera mientras se reinstala el firmware

Dr.Fone solo necesitará unos minutos para reinstalar el firmware de tu teléfono. Mientras lo hace, asegúrate de que tu iPhone se mantiene conectado y con suficiente batería. No retires el iPhone del cable USB mientras se realiza la actualización.

Desconecta y reinicia tu iPhone

¡Ya está! Si seguiste todos los pasos, ya puedes desconectar y reiniciar tu iPhone. Cuando lo hagas, debería estar libre de contraseña, así que vas a poder acceder a tu teléfono sin problemas y establecer una nueva clave. ¡Asegúrate de que esta vez no la olvidas!

¿Qué es Wondershare Dr.Fone?

Wondershare Dr.Fone es uno de los mejores programas para realizar tareas de mantenimiento en los smartphones. Puede instalarse tanto en PC como en Mac, y funciona tanto en teléfonos Android como en iPhones. Además de servir para reparar el error de la pantalla bloqueada o para solucionar otros problemas como el error 4013 de iTunes, Wondershare Dr.Fone también puede usarse para transferir datos entre teléfonos de cualquier plataforma, o para realizar fácilmente copias de seguridad de tu celular en tu PC o Mac.

En definitiva

Si tienes el problema de la pantalla bloqueada en tu iPhone y necesitas poder acceder a tus datos sin contar con tu contraseña, puedes solucionarlo fácilmente con Wondershare Dr.Fone. Wondershare Dr.Fone es un software que te permitirá resolver este y otros problemas de tu iPhone o de cualquier celular Android de forma sencilla, incluso si no tienes experiencia técnica. ¡Descárgalo ahora para comenzar a disfrutar de todas sus ventajas!