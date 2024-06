Cómo descargar e instalar iOS 18 Beta en iPhone/iPad

¡La próxima gran novedad de Apple, iOS 18, está a la vuelta de la esquina! Y las noticias y rumores sobre sus increíbles características han elevado nuestra emoción a otro nivel. Estamos seguros de que estás ansioso por probar el nuevo iOS 18. Pero,

Esta guía te dirá cómo descargar iOS 18 beta en tu iPhone. Entre todos los métodos, Tenorshare Reiboot es la mejor manera de descargar e instalar iOS 18 beta. Pero antes de comenzar, es posible que tengas algunas preguntas sobre iOS 18 beta, y vamos a responder todas tus preguntas y darte detalles sobre cómo descargar gratis el perfil beta de iOS 18.

Descargar el Perfil Beta de iOS 18 a través del Programa de Desarrolladores

Este método es perfecto para desarrolladores que desean probar sus aplicaciones y funcionalidades con la última beta de iOS 18. Ser miembro activo del Apple Developer Program generalmente requiere una tarifa. Sin embargo, te mostraremos cómo descargar la beta de iOS 18 sin tener que pagar esta tarifa.

Aquí te explicamos cómo instalar la beta de iOS 18 utilizando el Programa de Desarrolladores:

Si aún no lo has hecho, visita Apple Developer Program e inicia sesión con tu ID de Apple. No es necesario ser miembro, solo necesitas iniciar sesión.

Ve a la sección "Downloads" y busca la descarga del perfil beta de iOS 18.

Haz clic en “Download”.

Una vez que hayas instalado el perfil, tu dispositivo será elegible para recibir actualizaciones beta de iOS 18 a través de la sección de Actualización de Software, de manera similar al método de beta pública explicado anteriormente.

Descargar e Instalar la Beta de iOS 18 sin Cuenta de Programa [Actualización Segura]

Si bien los métodos anteriores ofrecen formas de descargar el perfil beta de iOS 18, es posible que no sean adecuados para todos, especialmente si la seguridad es una prioridad. Aquí es donde Tenorshare ReiBoot entra en juego, proporcionando una manera segura de descargar e instalar la beta de iOS 18 en tu iPhone.

¿Te preguntas cómo descargar la beta de iOS 18 sin una cuenta de desarrollador? Sigue estos sencillos pasos:

Paso 1: Descarga e instala Tenorshare ReiBoot en tu computadora Windows o Mac. Una vez instalado, lanza el software y conecta tu iPhone a tu computadora usando un cable USB. Haz clic en "iOS Upgrade/Downgrade".

Paso 2: Se te presentarán dos opciones en la pantalla, es decir, Actualizar y Degradar. Como deseas instalar la beta de iOS 18, selecciona "Actualizar".

Paso 3: Haz clic en "Descargar" para descargar el paquete de firmware más reciente. Tenorshare ReiBoot buscará automáticamente el paquete de firmware beta más reciente de iOS 18.

Paso 4: Verás que se inicia la actualización. Esto tomará unos minutos en completarse.

Paso 5: Haz clic en Listo cuando termine. Tu iPhone se reiniciará automáticamente con la nueva beta de iOS 18 instalada.

Conclusión

En esta guía, hemos cubierto sobre la descarga del perfil beta de iOS 18. Ya sea que estés ansioso por experimentar las nuevas funciones o que prefieras la opción de descargar iOS 18 beta con un solo clic usando Tenorshare ReiBoot, nuestra guía completa asegura una transición fluida y segura. ¡Proba ahora!