Cómo el envío de mensajes masivos está salvando al SMS

A pesar de un decrecimiento en su uso durante los últimos años, el eterno servicio de mensajería instantánea SMS tiene toda vía un largo trecho por recorrer. Tanto sirviéndose de mejoras para su envío masivo, cada vez más popular en el ámbito corporativo, hasta evolucionar en su nueva forma: RCS. Porque, igual que la energía, SMS no se crea ni destruye, sólo se transforma.

Caída y auge del SMS

A pesar de su desplome del 85% entre 2004 y 2015, el envío de SMS todavía no ha muerto y, es más, tiene aún un largo recorrido por delante. Conocido y utilizado por prácticamente todo el mundo, los SMS aparecieron en nuestros teléfonos móviles como una cómodo y directo sistema de mensajería instantánea que hoy en día pervive arraigado en la nostalgia. Muchos recordarán la insistencia en contar cada palabra para no superar una página de texto y pagar más, o el modo en que se abreviaban las frases hasta límites imposibles para ahorrar los costes. Ahora, sin embargo, aunque no tan presente entre particulares, son las empresas quienes apuestan por sus ventajas.

A diferencia de otros canales de mensajería como WhatsApp, los mensajes SMS no necesitan de conexión a Internet. Un hecho que facilita de forma increíble nuestra capacidad para enviar mensajes desde cualquier parte y sin necesidad de estar conectado a la red. Por ello, en el ámbito corporativo lleva años repuntando el servicio de envíos de SMS masivo como eficaz estrategia de comunicación gracias a innovadoras empresas como Instasent, que proporcionan una certera interfaz para analizar los resultados y el alcance.

Señales de vida y de futuro

Si las compañías de telefonía móvil son uno de los sectores que mejor conocen el funcionamiento de la mensajería instantánea, ¿por qué propagan sus promociones y contenidos publicitarios mediante SMS? Y si servicios de compra o de consulta de información, como Google o Amazon, gozan de una gran seguridad, ¿por qué envían sus contraseñas provisionales por SMS? ¿Y las entidades bancarias o los servicios de mensajería postal? La respuesta es más que sencilla. Como bien informa Instasent, esto es debido a que SMS es un canal que obedece a los criterios de mensajería esenciales para cualquier empresa: rapidez, seguridad, poca masificación y gran alcance. Todo sin conexión a Internet.

Prueba de ello son los informes que demuestran cómo el envío de SMS ha aumentado a partir de su mencionado declive en 2015, presentando claras y prometedoras señales de recuperación a partir del 2016. Si bien antaño el canal de mensajería por SMS se colapsaba muy fácilmente –huelga mencionar el típico atasco de mensajes el día de Año Nuevo que todos conocemos–, hoy en día su escasa masificación permite a las empresas desenvolverse en su ecosistema con gran facilidad y rapidez.

¿Cómo funciona el SMS?

La mensajería por SMS consiste en un servicio para enviar mensajes cortos (Short Messaging Service), de unos 160 caracteres como máximo por plano. Sirviéndose de un código binario relativamente básico para procesar y enviar los mensajes redactados, SMS utiliza un canal separado almacenando y reenviando el texto a su destino a través de un SMC central. Teniendo en cuenta su primer mensaje, enviado el 3 de diciembre de 1992 entre un ordenador y un teléfono móvil, se trata de un sistema bastante complejo. Hoy en día, el término ‘nube’, aunque más poético, no está sujeto a la incomprensión dado a la facilidad que se le atribuye. Pero mientras crece la popularidad de los demás canales de mensajería, las empresas echan la vista atrás y, a su vez, hacia el futuro inmediato del SMS.

El envío masivo de SMS por parte de las empresas es aún una realidad con todavía un largo recorrido por delante. Además, servirse de plataformas proporciona un mayor rango corporativo a dicho envío que permite a las empresas contar con informes de entrega, una cobertura global y una programación de cada campaña, la interfaz resulta un recurso inesquivable.