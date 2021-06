Cómo evitar la mirada triste y cansada que provoca la mascarilla

La mascarilla ya forma parte de nuestro día a día. Usarla es un acto de responsabilidad y empatía, te cuidas y cuidas a los demás. Ya todos tenemos claro para qué sirve y que de momento no hay otra opción que llevarla, lo que no quita que sea fastidiosa y produzca efectos negativos en la piel.

Tanto es así que incluso se ha creado una nueva palabra para denominar los granitos que salen por el uso de esta: maskné, que no es otra cosa que la unión entre mascarilla y acné. Piel seca, labios agrietados, rozaduras, erupciones, granos y manchas son algunos de los efectos que causan las mascarillas en la piel.

En cuanto a los ojos, los grandes protagonistas del rostro, actualmente al ser lo único que la mascarilla deja ver, son una parte de la cara que se ve muy afectada.

La expresión de los ojos es ahora más relevante que nunca, con ellos sonreímos, hablamos e incluso nos comunicamos. Expertos en dermatología y estética ya han confirmado que la mascarilla se une a la lista de factores de envejecimiento del rostro. Al ser la única parte que exponemos, están sometidos a más estrés y los signos de envejecimiento y del cansancio son mucho más notables. Esto da sensación de ojos caídos o tristes y envejecidos, por lo que debemos prestar más atención que nunca al cuidado de nuestra mirada.

Hay muchas maneras de potenciar nuestra mirada, desde intervenciones quirúrgicas hasta tratamientos o maquillaje. A continuación os contamos un poco sobre cada una de estas opciones.

Retoques estéticos

Los retoques o cirugías estéticas sirven para mejorar el aspecto de nuestro físico con el que no estemos del todo a gusto. Igual antes del uso de mascarilla no nos fijábamos tanto en el contorno de nuestros ojos, en las arrugas, en las bolsas y ojeras o en los párpados caídos, pero ahora al ser el único elemento del rostro que se ve es imposible no fijarse.

Este año han aumentado las intervenciones de Blefaroplastia de forma considerable, de hecho, se estima que han crecido en un 14%, convirtiéndose en la cirugía estética más solicitada actualmente. Se trata de una operación quirúrgica que elimina la piel sobrante de los párpados tanto inferior como superior, corrigiendo las bolsas y los signos del cansancio y la flacidez.

Es una intervención ambulatoria que no requiere ingreso, rápida y segura y con una recuperación poco dolorosa. En apenas 15 días desaparecerán todos los signos de esta intervención. Cada vez la balanza entre hombres y mujeres se iguala más en cuanto a clientes de blefaroplastia, llegando estos primeros a alcanzar ya el 30%, cuando hace apenas unos años solo eran el 10% frente al 90% de mujeres.

Las infiltraciones de ácido hialurónico son una de las opciones más concurridas. Es un tratamiento estético para corregir los signos del envejecimiento y del cansancio en el rostro. Es perfecto para disimular bolsas y arrugas. Previamente a comenzar las infiltraciones el profesional le aplicará una anestesia en crema, por lo que es un tratamiento prácticamente indoloro.

El láser es otra buena opción, recomendado para personas en las que el envejecimiento es más pronunciado. Puede causar inflamación tras realizarse, pero desaparecerá en un par de días.

Cuida el contorno de los ojos

La piel que rodea los ojos es muy fina y sensible, por lo que necesita de cuidados específicos. No sirve utilizar la misma crema en todas las zonas de la cara. Conforme pasa el tiempo, es la primera zona del rostro que más sufre: bolsas, ojeras, patas de gallo, líneas de expresión, etc.

Debemos tener claro que lo primero para prevenir los signos del envejecimiento y del cansancio es mantener la piel siempre hidratada, aplicando un contorno de ojos tanto de día como de noche

Para encontrar aquel que se adecue mejor a tus necesidades y tu edad, lo primero es saber que los contornos de ojos más afectivos tienen en común principios activos hidratantes, que calman, nutren y suavizan la piel. Por lo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de elegir uno.

Las claves para cuidar la zona más delicada de nuestro cuerpo son: limpieza, hidratación y descanso. No puede faltar ni una de ellas para mantener a raya nuestras ojeras, bolsas y arruguitas.

Maquillaje

Las expertas en maquillaje ya han ideado la táctica perfecta para disimular cualquier desperfecto de la mirada y lucirla perfecta. Eso sí, debemos acordarnos de que el maquillaje solo tapa, no soluciona, por lo que debemos seguir tratando la zona.

En tan solo 5 minutos podrás tener una mirada espectacular, siguiendo solo estos tres pasos: corrige la ojera y el párpado, riza la pestaña y aplica máscara. Si tienes un par de minutos más añade un eyeliner y un color claro en la línea de agua, para agrandar el ojo.

Las pestañas son otras que han conseguido más protagonismo que nunca, lo que se ve reflejado en el considerable aumento de mujeres que acuden a su centro de estética a realizarse un lifting de pestañas o ponerse pestañas postizas. El microblading es otro de los tratamientos clave del momento, que te permitirá tener las cejas siempre perfectas.