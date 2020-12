Cómo liberar tu móvil de cualquier compañía sin complicaciones

Liberar un móvil era en el pasado un proceso muy tedioso que solo podía hacerse con personas expertas y sofisticados programas de informática. Hoy en día es muy fácil, y ni siquiera hay que salir de la comodidad del hogar, gracias al apoyo que páginas especializadas prestan para todo aquel que quiera desbloquear sus equipos y usarlos con la compañía que quieran.

Si compraste un móvil directamente en una compañía operadora, te darás cuenta que no puedes usarlo con otra empresa prestadora de servicios telefónicos móviles, por cuanto es una política normal de éstas, para evitar que eso suceda. No obstante, eso no es un impedimento, gracias a la ayuda que los portales web especializados pueden ofrecer para cambiar esa situación.

Los avances tecnológicos y la facilidad que aporta internet, han hecho que liberar un dispositivo móvil sea muy fácil, tanto que cualquiera puede hacerlo, incluso, desde la comodidad del hogar vía online.

Liberar tu móvil de cualquier compañía fácil

Antes, realmente era muy difícil usar el móvil con una línea distinta a la de la empresa en la que fue comprado, pero eso hoy día ya no es un problema. Portales web como LiberarCelularMovil.com prestan eficientes servicios gratuitos que facilitan todo para liberar tu móvil de cualquier compañía y así poder usarlo con otras operadoras proveedoras sin ningún problema.

Esta plataforma web ofrece información detallada para desbloquear o liberar equipos de todas las empresas telefónicas, sin importar la marca o modelo del aparato que vaya a ser intervenido.

Es un apoyo bastante útil cuando se tiene un teléfono móvil de una empresa determinada, pero que por la razón que sea, se quiera utilizar con otra línea distinta de otra compañía. Eso ya es posible, solo hay que visitar la plataforma indicada, elegir la operadora proveedora de servicios móviles de la que se desea liberar el aparato, seguir las instrucciones y se podrá disponer de un teléfono móvil libre.

Para hacerlo, lo primero que se debe tener a mano es el código IMEI del dispositivo a liberar, el cual se puede revisar en la caja donde fue empaquetado, en la etiqueta del equipo que está detrás de la batería o pidiéndolo al *#06# directamente en el dispositivo, que lo presentará en un mensaje en pantalla. Habitualmente es solicitado para proceder al desbloqueo.

Una vez con el código se puede empezar el proceso, el cual es realmente sencillo y muy fácil de realizar. Con tan solo invertir algunos minutos, se puede efectuar de forma segura y directa, sin la intervención de terceros.

¿Cómo liberar un móvil Movistar?

Cualquier dispositivo móvil se puede liberar y los de Movistar no son la excepción. Solo hay que seguir unos básicos procedimientos, y en cuestión de minutos, el aparato estará listo para usarse con cualquier otra compañía sin ningún problema.

El vídeo del día Arrimadas valora la armonización fiscal propuesta por ERC.

Aunque hay una diversidad de métodos para liberar un móvil de Movistar, que dependen de diversos factores o del país, sí hay soluciones en internet que son muy efectivas y que garantizan exitosos resultados.

La forma más fácil es accediendo a la página de Movistar y dirigirse a la sección de atención al cliente para pedir el código de liberación del equipo. Es necesario ser cliente activo para poder solicitar dicho servicio, por lo que si no estás funcionando de forma activa con ellos, lamentablemente no podrán ayudarte.

Una vez en la sección de Atención al Cliente, se debe buscar el apartado de ‘Preguntas Frecuentes’ y allí tocar el botón ‘Liberar mi Móvil’. Luego solo hay que introducir el número del móvil, el cual será verificado por el sistema, de manera que luego enviará el ‘Slim Lock’, que es el código con el que se liberará el dispositivo.

Para finalmente liberarlo, sólo hay que apagar el terminal, introducir el chip de la empresa que se vaya a utilizar, y cuando éste pida el código de desbloqueo, introducir el Slim Lock previamente recibido.

Ya una vez con el procedimiento completado, se podrá usar el dispositivo con el nuevo chip incorporado para disfrutar los servicios de la nueva empresa telefónica seleccionada. Definitivamente, más fácil no puede ser.