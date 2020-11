Cómo preparar tu candidatura de trabajo en tiempos de coronavirus

Este es un momento sin precedentes recientes en nuestro país. A medida que los trabajadores y las empresas se adaptan al coronavirus, también lo hace el proceso de búsqueda de empleo y la contratación de personal.

Si quieres preparar tu candidatura para encontrar trabajo durante la pandemia, además de contar con un currículum competente y una buena carta de presentación, es importante que tengas presente los siguientes consejos y recomendaciones. ¡Sigue leyendo!

Es posible que el proceso de contratación tarde más de lo habitual

Así es, la situación actual ha generado que los procesos de selección de personal de las empresas se alarguen más de lo normal debido a factores como: oficinas cerradas, cumplimiento de las medidas sanitarias, entrevistas no presenciales, personal de baja, etc.

Esto significa que no debes desesperarte ni perder la paciencia si ves que pasan los días y no llegan las respuestas de las empresas a las que has presentado tu candidatura.

Ten en cuenta que, antes de la pandemia, los tiempos de espera para encontrar empleo oscilaban entre las dos y las tres semanas desde el momento de envío de la primera solicitud de trabajo.

Puede que tengas que solicitar más empleos de los que habías planeado antes de la pandemia

Del mismo modo que los procesos de contratación pueden alargarse a raíz del coronavirus, es una realidad que esta situación ha dejado a muchas personas sin trabajo y a muchas empresas sin poder ofertar empleos.Esto significa que habrá más candidatos de lo habitual y/o menos vacantes disponibles.

Si tenías pensado presentar tu solicitud a unos puestos o empresas concretos, lo más recomendable es que aumentes tu abanico y presentes tu candidatura a un número mayor de ofertas de empleo (entre tres y cinco veces más).

Investiga las empresas que están contratando

En estos momentos de pandemia tienes que tener claro que no todas las industrias o sectores profesionales se encuentran al mismo nivel.

Esto quiere decir que, mientras sectores como el sanitario, el de la alimentación o el de los transportes se encuentran en un momento muy óptimo para contratar empleados, otros como el de la hostelería o el del turismo se encuentran totalmente parados y carentes de ofertas de trabajo.

Por tanto, es fundamental que conozcas qué empresas están contratando para saber, por ejemplo, que es más recomendable enviar tu currículum para trabajar en Mercadona (que cuenta con una importante cantidad de ofertas en su portal de empleo) que mandar tu CV a NH Hoteles que, en su mayoría, se encuentran cerrados o sin clientes.

Una vez tengas una selección de aquellas empresas o sectores que más empleo generan en España, podrás optimizar tu búsqueda de empleo y no perder el tiempo presentando tu candidatura a empresas que no necesitan trabajadores.

Reserva tiempo cada día para buscar y solicitar puestos de trabajo

Puede sonar a frase hecha, pero en estos momentos tu trabajo no es otro que, precisamente, encontrar trabajo. Esto quiere decir que tendrás que ser una persona organizada y totalmente enfocada en la búsqueda de empleo.

Para ello, lo mejor es que te fijes un horario para diferentes cosas: seleccionar ofertas de trabajo interesantes, enviar tu solicitud de empleo, realizar el seguimiento de tus solicitudes, preparar entrevistas de empleo, etc.

Marcarte una rutina y seguirla, no solo será algo útil y productivo para tu situación actual, sino que te ayudará a estar en forma laboralmente y afrontar mejor el inicio de una nueva oportunidad profesional.

Mantén actualizado tu perfil profesional en línea

Es fundamental, más si cabe en tiempos de coronavirus, tener tus perfiles redes sociales profesionales (o portales de empleo) actualizadas. Si los portales de búsqueda de empleo tenían un peso muy importante antes de la pandemia, ahora lo han ganado mucho más.

Por tanto, es necesario que, si cuentas con perfiles en webs relacionadas con el empleo como LinkedIn, Infojobs, Indeed o similares, estas se encuentren al día de todas tus novedades laborales.

Al mismo tiempo, utiliza estos sitios para encontrar ofertas de trabajo a las que poder mandar tu candidatura en cualquier momento.

Adapta tu carta de presentación y currículum vitae al trabajo específico que estás solicitando

Si tienes pensado mandar el mismo currículum a cada puesto que solicites es posible que corras el riesgo de que tu candidatura parezca impersonal. Si el reclutador interpreta que es un documento genérico o que careces de interés real, tu solicitud será descartada.

Para evitar caer en esta situación, lo mejor es que prepares una buena carta de presentación en la que puedas reflejar los motivos de tu solicitud de empleo, así cómo las habilidades o funciones concretas que puedes aportar a esa compañía y porque quieres formar parte de ella.

Ten en cuenta que no todos los candidatos hacen uso de la carta de presentación, por lo que ganarás puntos de cara a la persona encargada de valorar tu solicitud de empleo.

A su vez, es muy recomendable que en tu currículum vitae hagas algunos cambios en función del puesto o la compañía a la que presentes tu candidatura. Para ello, puedes modificar el objetivo profesional de tu CV o dar más importancia a unas experiencias u otras en función de tus necesidades.

Prepárate para una entrevista virtual o telefónica por si acaso

Otro de los aspectos que tienes que considerar es que, durante la pandemia de COVID-19, se han incrementado las entrevistas de trabajo por videoconferencia y por vía telefónica.

Esto significa que tendrás que ser un candidato preparado y dispuesto a afrontar un encuentro de estas características. Para ello, es muy recomendable que practiques en casa escenarios supuestos en los que participes en una entrevista no presencial.

Consejos para una entrevista virtual:

Cuida tu entorno para que no se vea nada que no debería.

Vístete de una forma profesional, como si fueras a una entrevista presencial.

Comprueba previamente que no hay fallos técnicos: sonido, vídeo, ordenador, etc.

Practica, repasa y corrige lo que quieres decir en tu entrevista previamente.

Consejos para una entrevista telefónica:

Intenta estar en un lugar tranquilo, sin ruidos ni distracciones.

Asegúrate de tener la mejor cobertura móvil posible.

Deja hablar al entrevistador y no le cortes.

Si no has entendido algo, es mejor que lo preguntes.

Practica los días previos a tu entrevista vía telefónica.

Ahora que ya conoces todas las claves para preparar tu candidatura y comenzar tu búsqueda de empleo en tiempos de COVID-19, es el momento de dar lo mejor de ti y conseguir el trabajo que quieres. ¡A por todas!