Cómo prepararte para sobrellevar una cuarentena en casa

Uno de los mayores miedos que tiene la sociedad en la actualidad es que lo vuelvan a confinar. Los meses que todos hemos sufrido han sido muy duros tanto física como mentalmente puesto que es algo que no nos habíamos imaginado jamás vivir, pero que puede volver a ocurrir si las circunstancias no mejoran y hasta que no salga una vacuna no podremos vivir la normalidad que teníamos en años anteriores. A pesar de que a día de hoy no se va a volver a repetir, puede dar el caso de que hayas entrado en contacto con una persona que haya dado positivo en coronavirus o que incluso pienses que puedes ser portador de la COVID-19 y por este motivo se te manda una cuarentena en casa.

En esta guía queremos darte algunos consejos para que puedas sobrellevar una cuarentena en casa, puesto que si estás en este proceso no podrás salir del hogar ni aunque sea para comprar el pan o pasear al perro, al igual que ocurriría con las personas que viven contigo.

Consejos y recomendaciones para una cuarentena por coronavirus en casa

Uno de los mayores problemas que tienen las cuarentenas o los confinamientos es que por desgracia no puedes ver a las personas que aprecias y que sufres un aislamiento completo, pudiendo incluso pedirse que te encierres en una habitación, aislándote del resto de tu familia para que estos no tengan riesgos de contraer la enfermedad que está causando tantos estragos.

Evitar la soledad

Cuando una persona se siente fuera de una sociedad, de un circulo de amigos, de la familia y de cualquier contacto con personas, puede sobrevenirle depresiones, ansiedad y sentirse bastante mal porque no puede comunicarse con nadie y si lo hace, el tema se va a centrar exclusivamente por su enfermedad y no viene bien para poder desconectar de todo. Los expertos recomiendan que si se sufre una cuarentena en casa, se pueda hablar con otras personas ajenas a su círculo, sobre todo para poder empatizar y sentir que lo que están viviendo no es algo que queda aislado, sino que otras personas, como nos hemos encontrado hablando con diferentes usuarios de TerraChat.org también están sufriendo bastante a causa de la sensación de soledad que puede llegar a producir una cuarentena.

Mantén tu estado de forma

Otro de los problemas de no poder salir de casa es que tendrás que buscar otras formas de ejercitarte, puesto que el no realizar ejercicio físico puede desencadenar en muchos problemas, ya no solo estamos hablando de ganar en 14 días un par de kilos, sino que si ya de por si tenías este sobrepeso, puede contribuir a que la salud en general empeore. Se ha comprobado por diferentes estudios e investigaciones sobre el COVID-19 que estar sano y en buen estado de forma puede ayudarte a enfrentarte con más fuerza a los efectos negativos del coronavirus, consiguiendo recuperarte mucho antes.

Uno de los aparatos para hacer ejercicio más comercializados durante la pandemia según patinbici.com han sido las bicicletas elípticas, principalmente porque con estas máquinas se puede ejercitar todo el cuerpo, desde las piernas a los brazos y cualquier persona puede comenzar a hacer ejercicio con ellas. A diferencia de otros aparatos, las elípticas tienen la ventaja de que al mover las piernas, también estarás moviendo los brazos, por lo que el ejercicio será mucho más completo, pudiendo empezar desde niveles más bajos o básicos, hasta otros que están pensados para profesionales o personas que ya contaban con un estado de forma bueno.

Si tienes una mascota, cuídala

Por desgracia, hemos visto casos en las noticias de personas que no son conscientes de los problemas y riesgos que tiene esta enfermedad y han salido a la calle, incluso dando positivo en los tests, teniendo como excusa que sus mascotas no pueden quedarse en casa ya que tienen que hacer sus necesidades. Es conveniente saber que aquella persona que sale a la calle sabiendo que está a la espera de una PCR o incluso que ha dado positivo, puede ser multada y juzgada por un delito hacia la salud pública, pudiendo caer multas bastante cuantiosas o incluso en algunos casos más graves penas de cárcel.

Para evitar multas, pero sobre todo, para tener conciencia social sabiendo todo lo que puedes provocar, lo ideal es que puedas comprarle a tu mascota empapadores para perros como los que cuentas en el portal especializado en productos para mascotas Animales10.top ya que de esta manera tu perro puede contar con un lugar para realizar sus necesidades sin que tengas que sacarlo a la calle. Enseñarle al animal que haga todo en este lugar es bastante sencillo, y además se convertirá seguro para todo el mundo.

Busca una nueva afición o disfruta de la que ya tienes

Si tienes que estar en cuarentena en casa a causa del coronavirus, es un buen momento para poner en práctica esa afición que siempre has querido hacer o incluso para disfrutar de tiempo para ti, algo que no muchas personas realizan. Es por eso que podrás ponerte a leer todos esos libros de la estantería que aún no has comenzado, o incluso podrás hacer maratones de películas o de series mientras que pasan los días y se acaba el tiempo de encierro, debiendo de volver a hacerte la PCR para comprobar que, efectivamente eres negativo y has pasado la enfermedad.

Muchos especialistas hablan de que uno de los principales problemas que se sufrió en el confinamiento estaban relacionados con el ocio y el tiempo libre, ya que las personas a pesar de contar con todas las herramientas a nuestra disposición para conseguir entretenernos, ya bien sea un móvil con juegos online, redes sociales, libros o lectores eléctricos, películas, series, música y un enorme catálogo, nos sentimos perdidos cuando se nos prohíbe hacer algo, por eso, tenemos que armarnos de optimismo y buscar esos entretenimientos que están a nuestro alcance para que el tiempo vuele, consiguiendo que los días pasen rápidamente.

En el confinamiento fueron muchas personas las que descubrieron sus dotes con la pintura, las manualidades o incluso volvieron a disfrutar de la lectura después de muchos años proponiéndoselo pero sin llegar a coger nunca un libro de la estantería.