Cómo superar la presión social, según Luis Muiño

La presión social es una fuerza poderosa que puede llevarnos a actuar de cierta manera para encajar en los estándares y expectativas de nuestro entorno.

Luis Muiño, el nuevo invitado de Mejor Conectados, una iniciativa de Telefónica, nos habla precisamente de esta cuestión.

Desde una edad temprana, nos vemos influenciados por las normas implícitas y explícitas de la sociedad, la familia y los grupos a los que pertenecemos.

Aunque en cierta medida es inevitable, la presión social excesiva puede ser perjudicial para nuestro bienestar emocional y autenticidad.

El psicólogo y psicoterapeuta Luis Muiño, conocido por su participación en el popular pódcast "Entiende Tu Mente", comparte algunas claves para identificar y hacer frente a la presión social de una manera saludable.

Reconocer la Presión Social

El primer paso es darse cuenta de cuándo estamos actuando por presión social en lugar de por nuestros propios deseos y valores. Muiño sugiere mirar a nuestro alrededor y observar hasta qué punto nos parecemos a los demás en aspectos como la forma de vestir, los intereses o las opiniones. Si notamos una gran similitud, es posible que estemos cediendo ante las expectativas externas.

Otra señal de alarma es cuando nos encontramos haciendo algo que no disfrutamos o que va en contra de nuestros principios solo para complacer a los demás o evitar el rechazo. La presión social a menudo se manifiesta en forma de culpa, vergüenza o miedo al juicio ajeno.

Desarrollar Asertividad

Una vez identificada la presión social, Muiño recomienda cultivar la asertividad, es decir, la habilidad de expresar nuestras necesidades, opiniones y límites de manera respetuosa pero firme. La asertividad nos permite decir "no" cuando es necesario sin sentirnos culpables o avergonzados.

Ser asertivo no significa ser agresivo o desconsiderado con los demás. Se trata de encontrar un equilibrio entre defender nuestros derechos y respetar los de los demás. Muiño sugiere practicar frases como "Entiendo tu punto de vista, pero no estoy de acuerdo" o "Prefiero no participar en esa actividad".

Evitar la Hiperempatía

Otro concepto clave que Muiño destaca es la hiperempatía, que se refiere a la tendencia a priorizar las necesidades de los demás por encima de las propias. Aunque la empatía es una cualidad valiosa, en exceso puede llevarnos a ignorar nuestros propios sentimientos y deseos.

Para evitar la hiperempatía, Muiño recomienda practicar la autoconciencia y el autocuidado. Tomar tiempo para reflexionar sobre nuestras emociones, necesidades y valores puede ayudarnos a mantenernos centrados en nuestra autenticidad, incluso cuando enfrentamos presiones externas.

Cultivar la Autoaceptación

Muiño enfatiza la importancia de la autoaceptación. Muchas veces, la presión social surge de un deseo de encajar y ser aceptados por los demás. Sin embargo, cuando nos aceptamos y valoramos a nosotros mismos tal como somos, es más fácil resistir la tentación de complacer a los demás a expensas de nuestra propia felicidad.

La autoaceptación no significa que no debamos esforzarnos por mejorar o crecer como personas. Simplemente implica aceptar nuestras fortalezas y debilidades con compasión y sin juzgarnos duramente. Cuando nos amamos y respetamos a nosotros mismos, es más fácil tomar decisiones auténticas sin dejarnos influenciar por la presión social.

Las principales claves de Luis Muiño para enfrentar la presión social son: reconocer cuándo estamos actuando por influencia externa, desarrollar la asertividad, evitar la hiperempatía y cultivar la autoaceptación. Al aplicar estos principios, podemos vivir una vida más auténtica y en armonía con nuestros valores y deseos internos.

¿Qué es Mejor Conectados?

Mejor Conectados es una iniciativa de Telefónica para visibilizar talento e inspirar conexiones para que las personas se sientan capaces de lograr lo que se propongan. A través de historias que retratan a la perfección la idea de que “cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles”; que es la verdad universal sobre la que se construye Mejor Conectados.

