Comprar likes Instagram: Te contamos cómo lo hacen

Iniciar todo emprendimiento es complicando y sobre todo cuando se trata de buscar visualizaciones a través de cuentas en Instagram. Ya que para que estas alcancen un pico óptimo que lleven a interacción y likes por parte del usuario, se requiere mucho tiempo y dedicación. Por lo que para ello se ha recurrido a una estrategia que muchos influencers están utilizando actualmente y es comprar likes instagram.

Funcionamiento de las publicaciones en Instagram

Seguramente te estarás preguntando ¿Cómo funciona? Diariamente muchas personas están creando cuentas en esta red social. Ya sea para vender un producto o servicio, para subir su reputación, para ser visualizado, entre otras razones. En teoría tu cuenta tiene que colarse entre ese mar de cuentas y publicación, batallar entre ellas y competir por un buen lugar.

Instagram utiliza un algoritmo el cual se basa en darle prioridad a aquellas publicaciones que tengan más interacciones. Es decir, mientras más Likes y comentario dejen los usuarios en las cuentas mayores será la visualización y reputación. Pero como se mencionó anteriormente debido a la competencia esto se puede lograr en mucho tiempo, con mucha dedicación y constancia.

En este caso, la compra de Likes es como un motor turbo en esta competencia. Permitiendo ciertas ventajas en corto tiempo obteniendo una mayor posición y probabilidad de ser visto, por lo tanto, se aumenta la posibilidad de que alguien interactúe en tu cuenta, compre tu producto o servicio dependiendo de tu fin. Además de incrementar tu credibilidad basándonos en las observaciones de otras personas.

Proceso para comprar Likes en Instagram

El proceso es realmente fácil, con poca inversión, pero un gran impacto. Lo más relevante es que ubiques un proveedor de confianza, con reputación, popularidad y trayectoria en el mercado. Como lo es en el caso de Nacvi.com, la cual es una tienda en línea con más de 5 años de experiencia especializada en servicios de redes sociales.

Una vez que ingresas a la página de este proveedor deberás elegir un plan de acuerdo a tus necesidades. Aquellos que ofrecen más Likes e interacciones obviamente serán los más costosos, pero también los más benéficos. Posteriormente deberás elegir aquella foto, publicación o video que desees potencializar. Y en poco tiempo estarás viendo los Likes e inclusos los resultados. Como en todo negocio a mayor inversión mayores beneficios, por lo que si potencias más fotos o publicaciones entonces aumentarás aún más tu visibilidad.

Riesgos en la compra de Likes

El mayor temor de los usuarios al momento de comprar me gustas es que les bloqueen o les eliminen las cuentas. Si bien es cierto que existe una cláusula en Instagram que evita la adquisición de estos likes. La verdad es que muchas personas lo hacen a diario y no solo con esta red social sino con muchas otras. Incluso sucede también con las páginas webs que comprar tráfico a otros proveedores de servicio.

Tips adicionales para crecer rápido en Instagram

Publica constantemente en tu cuenta

Estás iniciando, por lo tanto, las personas necesitan saber sobre ti, sobre tus productos o servicios. A penas comiencen a verte se emocionarán y desearán ver más, si disminuyes tu actividad y tus publicaciones. Entonces ellos pensarán que ya no continuas o simplemente perderán el interés, sin contar, que como se mencionó anteriormente. Es una especie de competencia donde la aceleración es la cantidad de publicaciones e interacciones que logres obtener sobre los demás.

La planificación es esencial

No es bueno que un día amanezcas sin la musa y no sepas que publicar, es preferible que tengas una serie de Artículo preparado previamente que te permitan cubrir los requerimientos de al menos una semana. De esa manera no te tomará desprevenido y tus publicaciones serán constantes y coherentes.

Disciplina al momento de publicar en Instagram

Conjunto a la planificación es importante también tener un horario de publicación. Mantener una disciplina de una hora constante te permitirá estar más organizado, prevenido y tendrás mayor dedicación. De lo contrario puedes correr el riesgo de que avance el día las horas y no logres el cometido.

Sácale provecho a las historias de Instagram

Las historias a pesar de que se vencen en determinado tiempo. Tienden a ser las primeras en aparecer y los usuarios tienen la tendencia de ser lo primero que visualizan. Además, siempre se coloca la historia más actual de primera, por lo que tus probabilidades de ser visualizado aumentan. Es importante, que vayas añadiendo en determinado tiempo y constante tus historias.

Aprovecha Instagram Live

Cada vez son muchos los usuarios que les comienza a emocionar IGTV e Instagram Live, por lo que es un potencial que se puede aprovechar. Incrementará tu credibilidad porque podrán observarte en vivo, sabiendo que no eres solo un Bot. Te sugerimos que prepares un guion previo y una planificación para así disminuir la improvisación.

Has aliado en Instagram

Al igual que en los juegos las alianzas son importantes, si logras acompañarte con páginas similares a la tuya. Entonces lograrán aumentar ambas sus popularidades intercambiando publicaciones, contenido e incrementarán sus tráficos.

Comenta otras publicaciones en Instagram

En ocasiones debemos dar lo que deseamos recibir y en Instagram los comentarios son una de las interacciones más valoradas. Dejar un comentario en publicaciones ajenas logrará que puedas ganar visibilidad e inclusos seguidores.

Celebra concursos

Si tu cuenta es para ofrecer productos y servicios, crear un concurso promocionando algo podrás captar la atención y el interés de otros usuarios a través de las menciones. Además de crear un público fijo que constantemente estará muy pendiente de tus actualizaciones y podrás promocionar tu marca.

Conclusiones generales sobre comprar Likes en Instagram

Cuando estás comprando Likes, lo que sucede es que aumenta el compromiso de tu cuenta y de tu publicación. Cuando esto pasa aumenta todo lo demás, más seguidores, mayor visibilidad, más interacciones reales teniendo una ventaja sobre la competencia. Al aumentar este compromiso hace que muchas más personas lo vean y estará optimizado para aparecer en la página de búsqueda de la App.

Una vez optimizado la visibilidad y obteniendo más seguidores lo que queda es trabajar en la reputación para lograr conseguir ese crecimiento instantáneo y duradero. En situación normal lograr estos objetivos normalmente se lleva mucho tiempo, pero al adquirir un paquete de ventas de Like se disminuye potencialmente la duración.

Al aumentar seguidores y Likes, solo te quedará trabajar en la constancia y en tu negocio en sí. Y considerando que las personas interpretan que a mayor likes y seguidores mayor credibilidad y fama, significa que al menos el trabajo de la confianza ya lo tendrás logrado. Solo te quedará trabajar en el resto.