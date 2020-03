Como comprar en tiendas online al mejor precio

Según un estudio realizado, las compras online han aumentado un 100% a comparación a 5 años atrás, es decir, en el 2015. Esta más que claro que, este tipo de ventas, triunfan debido a que las personas les gusta la comodidad de comprar un producto y tenerlo a los días en su casa, sin moverse de la misma.

Además, comprar producto por internet tiene sus ventajas ya que, la mayoría de veces, existen miles de descuentos por fechas predeterminadas o incluso, un día común y corriente. Antes de pasar a como conseguir ofertas en tiendas online debemos mencionarte al pilar fundamental, que es la Web Enchollados.

Esta última está catalogada como la mejor web en donde podrás conseguir, cualquier día del año, ofertas en miles de productos. Si no te gusta comprar, por ejemplo, por Amazon, Enchollados posee productos de otras mejores tiendas como lo son Ebay, Asos, El corte inglés, entre otras.

Además, puedes acceder a ella a través de su IOS App o Android App. Esta comunidad piensa en ti y no quieres que te pierdas las ofertas vigentes. No tienes excusas para no ingresar, ya que no importante si tienes un ordenador, iPhone o un móvil Android desde cualquier medio puedes ingresar.

Entonces, si necesitas comprar un producto vía online, puedes visualizar esta web en donde entrarás grandes ofertas y puedes complementarla con los siguientes consejos que te mencionaremos a continuación.

Como te comentamos, a la hora de comprar cualquier elemento, debemos buscar las gangas. Cualquier tienda online posee una sección de ofertas del día u otro apartado similar. Además, un truco que no mucha sabe, es que los productos que han sido devueltos son muchísimos más baratos, los descuentos suelen llegar hasta un 50%, es decir, la mitad del precio normal.

Otro apartado que muchos usuarios le dan importancia a la hora de comprar pensando que es un buen producto, son las review o reseñas en español. En algunos casos, las mismas son compradas, es decir, falsas, en las que, el vendedor quiere que el producto se vea como único e inigualable.

Para saber si son falsas o no, puedes visitar, por ejemplo, fakesport.com la cual sirve para cualquier tienda ya sea Amazon, Ebay, entre otras. Con ella te asegurarás que las reviews son de gente real y el producto es de calidad.

Por otro lado, debes comprar precios de manera obligada. Las tiendas online, generalmente, las más grandes, suelen utilizar un algoritmo en donde el precio cambia acorde el mercado y los usuarios, con ello logran establecer el precio limite en que una persona esta dispuesta a pagar. Para evitar que este sistema te afecte, se recomienda que, a la hora de comprar un producto, los observes en todos los navegadores posibles como lo son Opera, Firefox, Chrome, entre otros.

¿Por qué cambian los precios según el navegador? Simple, la mayoría de los usuarios buscan sus productos a través de los teléfonos móviles y gracias a ello, toman decisiones rápidas y sin pensar. Por ende, no compran precios de los productos y es así donde, las tiendas ganan más dinero elevando los precios normales. Otra medida que puedes utilizar, es usando Enchollados, como mencionamos, este sitio es totalmente limpio con los precios y sus ofertas.

Por último, y no menos importante, siempre debes buscar los productos en promociones, descuentos o incluso, comprar en semanas especiales como Black Friday o Ciber Monday. En estas fechas, la mayoría de los productos, poseen rebajas y es importante aprovecharlas para ahorrarnos algunos dólares.

Otro consejo que no muchas personas saben, Amazon, por ejemplo, si tu guardas uno o varios productos en el carrito y cierras la sesión de tu cuenta. Si luego de 5 días no vuelves a ingresar, la compañía te enviara un correo electrónico haciendo que recuerdes que tienes productos por comprar y te ofrecerán un cupón de descuento.

De este modo es que, las dos partes salen ganando, en primer lugar, tú que el precio total de la compra disminuirá y la compañía que tendrá un nuevo usuario que ingresa a su tienda. Sin dudas que, hay miles de formas de ahorrar dinero comprando en internet, Enchollados es una de las mejores opciones para hacerlo.