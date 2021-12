Ventajas e inconvenientes de la comunicación en servicios de citas y video chat en una pandemia

El mundo entero ya ha arrasado con la cuarta ola de la pandemia del coronavirus. Después de una leve calma durante la primavera y el verano de 2021, la situación está empeorando otra vez, incluso con una mayor proporción de la gente vacunada. Además, con la llegada de las nuevas variantes Delta y Omicron, la gente ha vuelto a distanciarse unos de otros más aún, dejar de visitar a amigos y seres queridos y limitar la comunicación en persona. Algunos se han convertido en auténticos reclusos y el número de personas sufriendo la soledad ha subido un 10-20% en el último año en varios países europeos.

Mientras tanto, para algunos aspectos, la pandemia ha sido un fenómeno positivo. Por ejemplo, para la industria de las citas en Internet. Aquí tienes las estadísticas de los últimos años.

Ingresos globales de la industria de citas en Internet en 2017, $779 millones. En 2021, $1.020 millones.

El número de usuarios en plataformas de citas en Internet en 2019 fue de 219,7 millones. En 2021, 234,1 millones de personas.

Solo en 2020, cuando la pandemia estaba en su punto más alto y el mundo entero estaba confinado, la industria de las citas en internet generó un total de $2.230 millones.

Hoy en día existen más de 8.000 plataformas de citas en Internet en todo el mundo y parece que no hay peligro de que se queden sin usuarios. ¿Significa esto que estas plataformas son eficientes y convenientes? ¿No tienen desventajas? ¡Claro que no!

Desventajas objetivas de las plataformas citas de hoy en día

La comunicación en Internet se está volviendo impersonal. Desgraciadamente es una realidad. Ya no vemos personas reales detrás de los perfiles en las redes sociales y páginas web de citas. Como resultado, las conversaciones han perdido emoción, se han vuelto idénticas y francamente aburridas. La comunicación en Internet puede exacerbar sentimientos de soledad. Hoy en día, mucha gente encuentra difícil luchar contra la soledad y si una persona es ignorada en la Red, se puede convertir en una razón sería para el inicio de una depresión. La cantidad de estafadores, trols de Internet y otras personas con intenciones dudosas en Internet. El confinamiento ha encerrado a todo tipo de personas entre cuatro paredes. Entre ellos están estafadores, chantajeadores, a los que les gusta trolear a otras personas y demás. La comunicación con estas personas puede resultar no solo desagradable sino también peligrosa, te pueden robar tu información personal, los datos de tu tarjeta de crédito, chantajear y demás. Por eso debes siempre recordar las reglas básicas de seguridad en Internet.

Pero la principal desventaja de casi todas las plataformas de citas es la falta de comunicación en directo. No puedes sentir a la persona, no la sientes cerca de ti y no puedes leer sus emociones y su estado de ánimo. Antes de la pandemia, esto tenía una solución bastante simple: quedabas en persona, pasabas tiempo con la otra persona y decidías entonces si dabas una oportunidad a la relación o no. Ahora, quedar en persona se ha vuelto más difícil y no todo el mundo está preparado para tomar esos riesgos. Por un lado, muchos tienen miedo de enfermar tras hablar con un desconocido. Por otro lado, en los últimos años y sin el coronavirus, no todo el mundo tiene prisa por conocer a un contacto de Internet en persona.

Afortunadamente, hoy en día puedes eliminar muchas de estas desventajas. Una gran forma de hacerlo es usar los video chats en Internet.

Un videochat en Internet es una página web o aplicación que te conecta con personas totalmente al azar a través de video. Algunas plataformas permiten que especifiques el sexo, la localización, los intereses y otras cosas de las personas que vas a conocer.

Si estás interesado en una comunicación más viva, rica y diversa, te recomendamos que eches un vistazo a los video chats. Prueba https://www.omegle.com, https://coomeet.com/es o https://chatrandom.com. Llevan en funcionamiento varios años, tienen un gran número de usuarios, una conexión rápida y muy buena calidad de video y sonido, incluso con una conexión lenta a Internet. Lo más importante, tienen todas las ventajas principales de las plataformas de citas en Internet.

Ventajas de las plataformas de citas en Internet

Incluso teniendo en cuenta las desventajas enumeradas, ligar por internet tiene más ventajas, especialmente con el enfoque correcto. ¿Cuáles son esos beneficios?

No existe restricción geográfica. Internet es grande, miles de millones de usuarios de todo el mundo. Ahora mismo puedes comunicarte con alguien que se encuentre en tu barrio y en un momento, estar hablando con alguien en otro continente. Hoy en día no hay casi restricciones de idioma, los traductores en línea pueden traducir cualquier conversación al momento. En algunos videochats, esta función ya está implementada dentro de la propia aplicación. Un gran número de aficionados a ligar por internet. En 2005, el conocido Pew Research Center de Washington (EE.UU) llevó a cabo un cuestionario masivo para comprender que sentía la gente sobre ligar en Internet. Entonces, solo el 48% de los encuestados respondía que tenían una actitud positiva hacia ligar en Internet. Una década más tarde, el número ha subido hasta el 59% y se espera que en 2025, ese mismo número esté al menos en el 70%. Abundancia de oportunidades de ocio conjunto en la Red. Ligar en Internet no solo es hablar. Ahora hay muchas opciones para pasar un buen rato juntos en Internet: videojuegos, ver películas, series o conciertos de música de forma sincronizada, etc. Incluso existe comunicación en espacios virtuales. Estamos a la espera de la implementación total del proyecto de Mark Zuckerberg, Meta, para ver cuánto va a cambiar el formato de la comunicación entre humanos. ¡Será interesante seguro! Seguridad y la posibilidad de conocer a la otra persona mejor antes de conocerla en persona. Aunque vivimos a un ritmo loco, cuando se trata de relaciones, las prisas no sirven de nada. Especialmente en los últimos tiempos. Los videochats, las páginas web y aplicaciones de citas, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería instantánea, todas estas plataformas nos dan la oportunidad de estudiar a las personas en detalle, comprender quiénes son, qué les interesa, cómo se comunican y también, por supuesto, qué buscan de vuestra relación.

¡Una cosa más! La efectividad de la comunicación en Internet y sus perspectivas dependen en gran medida de tus objetivos, preferencias y la predisposición de conocer a gente nueva. Por lo tanto, la lista de desventajas y ventajas de la comunicación en Internet son bastante personales.

¿Cuál es el resultado final?

Obviamente, cualquier plataforma de citas en Internet, sea una página web de citas clásica o un video chat al azar, tiene desventajas serias y ventajas importantes. No existe la plataforma ideal, los objetivos de cada usuario son diferentes.

Entonces, ¿cómo eliges la que más se adapta a ti?

El único consejo es probar diferentes plataformas, comparar su funcionalidad, evaluar la funcionalidad gratuita y de pago, comprender los usuarios de cada plataforma, prestar atención a la calidad de la moderación de usuarios y el trabajo del equipo de soporte de la plataforma. Los buenos servicios son el resultado de pequeños detalles y cuando aprendes a ver esos pequeños detalles, puedes encontrar la plataforma que cubrirá todas tus necesidades y deseos. ¡Te deseamos buena suerte en tu búsqueda y que conozcas personas agradables en Internet!