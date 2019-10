¿Por qué los cuadros Banksy son tan codiciados? ¿Quién es Banksy y por que sus obras se venden por miles de euros? ¿Por qué todas sus obras son tan trascendentales que se acaban convirtiendo en una noticia?

Cuando hablamos de Banksy, estamos hablando de arte. Es un artista callejero que rompe las reglas, que acaba con los patrones establecidos en el mundo del arte.

¿Pero quién es exactamente Banksy? Hay quienes especulan que es el cantante de Massive Attack, mientras que otros lo apostarían todo por Robin Gunningham. También hay quien cree que detrás de esta identidad no está otro que Damien Hirst o que, incluso, no solo hay una persona, si no un colectivo.

Cada cierto tiempo, a medida que van apareciendo nuevas Banksy obras, se intenta desvelar la identidad del artista, algo con lo que nadie ha tenido éxito hasta el momento (por lo menos, que se sepa). Tan solo hay unos pocos amigos cercanos que conocen su verdadera identidad. Según las escasas entrevistas que ha dado, ni tan siquiera sus padres sabían que se dedicaba a esto.

Lo que si que conocemos el propósito de sus obras: Banksy indica que el arte debería ser un arte contra los perturbados, además de servir para perturbar a los confortables.

Cualquiera puede hacerse con sus obras, incluso hasta las podemos comprar online, en la plataforma de la Tienda Casa del Cuadro.

¿Te imaginas tener una de sus obras en el salón? ¡Ahora es perfectamente posible!

Si te intriga tanto como a nosotros, te recomendamos seguir leyendo para descubrir algunos datos sobre el artista que, quizá, todavía no conocías.

Datos curiosos sobre Banksy

-Todavía no se conoce su identidad, pero por sus obras se pagan una media de entre 9000 y 44.000€, incluso algunas de ellas han llegado a alcanzar la increíble cifra de un millón.

-En la subasta de la Niña con Globo, rojo ocurrió algo increíble. Banksy diseñó un sistema especial que hizo que la obra se triturase en el momento en el que fue subastada. Cuando esto ocurrió, todos los asistentes a la subasta se quedaron con la boca abierta.

-Durante los meses de agosto a septiembre del año 2015, Banksy tuvo su propio parque temático, aunque él mismo reconocido que no era adecuado para niños. Se diseñaría como una crítica a Disney y a Disneyland.

-Tiene su propio hotel: Walled Off Hotel en Belén (Palestina). Sirve como ejemplo de crítica de la ocupación israelí en Palestina.

-En Los Simpson ya se le ha dedicado una cabecera.

-Ha concedido a los medios algunas entrevistas, aunque la más popular es la que aparece en The Guardian Simon Hattenstone en el año 2003.

-Incluso ha sido nominado al Oscar gracias a su documental Exit Through the Gift Shop, del año 2010.

-También ha aparecido en la revista Time, y está considerado como una de las 100 personas más influyentes del año 2010.

-Además, todas sus obras aparecen acreditadas en su cuenta de Instagram.

Ahora ya sabes porque el arte urbano de Banksy es tan popular.