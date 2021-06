¿Cuál es tu estilo de ropa?

Si algo caracteriza a la moda es su versatilidad. A lo largo de los años, muchos diseñadores y revistas de moda han dado lo mejor de sí para recopilar todos los estilos de vestir, pero no se trata de una tarea fácil, ya que la moda cambia e innova su forma y representación a pasos agigantados. De esta situación surgen muchas de las tiendas de ropa online que tienen su base en el mercado juvenil y adulto. A continuación, te dejamos algunos de los estilos de vestir más recurrentes en nuestra sociedad. ¿Cuál es el tuyo?

Vintage

Caracterizado por prendas de más de 20 años, el estilo o ropa vintage se compone de estilos cargados de inspiración y originalidad capaces de crear looks elegantes y creativos. Independientemente de si se trata de un estilo minimalista o un look más atrevido, la ropa vintage se caracteriza por no pasar de moda y seguir siendo una tendencia en alza y cada día más recurrente en los armarios de jóvenes y adultos. Tal y como su término francés indica, la ropa vintage hace referencia al amor por el pasado y las prendas de épocas y estilos previos. Esta variable de estilo se puede encontrar en múltiples mercadillos y tiendas de segunda mano, y, sin duda, es una de las preferidas por los gurús de la moda y diseñadores más prestigiosos.

Ropa casual

La sencillez y el confort son los pilares principales de la ropa casual o informal, una variable de estilo que nunca pasa de moda y que debe ser un must en tu armario. Protagonizada por la libertad de diseño y una complejidad reducida, la ropa casual se ha ganado un hueco en la hoja de trabajo de diseñadores y marcas de ropa. La naturalidad y comodidad del estilo casual lleva a millones de personas apostar por esta variable en el interior de sus armarios. Entre las prendas más representativas de este estilo se encuentran blusas y zapatos planos, además de gabardinas o camisetas básicas.

Punk

Con looks llenos de carisma y actitud, la moda punk trae consigo un gusto por el cuero visible en chaquetas y pantalones, acompañados por cadenas, pasadores y otros atrevidos accesorios. Este estilo de vestir hay que separarlo del frecuentemente vinculado y confundido estilo gótico. El estilo gótico presenta diferencias tales como una predisposición por el color negro y texturas y prendas ajustadas que, a pesar de guardar similitudes con el punk, poco tiene que ver. A pesar de experimentar su auge a mediados de 1980, el estilo de ropa punk sigue muy presente en los armarios de jóvenes y adultos y, hoy en día, cada vez ocupa más espacio en las estanterías de moda de grandes ciudades.

Después de repasar tres de las variables más confusas a la hora de empezar un trayecto hacia el mundo de las prendas y el diseño, esperamos haberte ayudado a desglosar algunos de los estilos más laureados en la Historia de la Moda y que hayas podido reconocer el tuyo entre algunos de ellos.