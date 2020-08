Cuáles son las herramientas imprescindibles para un jardinero

Todo profesional necesita determinadas herramientas para ejercer su profesión. Un electricista necesita ciertos materiales, un fontanero, un cerrajero… Todos requieren contar con varios utensilios que les resultan fundamentales para la actividad que desarrollan día a día.

Ahora bien, ¿qué herramientas necesita un jardinero? ¿Cuáles son esos utensilios fundamentales para que este pueda ejercer su trabajo con total normalidad y garantizar buenos resultados? Es una cuestión que se hace más veces de las que se debería, sobre todo por parte de aquellas personas que tienen un jardín y no saben qué necesitan para poder cuidarlo bien.

Una cuestión que vamos a resolver aquí con todo lujo de detalles, dando nombres, indicaciones, características y todo lo que pueda ser necesario.

Las herramientas fundamentales para todo jardinero

Todo buen jardinero debe contar con una serie de herramientas que son no solo aconsejables, sino simplemente fundamentales. En esa misma línea hemos podido elaborar una lista que repasa los utensilios básicos y más importantes para trabajar en jardines.

¿Cuáles son? A continuación están todos listados y totalmente detallados para entender hasta qué punto son necesarios para el buen mantenimiento y cuidado de jardines.

Motosierra eléctrica

La motosierra eléctrica es absolutamente necesaria si hay árboles o incluso arbustos con mayor densidad. Hay modelos de toda clase, con diferentes tamaños que encajan mejor con diferentes tipos de planta, recomendamos mirar aquí para tener buenas referencias en cuanto a precios y opciones.

Es una de las primeras herramientas que debe tener todo buen jardinero. Los árboles suelen necesitar cortes de ramas para controlar su crecimiento, y lo mismo se puede decir de ciertos setos de mayor tamaño. Sin esta herramienta, ese trabajo sería prácticamente imposible.

Cortacésped

La base de todo buen jardinero, el pilar fundamental a la hora de cuidar cualquier jardín, sea del tipo que sea. No puedes tratar bien jardines si no cuentas con un buen cortacésped, ya que este es esencial para mantener la hierba a raya y que no se exceda con la altura que alcanza con el paso del tiempo.

Puedes tener un cortacésped manual o uno eléctrico, los hay incluso con combustible y de diferentes tamaños. Todo depende del tamaño del jardín en el que se vaya a trabajar y de lo complicado que sea el césped a tratar. Por lo general, los que tienen motor siempre son más recomendables.

Tijeras de poda

Las tijeras de poda son necesarias para poder perfilar mejor las podas que se hagan o, incluso, para cuidar mejor las plantas que se hayan plantado. Son algo así como la sierra para el carpintero o el martillo para el albañil, el pilar más básico de las herramientas que un jardinero pueda necesitar.

Son ideales para los árboles pequeños, para los arbustos, para las ramas rebeldes, los setos o incluso las flores. Es fundamental que las hojas estén bien afiladas para poder conseguir un corte limpio y que, además, estás sean de acero endurecido. Son mucho más duraderas y cortan con mucha más facilidad.

Soplador de hojas

Las estaciones avanzan al mismo ritmo que pasa el tiempo, y eso es algo que suele traer consigo el otoño, o incluso otras épocas en las que las hojas de los árboles caen. Si hay muchas que se van acumulando en el jardín, la mejor forma de retirarlas es con un buen soplador de hojas.

Esta herramienta es de lo más recomendable porque, además de soplar las hojas muertas, también suele contar con una función para aspirar lo que sea necesario, permitiendo la trituración de los restos de las podas. Esa función extra es de lo más interesante, ya que te ayuda a limpiar los jardines más fácilmente. Todo lo triturado queda en una bolsa que luego solo tiene que vaciarse.

Hidrolimpiadora

No hay nada que una hidrolimpiadora no pueda eliminar con suficiente agua a presión. Esta herramienta es imprescindible para acabar con toda la suciedad que pueda acumularse en grietas, rincones y el asfalto, cemento o piedras que tengas en cualquier zona de un jardín.

Por supuesto, es algo que debe usarse con cuidado y nunca incidiendo directamente sobre la piel, ya que puede dañarla al trabajar con agua a tantísima presión. Además de eso, hay que utilizarla guardando cierta distancia con la superficie de contacto para no dañarla tampoco demasiado. Un aparato de lo más útil para limpiar sin complicaciones, sin tener que frotar ni esforzarse más de la cuenta.

¿Has tomado nota? Si tienes un jardín y quieres cuidarlo bien, o incluso si vas a empezar a ofrecer tus servicios como jardinero, esto que has visto en la lista es fundamental. Sin ello, ni se puede tratar y cuidar bien un jardín ni se puede garantizar un servicio de calidad. Son utensilios más que necesarios.