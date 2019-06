Cuando la vida es música

Llega el verano y con él los conciertos al aire libre, un tipo de ocio que ha incrementado sus adeptos en los últimos años promovidos por los nuevos hábitos socioculturales, los que han transformado los grandes recintos deportivos en los nuevos escenarios donde se consume la música en directo durante los meses de estío.

Lo cierto es que la música no ha dejado de abarrotar los estadios más emblemáticos del fútbol internacional, sino que también ha servido para otros fines como el de hacer marca de ciudad. En este panorama, el estadio Wanda Metropolitano resulta un oasis de gozo y disfrute dentro de la capital española, donde los conciertos se convierten en una experiencia irrepetible.

Wanda Metropolitano, mucho más que un estadio

El estadio del Club Atlético de Madrid se inauguró el 16 de septiembre de 2017 y desde ese momento ha demostrado ser mucho más que un estadio donde se disputan partidos de fútbol. Desde su apertura, el Wanda Metropolitano se ha convertido en un emblema de Madrid y en un referente internacional para la celebración de grandes eventos, ya sea de índole deportiva o musical.

Su diseño e infraestructura le han conferido gran popularidad, siendo premiado en la categoría de 'Mejor Estadio' en el Industry Awards 2018 del World Football Summit. ¿La razón? El estadio Wanda Metropolitano cuenta con características que le hacen excepcional: tres pantallas gigantes en la zona de grada, un ribbon board 360 exclusivo y, además, es el primer estadio del mundo íntegramente LED.

Por todo ello, la banda británica de heavy metal Iron Maiden apostó por este estadio para dar en 2018 un concierto único en España, siendo la primera en llenar de ritmos electrizantes la casa colchonera. Tras ella, el estadio ha acogido diversos acontecimientos musicales protagonizados por artistas de la talla de Bruno Mars, Ed Sheeran O Alejandro Sánz. Además. próximamente albergará el Concierto por la Paz 2019, que tendrá como artistas invitados a Luis Fonsi, Miguel Poveda, Marta Sánchez y Aitana, entre otros, y el concierto de Bon Jovi.







¿Qué hace diferente al Wanda Metropolitano?

La construcción de la casa rojiblanca fue llevada a cabo a FCC Construcción junto al Estudio Cruz y Ortiz Arquitectos. Y desde entonces, no ha dejado ser el foco de atención de muchas miradas no solo por su innovación tecnológica, sino también por un elemento único que se ha convertido en la firma del proyecto: la cubierta en forma de ola suspendida.

Con más de 46.500 metros cuadrados y compuesta por dos grandes anillos, la cubierta posee un cerramiento realizado a través de una serie de finísimas láminas de fibra de vidrio cubiertas con teflón. Un recubrimiento que vibra amplificando la acústica del estadio y lo convierte en una auténtica "olla a presión".

Además, hay otras características que ha convertido al Wanda Metropolitano en un referente de calidad y que hace que los usuarios vivan la experiencia de forma única. Unos rasgos distintivos que no se ven, pero que sí se sienten y los aficionados del Atlético de Madrid lo saben bien. Saben que el Wanda Metropolitano es confortable, acogedor y seguro. Algo que es posible gracias a los excelentes trabajos desarrollados en materia de impermeabilización y aislamiento térmico por Impernor Asbitra y Asociados, S.L., empresa que cuenta con una dilatada experiencia en el desarrollo y ejecución de grandes estadios y espacios deportivos en todo el territorio nacional y siendo especializada en dotar a todos sus proyectos con su sello de identidad: "Good On The Inside".

Todas estas particularidades hacen que el Wanda Metropolitano sea un escenario inigualable para hacer palpitar al público al son de sus canciones favoritas.