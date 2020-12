Cuidados que se deben atender para la familia y para uno mismo

Cuidar nuestra salud en estos tiempos es de vital importancia, sobre todo porque cualquier enfermedad, si no es tratada correctamente, puede ser mortal. Cuidando nuestra salud aseguramos una mejor calidad de vida también para nuestra familia.

Controlar el peso para evitar problemas de salud

Si debido a la cuarentena y el teletrabajo has notado una subida de peso, es momento de pensar en la mejor manera de perder esos kilos de más, que a la larga pueden traer problemas de salud o incluso pueden aumentar si no cambias tu estilo alimenticio, y realizas actividad física con regularidad. Si estás buscando una opción más sencilla, pero efectiva a la vez, mira este artículo en La Salubridad y conoce las mejores pastillas para adelgazar de una manera rápida y sin complicaciones para tu salud. Estas pastillas no solo te ayudan a quemar el exceso de grasa, sino que aumentan tus niveles de energía y no tienen efectos secundarios que puedan poner en riesgo tu salud, por lo que bajarás de peso de forma segura.

Si bien las pastillas no harán efecto de la noche a la mañana, con algunas recomendaciones, como realizar ejercicio ligero o evitar los alimentos grasos y altos en calorías, se podrá aumentar la eficacia de estas píldoras.

Cuidados para los mayores de la casa

Asimismo, el cuidado y bienestar de la familia también incluye a los adultos mayores de casa. El cuidado de ancianos requiere mucha atención, y sobre todo paciencia, para brindarle al anciano lo que necesite, sobre todo porque debido a las enfermedades o problemas que pueda presentar a su edad, puede requerir una mayor asistencia. Debido a su edad, los mayores no pueden realizar actividades que antes solían hacer con normalidad, lo que les puede causar frustración e incluso tristeza, por lo que tener a la familia cerca será de gran ayuda y mejorará su estado de ánimo. Por otro lado, en caso de enfermedades como el Alzheimer, los cuidados que la familia brinde al anciano serán determinantes, puesto que la enfermedad puede ir debilitando la salud de la persona y hacer que requiera mayores cuidados.

Debido al teletrabajo en la actualidad que impide cuidar de los ancianos en casa, o bien, si una persona puede estar próximo a incorporarse a su trabajo de manera presencial y le preocupa el cuidado del adulto mayor, es recomendable contratar los servicios de una cuidadora interna, siempre que sea personal altamente capacitado para cuidar del adulto mayor cuando uno no pueda hacerlo y con la seguridad de que el anciano estará recibiendo la mejor atención.

Los beneficios de contratar este tipo de servicio es que puede ser por horas o por días, todo dependerá de las necesidades. Además, los cuidadores profesionales están capacitados para cumplir con los requerimientos que el anciano pueda necesitar, como ayudarle a asearse, vestirse o ir al baño, darle su medicación de acuerdo a un control horario, realizar algunas tareas del hogar, así como preparar la comida y alimentar al adulto mayor, siendo éstas algunas de sus funciones. Lo más importante del servicio es que el adulto mayor no sentirá que está frente a una persona extraña, sino que se sentirá cuidado y acompañado por alguien que se preocupará por su salud y bienestar.

Cuidados a los que ha habido que adaptarse

Otro de los aspectos que debemos tener en cuenta son las medidas adoptadas tras la llegada de la COVID-19 a nuestro país, y lo que debemos hacer para cuidarnos y cuidar a los nuestros de esta enfermedad que puede ser mortal. El uso de mascarillas se ha vuelto una acción indispensable para contraatacar el avance de esta enfermedad en el mundo, de manera que si no sabes dónde conseguirlas, ahora puedes comprar mascarillas quirúrgicas negras en LTdM y mantener a tu familia protegida con estas mascarillas quirúrgicas desechables de triple capa de tela no tejida, en color negro, lo que te dará un estilo propio, siendo más duraderas que las mascarillas de color azul. Obtendrás tus mascarillas en la comodidad de tu hogar sin coste adicional por el envío y en un plazo de 24 a 48 horas.

Tu salud y la de tu familia es muy importante, por eso debes tener en cuenta todos los cuidados necesarios y prestar atención ante cualquier situación que pueda producirse.