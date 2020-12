El curso de extensiones de pestañas que está multiplicando los ingresos de miles de mujeres

Una de las claves antes de emprender en cualquier negocio es calcular el margen que tienes de beneficio con cada venta. Cuando decides realizar un curso de formación para poder generar ingresos gracias a estos nuevos conocimientos es algo que muy pocas personas tienen en cuenta y, en cambio, es lo que marca luego la rentabilidad que el alumno obtiene del curso.En, la academia online de belleza con más alumnas de Europa y América, antes de introducir nuevos cursos dentro de su plataforma evalúan el rendimiento que cada alumna podrá tener gracias a ellos una vez finalizados. Y por eso realizar en esta Academia el, el de diseño de cejas o el Lifting de Pestañas es garantía de éxito y muy interesante para todas aquellas personas que quieren generar ingresos en el mundo de la estética.Actualmente, el coste medio del producto en un tratamiento de este tipo es aproximadamente del 12 % del total del PVP, mientras que en otros servicios, como en el de manicura, se acerca al 30 %.Además, el hecho de que las extensiones de pestañas, el diseño de cejas y el Lifting de Pestañas sean tratamientos cada vez más demandados hace que formarse como especialista de estas técnicas sea una de las mejores decisiones que puedes tomar.En España, donde se abren centros desde 2011, es un servicio que está en constante crecimiento en el sector de la belleza, y la posibilidad de que lo continúe haciendo todavía es muy grande, puesto que en los países del norte de Europa 1 de cada 3 chicas lleva extensiones de pestañas o Lifting, y aquí todavía estamos camino de eso. Tanto como autoempleo como en centros de estética es una de las funciones más demandadas.En Mírame Academy se han formado ya más de 2500 alumnas, y tienen un 9,6 sobre 10 en las opiniones que sus alumnas dejan al finalizar uno de sus cursos. Una de ellas, Sandra Ortiz, lo definió así: "Me siento sumamente satisfecha y feliz de haber realizado un curso en Mírame Academy. Ha sido una gran inversión y he quedado fascinada con el Curso Online. Todo muy bien explicado. Me ha gustado mucho. Es un curso muy completo y lo recomendaría seguro".

El vídeo del día Abascal: “La Ley de Eutanasia abre las puertas al homicidio legal”.