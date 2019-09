Decorar con cuadros y fotomurales es probablemente una de las mejores opciones que tenemos para darle un toque único y diferenciador a nuestra casa. Tenemos que tener en cuenta, que hoy en día vivimos en un mundo en el que la decoración está dominada por los muebles que una prestigiosa marca escandinava ha introducido en nuestras vidas.

Esto ha conseguido que cuando entramos en apartamentos de amigos o familiares todo tenga un aspecto reconocible de forma inmediata para nosotros. Se ha perdido la originalidad.

Introduciendo cuadros arte urbano o del estilo que más nos guste en nuestra casa, vamos a conseguir aportar ese toque especial que estábamos buscando.

Otra de las alternativas más interesantes es la de usar fotomurales arte urbano, que nos van a aportar un aspecto realmente juvenil y colorido a la pared en la que los pongamos. Se trata de recursos muy económicos que podemos encontrar a través de internet, en tiendas como Tienda Casa del Cuadro y que nos enviarán a nuestra propia casa para que de forma muy sencilla lo podamos poner en la pared que hayamos escogido.

Ideas originales para darle un toque diferente a tu casa

Se trata de ideas originales que nos permiten darle un toque diferente a las paredes de nuestra casa. Si llevamos tiempo pensando que nuestra vivienda necesita un poco de aire fresco y originalidad, los fotomurales son seguramente la opción adecuada.

Si bien es cierto que no es una opción para todo el mundo, sí que encajará con lo que los más atrevidos estén buscando. Es por ejemplo la opción perfecta para decorar la habitación de un adolescente o un niño.

Muchos de los fotomurales tienen una inspiración basada en el graffiti y el arte urbano, tienen diseños actuales y ciertamente radicales que encajarán a la perfección con los intereses de adolescentes o los más jóvenes de la casa.

Además, vamos a poder encontrar también fotomurales que simulan una pared de ladrillos o un hueco en nuestra pared, esto permite proporcionar a una estancia de nuestra vivienda un aire realmente atrevido y fresco.

Marca la diferencia con los cuadros de arte urbano

Si siempre has pensado que los clásicos cuadros de bodegones o paisajes no encajaban contigo, entonces tienes que echarle un vistazo a los cuadros de arte urbano. Son cuadros muy modernos que no solo plantean propuestas inspiradas en los mejores artistas del mundo del arte urbano, sino que también podremos encontrar inspiraciones vintage, incluso de carácter abstracto, que sin duda nos permitirán marcar la diferencia.

Las paredes de nuestra casa no tienen por qué convertirse en algo aburrido, gracias a los cuadros de arte urbano vamos a poder darle un toque realmente diferente y único. Cuando las personas entren en nuestra casa se quedarán delante de los cuadros admirando su originalidad y la propuesta visual que plantean.

Los cuadros son la mejor forma de intervenir artísticamente nuestra vivienda sin tener que realizar un gran desembolso ni pasar por el proceso de pintar las paredes.