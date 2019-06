Deportivas con tacón: comodidad y estilo

El tacón es el rey de la elegancia; eleva los glúteos y aporta estilo al caminar, por eso nunca falta en los estilismos para las grandes ocasiones. Zapatos altos en punta, sandalias de tacón, botines, botas altas... la altura domina en las pasarelas y no hay look que se precie que no incorpore un calzado armado de un buen tacón.

Pero el tacón no es un elemento exclusivo de la alta zapatería. Podemos lucir unas piernas espléndidas también con calzado deportivo; para eso están los modelos con cuña, un tipo de zapato cómodo e informal que está arrasando entre el público femenino. Además, es un calzado económico. En internet se pueden encontrar zapatillas con cuña desde 26 €, y de las mejores marcas.

Y, ¿por qué triunfa este tipo de calzado? Porque reúne tres cualidades básicas: estilo, comodidad y desenfado. Las zapatillas con cuña son perfectas para las mujeres que deseen lucir un look juvenil. Aunque están muy de moda entre las jóvenes, también hay mujeres maduras que se decantan por este tipo de calzado. Es un modelo transversal, que gusta a cualquier edad y que aporta, al caminar, un cierto toque de elegancia y estilo.

Además, son zapatos muy cómodos. Mientras que los zapatos de vestir altos suelen provocar molestias en los pies, las zapatillas con tacón proporcionan amortiguación y una sensación de bienestar. No hemos de olvidar que es un calzado deportivo, que no oprime al pie y que está pensado para caminar con comodidad.

Cuñas visibles y ocultas

Existen dos tipos cuñas: las visibles o externas y las internas. En las zapatilas con cuña externa, la estructura es visible; la suela es como la de una deportiva normal, pero tiene una elevación en la parte trasera que hace que el talón se levante. La altura suele ser de unos 8 cm.

En las zapatillas con cuña interna, la elevación del talón no es perceptible. La cuña está en el interior y la deportiva tiene una apariencia externa normal. Este tipo está muy de moda. A muchas mujeres no les gustan las cuñas externas, pero no quieren renunciar al tacón. Por eso se decantan por el modelo con cuña interior. Es la forma de ganar estilo y centímetros sin que apenas se note y luciendo unas zapatillas "normales".

Las zapatillas con cuña son perfectas para componer un look desenfadado y funcionan muy bien con vaqueros, leggins o vestidos.

Modelos de moda

Todos los fabricantes se han unido a la moda de las zapatillas con cuña. Adidas, Geox, Nike, Kelme, Reebok... todas las grandes marcas incorporan en sus catálogos algunos modelos con elevación externa o interna.

Y las hay para todas las época del año, desde modelos frescos en lona para el verano, hasta diseños en ante para las época de más frío. Los materiales dependen mucho del fabricante. Las grandes marcas suelen trabajar con pieles de calidad, que combinan con elementos sintéticos en suelas y cierres.