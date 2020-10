Diccionario de ejemplos

Si en su día la llegada de la enciclopedia supuso toda una revolución para los estudiantes de aquella época, la proliferación de internet lo supone para los de ahora. Hoy en día, resulta muy sencillo poder acceder a la información. Si tienes unos cuantos años, seguramente recordarás como nos tocaba ir a la biblioteca a consultar libros específicos o bien nos tocaba rebuscar por la enciclopedia toda clase de definiciones. A día de hoy, internet ha mejorado mucho la calidad de vida y el acceso a esta información, basta con disfrutar de una conexión en el ordenador o en cualquier dispositivo móvil, para tener acceso a una gran cantidad de diccionarios, por ejemplo, wikiejemplos.com.

Esto es algo que se antojaba complicado entenderlo en su día. La revolución no es poder consultar un diccionario en cualquier parte, sino poder consultar diccionarios diferentes como este wikiejemplos que, entre otras cosas, nos sirve para poder encontrar toda clase de ejemplos para lengua, literatura, matemáticas… en definitiva, toda una serie de aplicaciones que nos sirven para que los más jóvenes se preparen mucho mejor en el colegio, disfrutando de información de calidad al alcance de su mano.

La revolución de internet en la educación

El sencillo acceso a toda esta información, nos invita a ver de una manera diferente la perspectiva del estudio. En este caso, se antoja necesario que el propio alumno aprenda a buscar esta información que tiene ante sí. De la misma forma que en su día nos enseñaron a como trabajar con una enciclopedia o un diccionario, ahora se abre ante los nuevos alumnos toda una gran cantidad de información que, deben de saber filtrar, buscar y trabajar.

En este aspecto, se hace necesario el poder enseñar a como acceder a esta información, desde los primeros pasos dentro de un navegador, hasta enseñar algunas de las opciones de búsquedas más necesarias. Sin embargo, como bien sabemos, internet también es un mundo que se encuentra lleno de peligros y, precisamente por este motivo, se hace necesario contar con protecciones parentales que eviten que se accedan a ciertos contenidos.

Por otro lado, es muy importante saber diferenciar aquella información que es de calidad o no. Una de las mejores cosas que tiene internet, es que todo el mundo puede compartir información en la red. Sin embargo, esto es también alguno de sus inconvenientes, ya que personas no cualificadas pueden compartir sus opiniones en la red y acabar confundiendo a cualquiera que les acabe leyendo. Tenemos ante nosotros el reto de enseñar a hacer buen uso de internet, ya que, gracias a este, podemos mejorar la vida de las nuevas generaciones de manera considerable, no solo permitiendo que disfruten de una mayor cantidad de información, sino que esta sea fiable y de primera calidad.

En definitiva, no cabe duda que existe una brecha generacional entre aquellos que hemos visto el nacimiento de internet y aquellos que han nacido ya con todo desarrollado. Es la labor de los primeros el enseñar las ventajas y los peligros de la red a los más pequeños.