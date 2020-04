Cómo digitalizar la rutina diaria

Muchos de nosotros hemos digitalizado una gran serie de rutinas en nuestro día a día, y no nos hemos dado ni cuenta. Cuando nos referimos a la innovación tecnología de telecomunicaciones, todavía pensamos en las ofertas que van a lanzar los proveedores de servicios. No siempre llegamos a la conclusión de que muchos de estos avances ya están en nuestra vida, llegando a un punto en el que no podemos vivir sin ellos.

Por un lado, tenemos los contenidos a la carta. Cada vez son menos los consumidores los que se sientan delante de la TV convencional para ver la rudimentaria televisión que nos llega a través de la TDT. Ahora disfrutamos del cine/series en casa a través de Netflix, HBO, Disney+, así como otras plataformas relacionadas con contenidos en streaming.

Gracias a las VPN, podemos acceder al catálogo de contenidos de estas plataformas en otros países. Por ejemplo, aquí está la lista de las VPN gratuitas para Netflix, para que nunca nos quedemos sin contenidos.

Los electrodomésticos inteligentes están a la orden del día. Estos aparatos vienen mejor preparados que nunca: algunos tienen la posibilidad de conectarse a la red, siendo muy habitual en neveras, lavadoras y hasta en lavaplatos. Incluso hasta es posible encontrar robots de cocina con tecnología WiFi, muy práctico para recibir recetas, incluso hasta para controlar por voz con asistentes digitales.

Alexa con sus dispositivos Echo y Google con Google Home son aparatos que se han colado en nuestros hogares permitiéndonos automatizar y controlar diferentes aparatos. Ahora es posible controlar el encendido/apagado de las luces con tan solo dar una orden de voz, mandarle al robot aspirador que empiece a funcionar, encender la televisión, controlar la calefacción, etc.

Hacer regalos también es mucho más fácil gracias a las nuevas tecnologías. Podemos mandar tarjetas regalo digitales a cualquier parte y persona: lo único que necesitaremos es contar con un dispositivo compatible (que, a día de hoy, lo son todos) y con una conexión activa a la red. Podemos mandar tarjetas y regalos completamente personalizables, ayudándonos a crear un regalo único y especial.

Ya ni tan siquiera hace falta salir a la calle para disfrutar de la mejor música: es posible disfrutar de un concierto en streaming desde el sofá de casa. Lo podemos recibir a través del teléfono móvil y mandarlo a la televisión, además de disfrutar de la música a través de altavoces inteligentes Bluetooth y WiFi.

Y no podemos olvidarnos del deporte: podemos hacer ejercicio de gimnasio o aprender yoga fácilmente desde nuestro salón. Existen muchos blogs que nos ayudan con ello, así como canales de YouTube que nos permiten ver como se hacen las posturas, incluso hasta nos permite consultar nuestras dudas como si estuviéramos en una clase.

Digitalizar la rutina diaria puede ayudarte a ahorrar mucho tiempo, además de ser muy práctico para salvar las distancias. Ponte a pensar en todo lo que te ayuda la tecnología en el día a día y verás como te sorprendes.