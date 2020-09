¿Dónde puedo ver el fútbol en televisión esta temporada?

Como cada curso, surge la misma pregunta: ¿y dónde puedo ver el fútbol en televisión durante esta temporada? Una cuestión que adquiere un mayor protagonismo estos días ante la imposibilidad de acudir a los estadios. La televisión queda como esa única ventana de conexión con tu equipo favorito o tus jugadores predilectos, ya sean del campeonato de España o de cualquier otra liga extranjera. A continuación, te detallamos cuáles son los diferentes operadores televisivos que te ofrecen este servicio, el cual puedes complementar calculando las opciones de victoria de tu equipo y haciendo tus pronósticos en esta plataforma online de 888sport.

A diferencia de otros cursos, esta temporada la oferta queda simplificada a únicamente dos operadores: Movistar y Orange; serán las únicas empresas que incluirán el fútbol en sus diferentes plataformas de televisión. Si eres de algún otro operador, o bien deberás cambiar de proveedor de telecomunicaciones o olvidarte de ver rodar el balón. De momento, este curso, habrá que abonar 5 euros mensuales más; si bien es cierto que también las condiciones de móvil, fibra y televisión se han mejorado en comparación a hace doce meses.

En cualquiera de las dos plataformas se ofrecen diferentes tarifas, que van también asociadas a contratar, o no, otros canales, bien de serie o películas o externos de otras plataformas con contenidos audiovisuales. De la misma manera, la contratación de una determinada fibra óptica u otra o líneas móviles influirá en el precio definitivo.

La calidad de emisión del fútbol será, en la mayoría de los encuentros, en Full HD, manteniéndose la retransmisión de dos partidos por jornada en 4K HDR, que afectará principalmente a las citas del Real Madrid y Barcelona, así como a determinados encuentros de Champions League. Los precios, en función de cada plataforma y contrataciones adicionales, oscilan entre los 69,95 euros y los 114 euros, con lo que se tendría el fútbol en directo, a excepción del campeonato inglés, que está en exclusiva en DAZN, canal que también dispone de otros deportes de interés como la Euroliga de baloncesto.

Escasa oferta en abierto

Si no eres de los proveedores mencionados, quizá este sea el momento de cambiarse de plataforma, puesto que ambas marcas han anunciado determinadas promociones, con ciertos descuentos, aunque a cambio habrá que cumplir una permanencia con un máximo de 12 meses. Una vez tengas contratados estos servicios, te conviene saber que podrás ver el fútbol a través de otros dispositivos que no sean la televisión. De momento, estas son las opciones de ver cualquier partido de fútbol en televisión, puesto que ninguna otra plataforma ha mostrado interés en adentrarse en estos servicios, como sucedió el pasado curso con Mitele plus, cuyas retrasmisiones se realizaban en streaming, no sin cierta polémica a consecuencia de la velocidad de conexión y un cierto retardo.

Si no puedes contratar estos paquetes básicos de fútbol, te recordamos que siempre queda la opción de ver el partido en abierto que se mantiene de Primera División y otros dos encuentros de la categoría de plata del fútbol español, siendo todos ellos retransmitidos por la cadena de GOL Televisión, aunque en ningún caso estarán incluidos los partidos de Real Madrid y Barcelona. Habría que esperar a los resúmenes habituales.