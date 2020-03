¿Qué tener en cuenta al elegir la decoración de nuestra vivienda?

Cuando hablamos de la decoración del hogar, siempre nos centramos en elementos como el mobiliario, el color de las paredes, el suelo, los electrodomésticos o las cortinas, pero acostumbramos a dejar de lado un elemento tan importante como las puertas de interior, que tienen una gran influencia en la decoración, siendo capaces de renovar por completo un espacio y cambiar radicalmente la estética.

Al decorar una vivienda es normal que surjan todo tipo de dudas, ya que obviamente queremos confeccionar un hogar a nuestro gusto, pero también buscamos que esté a la moda y vaya en sintonía con las principales tendencias decorativas.

Conscientes de la dificultad que tiene la decoración, con el objetivo de ayudarte a acertar a continuación te vamos a dar una serie de consejos al decorar tu vivienda que podrás utilizar como guía, y que te marcarán el camino para confeccionar una decoración que encaje con la idea que tenías pensada. ¡Toma nota!

Consejos para decorar una vivienda y acertar

Atrévete

Si realmente quieres completar un hogar a tu gusto no puedes tener miedo, sino que debes atreverte y sacar a relucir tu creatividad e imaginación, ya que esta es la única forma de confeccionar un hogar con personalidad y que hable de ti. Mucha gente comete el fallo de dejarse influenciar demasiado por las tendencias o por los comentarios de otras personas, y finalmente acaban confeccionando un hogar muy alejado de la idea que tenían pensada en un primer momento.

Si tienes claro que quieres decorar tu hogar de una forma concreta, sigue adelante con ella y no dejes que nadie te condicione. Recuerda que el que debe estar a gusto eres tú.

Disimula los defectos

Todos los hogares tienen desperfectos y errores, y la única forma de solucionarlos definitivamente es hacer una reforma en casa, algo que no siempre nos viene del todo bien. Otra opción es disimular los defectos a través de la decoración, ya que de esta forma conseguirás que pasen desapercibidos sin que el resto de la decoración se vea resentida.

Las puertas son muy importantes

Como hemos dicho al comienzo del artículo, las puertas de interior son mucho más importantes de lo que parece, incidiendo directamente en la decoración, en el estilo que tendrá nuestro hogar y también en la funcionalidad.

Y aunque hay casos en los que se prefiere prescindir de las puertas, ya sea por dotar a la vivienda de una mayor amplitud, por estilo o por tratar de unir todos los espacios del hogar, la realidad es que las puertas son un elemento fundamental en la decoración, y por ello al comprar puertas de interior hay que darles la importancia que se merecen, asegurándonos de escoger unas puertas que sean de calidad y encajen a la perfección con el estilo decorativo de la vivienda.

Con una amplia variedad de modelos y estilos disponibles, unas de las más acertada son las puertas de interior en madera, que además son unas de las más utilizadas en todo tipo de hogares, mostrándose como una apuesta segura con la que no existe fallo. Ya que si antiguamente únicamente estaban disponibles en madera, a día de hoy podemos encontrar puertas de madera de todos los colores y estilos diferentes.

Asimismo, hay que diferenciar entre las distintas puertas que tenemos en el hogar, ya que no instalaremos la misma puerta para la entrada que en el dormitorio o la cocina, por ejemplo. Conscientes de ello, a continuación te vamos a mostrar los estilos de puertas que son tendencia en el mundo de la decoración, que aportarán un estilo propio a tu vivienda y garantizarán el acierto. ¡No te las pierdas!

Combina diferentes estilos

La combinación de diferentes estilos es un acierto seguro en la decoración, ya que permitirá jugar con los contrastes y dotar de personalidad a cualquier espacio. Una idea es combinar elementos vintage con otros más vanguardistas, así como mezclar color brillantes con otros más suaves. Las posibilidades son innumerables, por lo que déjate llave e incorpora aquellos estilos que te convenzan y conquisten.

Aquí está muy de moda introducir elementos del exterior en el interior de la vivienda, consiguiendo un espacio diferente y muy original que quedará genial. También lo puedes hacer a la inversa, sacando elementos interiores a la terraza o jardín.

No caigas en los clichés

Por último, es importante que no caigas en los clichés, ya que aunque en un primer momento pueden parecer un acierto seguro, lo cierto es que en muchas ocasiones no terminan de convencernos y recurrimos a ellos para tratar de acertar. Como te hemos dicho, no te dejes influenciar y decora tu vivienda a tu gusto, aunque en un primer momento la idea que tengas no sea tendencia. Si a ti te gusta, el acierto estará asegurado.

Conclusión

Toma nota de estos consejos de decoración y completa tu hogar a tu gusto y con una personalidad propia. El acierto estará asegurado.