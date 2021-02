¿Por qué elegir Solcredito?

Cada vez más presentes en nuestras vidas, los préstamos han llegado para quedarse. Aunque los préstamos ya se utilizaban en la antigüedad, tanto en Grecia como en Roma, en forma de trueques para acceder a recursos que no se tenía disposición, no fue hasta la última parte del Siglo XX, durante la década de los años 70, cuando se introdujeron los micropréstamos de una forma similar a cómo los conocemos actualmente. Muhammad Yunnus, economista de Bangladesh, comprobó que, ofreciendo préstamos de pequeñas cantidades económicas a gente sin apenas recursos, era una forma muy eficaz para resolver situaciones de hambre y pobreza extrema. Poco tiempo después, este concepto se orientó a la banca, y se ha ido desarrollando hasta nuestros días.

En la actualidad, existen multitud de alternativas que ofrecen este tipo de productos, tantas que puede resultar complicado saber qué opción es la que más nos conviene. Por eso, se ha dado un paso más y se han creado plataformas como Solcredito.es que simplifican totalmente tu trabajo, para que no tengas que preocuparte por conocer todas las alternativas, sino que te ofrecerán directamente lo que mejor se adapta a tu búsqueda. A continuación, vamos a detallar las características principales, para que entiendas mejor de qué se trata.

Modernización y adaptación a nuestra era

Tradicionalmente se entendía que la forma de buscar financiación era un proceso largo y tedioso, con visitas a las oficinas del banco, con esperas, colas y negociaciones para obtener el botín deseado, pero todo eso ha cambiado, con la utilización de internet.

Internet es la plataforma en la que todo se apoya, para conseguir el dinero sin moverse de casa, con lo que se incrementa la comodidad considerablemente, y se reducen los tiempos para todo.

Pre-validación con los socios prestamistas: de esta forma gran parte del trabajo está hecho en tu lugar, sabiendo lo que mejor se adapta a tu situación.

Transferencia de dinero de una manera rápida y segura, ya que los prestamistas tienen acuerdos con los principales bancos para que todo sea fluido.

Datos encriptados para que tu información sea siempre segura y se use exclusivamente para lo que tu autorices.

La rapidez como principio fundamental

El tiempo es dinero, nadie tiene dudas sobre esto. Y en muchas ocasiones cuando tenemos contratiempos económicos, además de imprevistos son urgentes. Nos quedamos sin coche cuando nos hace falta todos los días, o nos ponen una multa que hay que pagar rápidamente.

Para cualquier propósito que necesites el dinero, vamos a garantizar que tu puedas tener acceso a ello de la forma más rápida posible. Salvando tiempo en todos los procesos de principio a fin. Tu tiempo es lo más valioso, y nosotros nos preocupamos para que lo cuides.

Proceso 100% online

Y lo que esto conlleva es una disponibilidad absoluta. No importa donde te encuentres, ni en que momento de las 24 horas del día deseas solicitarlo. Gracias a esto solo necesitarás una conexión a internet y tu Smartphone, Tablet o tu ordenador para tener acceso a tu financiación. Así que ya te puedes ir olvidando de desplazamientos, colas y horarios que nunca vienen bien porque son mientras trabajas, porque siempre estarán disponibles para ti.

La sencillez es fundamental

El objetivo no sería completo, si después de tener preparado todo lo mejor para ti no sirve porque no es sencillo y no eres capaz de completarlo. Así que te garantizamos una facilidad máxima en todos y cada uno de los pasos que requiere nuestro proceso.

Amplia las opciones con acceso a más oportunidades

Parece complicado que al utilizar una sola plataforma vayas a tener más opciones, pero es así. A continuación, te explicamos las razones:

Todo desde una misma página web

Aquí reside la ventaja principal que va a transformarse en la mayor comodidad para ti. Un sencillo registro, y unos rápidos pasos en la pagina web serán suficiente para que el proceso comience. A partir de ahí, nosotros hacemos el trabajo más complicado, contactando con los prestamistas, y comprobando que toda la información es correcta. Además, con este registro será suficiente para acceder a todas las opciones y cumplir el objetivo de financiarte.

Asociados con los principales prestamistas del mercado

Y esta es la razón por la que tus opciones aumentan. Contamos con multitud de socios, que a buen seguro que van a adaptar a tu perfil. Entre esta variedad, existen empresas especializadas en casos complicados. Dispuestas a prestar sin nómina, a clientes con ASNEF, empresas con avales, o incluso con tu coche de por medio, además de las más habituales que prestan a gente sin mayores complicaciones que simplemente necesitan un apoyo extra. De este modo, con tu registro analizaremos tu perfil, tu situación y tus necesidades, y ya nos dará una idea muy veraz sobre qué prestamista puede darte lo que necesitas.

Sin apenas requisitos

Porque comparado con los habituales que exigen los bancos, esto es pan comido. Los requisitos por nuestra parte van a ser los mínimos para asegurarnos que cumples las condiciones legales para obtener un préstamo, si bien, es posible que el prestamista que vaya a prestar el dinero, tenga ciertos requisitos por su parte. Por nuestro lado, solo necesitamos que cumplas lo siguiente:

Tener más de 18 años. Es un requisito de legalidad, ya que debes ser mayor de edad para poder acceder a este tipo de producto financiero. Una edad avanzada, o muy joven, puede influir negativamente para alguno de los prestamistas, ya que pueden consideran esos factores de riesgo par la devolución, pero eso no depende de nosotros, que intentaremos ayudarte igualmente.

Un email y un teléfono móvil de contacto. Para tener una comunicación fluida, resolver dudas, y estar en todo momento en contacto, estas son las formas habituales.

Poseer un Documento de Identidad valido y vigente. DNI, NIF o NIE, además de ser residente en el país español.

Ser el titular una cuenta corriente. Es necesario que tengas una cuenta en un banco español a tu nombre, porque ahí será donde se ingrese el importe del préstamo que vas a solicitar.

Todas estas características juntas, harán que tu experiencia de usuario sea cómoda, rápida y lo mas importante, satisfactoria.